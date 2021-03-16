Yeni Xiaomi Mi Notebook Pro için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüsü

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Xiaomi Çin Başkanı ve Redmi CEO'su Lu Weibing, kişisel sosyal medya hesabında yine merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Deneyimli yönetici yeni Xiaomi Mi Notebook Pro'nun ilk görüntüsünü yayınladı.

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Weibing, kısa süre önce piyasaya sürülen RedmiBook Pro 15 dizüstü bilgisayarın son derece başarılı olduğunu belirtti. Ayrıca takipçilerinden "daha da şaşırtıcı" olacak yeni Xiaomi Mi Notebook Pro'nun duyurusunu beklemelerini tavsiye etti.

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İlk model 2017'de çıktı

Xiaomi Mi Notebook Pro ile ilk olarak 2017'de tanışmıştık. Çinli şirket cihazı Macbook dizüstü bilgisayarlara uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırıyor.

Henüz Xiaomi Mi Notebook Pro 2021'in teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay yok. Ancak Lu Weibing'in tansiyon yükselten paylaşımına bakılırsa dizüstü bilgisayarın gelişi pek uzun sürmeyecek.

https://www.weibo.com/u/1892653244

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