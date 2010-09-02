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Yepyeni tasarımıyla 6.Nesil iPod Nano; artık Multi-Touch destekliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Yepyeni tasarımıyla 6.Nesil iPod Nano; artık Multi-Touch destekliyor
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Yaklaşık bir hafta sonra 5 yaşını dolduracak olan iPod Nano'nun yeni nesili ile yıllardır alıştığımız Nano kavramı değişiyor; iPod Nano artık giyilebiliyor...

Apple'ın bugün düzenlediği etkinliğikte tanıttığı en dikkat çekici ürünlerin başında yeni nesil iPod Nano geliyor. 3.Nesil tombul Nano dışında her zaman uzun boylu olan Nano, 6.Jenerasyonuyla birlikte iPod Shuffle'ı andıran tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Fakat yeni Nano bizleri sadece tasarımıyla şaşırtmıyor. Apple, yeni Nano'da iPod'larla özdeşleşen navigasyon tekerine veda ederek, Multi-Touch kullanıcı arayüzüyle buluşturuyor. Kısacası Cupertino'lu iPod Nano kullanıcılarının artık iPod Shuffle, iPhone ve iPad'de olduğu gibi müziklerine dokunabilmelerini sağlıyor.

Yepyeni tasarımıyla 6.Nesil iPod Nano; artık Multi-Touch destekliyor
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Hem boyut (37.5x40.9x8x78 mm) hem de ağırlık (21.1 grf) olarak 5.Nesilin yarısı olan 6.Nesil iPod Nano, parlatılmış alüminyum kasaya sahip ve üzerindeki mandal ile şimdiye kadar ki kıyafete takılabilen ilk iPod Nano ünvanına sahip. Dahili FM Radyo'ya desteği de sunan iPod Nano, 24 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunarken; bir önceki nesildeki kamera ile video kaydetme yeteneğineyse sahip değil. Cihazın çoklu dokunmaya duyarlı ekranıysa 1.54 inç boyutlarında 240x240 piksel çözünürlüğünde diğer bir deyişle inç başına 220piksellik görüntü sunuyor.

"2005'den bu yana iPod Nano'larda yaptığımız en büyük revizyon ve kullanıcılarımızın bu revizyonu seveceğini düşünüyoruz" diyen Steve Jobs'a göre cihazın navigasyon tekerine veda ederek Multi-Touch'la donatılması, iPod Nano'u olabildiğince küçültüp kıyafete takılabilir hale getirilmesine imkan vermiş.

2x2'lik 4 anasayfadan oluşan menüye sahip olan Nano'da, sayfalar arası geçiş; albümler arasında dolaşma gibi temel işlevler diğer Multi-Touch'lı cihazlardaki gibi aynı tarzdaki parmak hareketleriyle sağlanıyor. Dahili mandalıyla yeni Nano'u kıyafetinize hangi yönde ve nasıl taktığınızın hiçbir önemi yok, çünkü ekrana iki parmakla dokunarak daire yayı çizmek ekranın aynı yönde dönmesini sağlıyor ve bu parmak hareketi de kullanıcılara Nano'u istedikleri gibi kıyafetlerine takabilme imkanı sunuyor. Multi-Touch'lı diğer cihazlardaki Home tuşuna sahip olmayan Nano'da ekrana bir süre dokunmak ise ana menüye dönüş anlamına geliyor..

Yepyeni tasarımıyla 6.Nesil iPod Nano; artık Multi-Touch destekliyor
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6.Nesil Multi-Touch'lı Nano grafit, pembe, mavi, gri, yeşil ve altın rengi olmak üzere 6 farklı renk alternatifiyle 8GB ve 16GB'lık depolama kapasitleriyle sırasıyla 149 ve 179 dolardan 4.Nesil iPod Touch ve iPod Shuffle gibi gelecek haftadan itibaren satışa sunulacak. Yeni nesil Nano'nun Product Red versiyonunun da bulunduğunu belirtelim.


