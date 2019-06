Yerba Buena Center for the Arts hazır, peki ya iPod Touch ?

Apple'ın 9 Eylül'deki müzik temalı olması muhtemel etkinliğine saatler kala, Yerba Buena Center for the Arts'da hazırlıklar tamamlanmış durumda.Her sene etkinlik resmiyle kaplanan salonun dış cephesi bu senede aynı şekilde hazırlanmış.Ancak bazı kaynaklar sunuma saatler kalan iPod Touch'ın hazır olmadığını iddia ediyor.

İki ünlü Mac sitesi, AppleInsider ve HardMac, Apple'ın 3.Nesil iPod Touch'ların kamera lenslerinden kaynaklanmış olabilecek teknik bir sorunla karşı karşıya kaldığını ve bu hatanın ilk parti üretimden sonra farkedildiği iddia ediyor. Hatalı cihazların rafa kaldırıldığını belirten iki site de kaynaklarının güvenilir olduğunu ancak bunun şimdilik söylenti olduğunun da unutulmamasını istiyor. ZuneHD ile güçlenen rakibine karşısında nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen Apple'ın hatayla ne zaman karşılaştığı ve bu hatanın iPod Touch'ın çıkış tarihini geciktirip geciktirmeyeceği ise maalesef bilinmiyor.

Rolling Stones'un “It's only rock n roll but I like it” şarkısının referans alan etkinlikte Apple'ın iPod ailesinin yeni üyeleriyle, sosyal ağlarla uyumlu ve BluRay destekli iTunes 9'u tanıtması bekleniyor.

Fotoğraf: Brad Immanuel