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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Xiaomi Mi Notebook Pro için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüsü

    Xiaomi'nin çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni dizüstü bilgisayarıyla ilgili ilk ipucu görseli geldi. Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 için hayli iddialı ifadeler kullanılıyor.
    16 Mart 2021, 11:30 (14 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Xiaomi Mi Notebook Pro için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüsü
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Çin Başkanı ve Redmi CEO'su Lu Weibing, kişisel sosyal medya hesabında yine merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Deneyimli yönetici yeni Xiaomi Mi Notebook Pro'nun ilk görüntüsünü yayınladı.

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    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı"

    Weibing, kısa süre önce piyasaya sürülen RedmiBook Pro 15 dizüstü bilgisayarın son derece başarılı olduğunu belirtti. Ayrıca takipçilerinden "daha da şaşırtıcı" olacak yeni Xiaomi Mi Notebook Pro'nun duyurusunu beklemelerini tavsiye etti.

    İlk model 2017'de çıktı

    Xiaomi Mi Notebook Pro ile ilk olarak 2017'de tanışmıştık. Çinli şirket cihazı Macbook dizüstü bilgisayarlara uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırıyor.

    Henüz Xiaomi Mi Notebook Pro 2021'in teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay yok. Ancak Lu Weibing'in tansiyon yükselten paylaşımına bakılırsa dizüstü bilgisayarın gelişi pek uzun sürmeyecek.



    https://www.weibo.com/u/1892653244
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    marsk35 (Marsk KY) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı tahminimce 7 8 binden aşağı olmaz ee parayı verip adam akıllı bir oyun oynatamayan bir pc almak şahsen içime sinmez almak işi ofis ve internet olanlar için ideal
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    V V4LKyR 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yüksek yenileme hızlı OLED ekran olmalı.

    LCD falan bitti artık, öldü bu teknoloji, daha yeter.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    numpad'siz klavye tırt.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç yıl bu bilgisayarı kullandım. Gerçekten harika ve fiyatına değer bir cihaz. Daha güçlü bir GPU'ya ihtiyaç duymasam asla satmayacağım bir cihazdı ve sattığıma en çok üzüldüğüm oyuncağımdı. Arka kasanın logosuz olması farklı bir izlenim bırakıyordu, bakalım logolu kasa nasıl görünecek...
    Yanıtla +1
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    ekran paneli 1440p - ips olmalı , hz olarakta 144hz ve üstü gelirse neden olmasın?

    kaliteli panel kullanılırsa yürür gider diye düşünüyorum
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Önceki nesil %100 sRGB destekliyordu ve parlak panel olması dışında negatif bir yönü yoktu. Bu cihaz mutlaka daha da iyi olacaktır.
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