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iboocum 5 yıl
Bu tasarım mükemmeldi saat olarak da hoştu ama 7. nesil vasat
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husopa 6 yıl
günde 10 kere saate baksanız 2 gün götürür normalde,şayet pilin ömrü azalmışsa haliyle bu süre kısalır ki pilin ömrü de kolay kolay bitmez.Bluetooth yok kablosuz herhangi bir cihaza bağlanma özelliği yok yani :) video oynatma yok fotoğraf görüntüleme var. ama saat olarak kullanıp mp3 dinleyecekseniz sıkıntısız bir alet diyebilirim kaldı ki ekranı HD ayarında olduğundan yazılar gayet okunaklı o boyutta bir ekran için. hakkaten de saat olarak çok iyi oluyor meret :D kpya çekmek isteyenler kaçırmasın :D piyasası da düşmüyor 2. elleri 300 lira civarında
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oguzhant 7 yıl
Selam
Sadece saat olarak gunde 10 kere saate bakinca bu cihazin pili ne kadar dayanir bile var mi?
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mawoix 7 yıl
sadece saat olarak kullanınca 3 gün civarında gidiyordu bende..
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furky86 7 yıl
7. Nesil henüz çıkmadı...
6. Nesilde de Bluetooth yok (en azından bendesinde yoktu veya ben öyle biliyorum)
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DH Misafiri 7 yıl
2003 den beri ipod nano kullanıcısıyım ve ilk defa aldığım nanodan şikayetçiyim.Ufaltıcam derken içine edip batırmışlar güzelim nanoyu.Yani nanonun ekranından,kamerasından ve tuş takımından fedakarlık ederek daha ufak bir cihaz çıkartmaları bir bakımdan mantıklı ama gereksiz denebilecek kadar çok ufaltmışlar ekranı.Cihazın ekranındaki yazılar zor seçiliyor bunu kullananlar anlar anca.E madem kullanışlı bir ekran değil o zaman keşke ekranıda koymayıp bunu shuffle ın yeni nesili olarak sunsalardı diye düşünüyorum.Yaptıkları mantık hatası bu bence.Kullanışlı bir cihaz yapmak yerine daha çok gösterişli ama kullanışı kalitesiz bir cihaz çıkartmışlar.Ben pişmanım aldığımdan.Bunun yerine keşke 150 lira eksiğini verip shuffle son nesil alsaydım,bir uyduruk ekran için o kadar para saydım pişmanım.Yada bunun üzerine 100 lira koyup touchda alabilirdim.Artık 7.nesili gelene kadar kullanıcaz mecbur.İnşallah 7.nesili adam gibi yaparlar,yoksa benim için ipod nano devri sonsuza dek kapanıcağa benziyor.
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Hakan.. 7 yıl
Bir mp3 cihazından bekletinlerinizi çok fazla tutmussunuz siz, amacı mp3 çalmak radyoda var,daha ne olsun.
ufak olması daha iyi değil mi ? tak yakana çık koşuya,yürüyüşe
ekrandaki yazılar okunmuyor demişsiniz, kızmayın ama gözlerinizide sorun olabilir,zerre şikayet etmedim bu durumdan
dokunmatiği muhteşem zerre sapıtma vs yok.
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DH Misafiri 7 yıl
ipod nan 6. nesillerde video oynatma özelliği mevcutmudur?
1 Yanıt Yanıtla
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Hakan.. 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ipod nan 6. nesillerde video oynatma özelliği mevcutmudur?

maalesef
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DH Misafiri 7 yıl
ben bunu almak istiyorum ama ankaradan nereden alabilirim
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DH Misafiri 7 yıl
bana da amerikadan geldi alet. güzelmiş ama itunes ten cihaza müzik yüklemek çok uzun zaman alıyo. dosya biçiminde yükleyince de müzik olarak kaydetmiyo. onun dışında bence güzel alet
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ozgur6 8 yıl
Cihazımı servisten alalı çok oluyor. Buraya yazmakta geciktim. Her neyse...
Servisten cihazı teslim almaya gittiğimde şarj süresinin test sonunda 23,5 saat, kulaklıksız olarak da 25 saat gittiği söylendi. Sadece MP3 çalarakmış. Kendim de bir daha test etmedim açıkçası. Kullanalı uzun süre oluyor. Devam ediyorum. Artık umurumda değil. Bıktım çünkü bunlardan, Apple ürünlerinden. Almayı düşünen varsa yine de almamasını öneririm.
Aslında ben bunu 1 ay olmadan Bimekse götürüp istemediğimi söylediğimde değişim talebi ile servise göndermişlerdi. Servisten gelip tekrar 2. kez de kendim servise götürmüştüm. Bir taraftan da Bimeksin artık 1 ay içerisinde sebersiz olarak sattığı ürünü iade aldığına inanmıyorum. Orada cihazı servise göndermemeliydi. Çünkü iade etmek istediğimi söylemiştim. Artık onun da üstüne düşmüyorum. Aradan 2 ay geçti çünkü.
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The Catalyst 8 yıl
yakın zamanda alacağım bundan bi tane para birkmesini sabırsızlıkla bekliyorum
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ozgur6 8 yıl
Ben bir arkadaşımın ipod touchını dinlemiştim. O da aynı şarj olarak uzun gitmiyor ama onun ses kalitesi nanoya göre daha iyiydi. Bu nanoda bahsettiğim Sony mp3 çalar kulaklığa göre kötü. Bir daha Apple mı asla. İlk defa aldım yanlış yaptım onda da. Üzgünüm...
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