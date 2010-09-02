Yepyeni tasarımıyla 6.Nesil iPod Nano; artık Multi-Touch destekliyor

Yaklaşık bir hafta sonra 5 yaşını dolduracak olan iPod Nano'nun yeni nesili ile yıllardır alıştığımız Nano kavramı değişiyor; iPod Nano artık giyilebiliyor...

Apple'ın bugün düzenlediği etkinliğikte tanıttığı en dikkat çekici ürünlerin başında yeni nesil iPod Nano geliyor. 3.Nesil tombul Nano dışında her zaman uzun boylu olan Nano, 6.Jenerasyonuyla birlikte iPod Shuffle'ı andıran tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Fakat yeni Nano bizleri sadece tasarımıyla şaşırtmıyor. Apple, yeni Nano'da iPod'larla özdeşleşen navigasyon tekerine veda ederek, Multi-Touch kullanıcı arayüzüyle buluşturuyor. Kısacası Cupertino'lu iPod Nano kullanıcılarının artık iPod Shuffle, iPhone ve iPad'de olduğu gibi müziklerine dokunabilmelerini sağlıyor.

Hem boyut (37.5x40.9x8x78 mm) hem de ağırlık (21.1 grf) olarak 5.Nesilin yarısı olan 6.Nesil iPod Nano, parlatılmış alüminyum kasaya sahip ve üzerindeki mandal ile şimdiye kadar ki kıyafete takılabilen ilk iPod Nano ünvanına sahip. Dahili FM Radyo'ya desteği de sunan iPod Nano, 24 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunarken; bir önceki nesildeki kamera ile video kaydetme yeteneğineyse sahip değil. Cihazın çoklu dokunmaya duyarlı ekranıysa 1.54 inç boyutlarında 240x240 piksel çözünürlüğünde diğer bir deyişle inç başına 220piksellik görüntü sunuyor.

"2005'den bu yana iPod Nano'larda yaptığımız en büyük revizyon ve kullanıcılarımızın bu revizyonu seveceğini düşünüyoruz" diyen Steve Jobs'a göre cihazın navigasyon tekerine veda ederek Multi-Touch'la donatılması, iPod Nano'u olabildiğince küçültüp kıyafete takılabilir hale getirilmesine imkan vermiş.

2x2'lik 4 anasayfadan oluşan menüye sahip olan Nano'da, sayfalar arası geçiş; albümler arasında dolaşma gibi temel işlevler diğer Multi-Touch'lı cihazlardaki gibi aynı tarzdaki parmak hareketleriyle sağlanıyor. Dahili mandalıyla yeni Nano'u kıyafetinize hangi yönde ve nasıl taktığınızın hiçbir önemi yok, çünkü ekrana iki parmakla dokunarak daire yayı çizmek ekranın aynı yönde dönmesini sağlıyor ve bu parmak hareketi de kullanıcılara Nano'u istedikleri gibi kıyafetlerine takabilme imkanı sunuyor. Multi-Touch'lı diğer cihazlardaki Home tuşuna sahip olmayan Nano'da ekrana bir süre dokunmak ise ana menüye dönüş anlamına geliyor..

6.Nesil Multi-Touch'lı Nano grafit, pembe, mavi, gri, yeşil ve altın rengi olmak üzere 6 farklı renk alternatifiyle 8GB ve 16GB'lık depolama kapasitleriyle sırasıyla 149 ve 179 dolardan 4.Nesil iPod Touch ve iPod Shuffle gibi gelecek haftadan itibaren satışa sunulacak. Yeni nesil Nano'nun Product Red versiyonunun da bulunduğunu belirtelim.