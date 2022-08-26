Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli cep telefonu sayısında 7 kat artış!

    BTK'nin IMEI kayıt verilerine göre 2021'de imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısı 2020'ye göre 7 kat arttı. İthalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısı ise düştü.     
    1

    Yerli cep telefonu sayısında 7 kat artış!
    Tam Boyutta Gör

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2021 yılında 14 milyon 694 bin 210 cihaziçin 23 milyon 788 bin 263 adet IMEI kaydı yapıldı.

    IMEI kayıtları, “ithalat”, “imalat” ve “yolcu beraberinde getirilen cihazlar” olarak üç farklı kategoride yapılıyor. Türkiye’de üretilen cihazlar için imalat yoluyla IMEI kaydı, yurt dışından ithal edilen cihazlar için ithalat yoluyla IMEI kaydı gerçekleştiriliyor.

    IMEI kaydı yapılan "yerli cihaz" sayısı yüzde 767 arttı

    Xiaomi, Samsung, Oppo, TCL, Tecno Mobile ve Omix markaları Türkiye’de yerli üretime başladı. Bu sayede Türkiye'de üretilen telefon sayısında ciddi artış görülürken, ithalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısı azaldı. 2021 yılında, 2020’ye kıyasla yüzde 949 artışla 11 milyon 726 bin 750 IMEI numarası, imalat yoluyla kayıt altına alındı. 2020’de 1 milyon 120 bin 129 IMEI numarası imalat yoluyla kaydedilmişti

    İmalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısı yaklaşık 7 kat arttı. 2021’de, önceki yıla kıyasla yüzde 767,43 oranında artışla 6 milyon 904 bin 630 cihaz için imalat yoluyla IMEI kaydı yapıldı.

    İthalat yoluyla kaydedilen IMEI sayısı, önceki yıla göre yüzde 43 azalarak 2021’de 11 milyon 951 bin 260’a düştü. Cihaz sayısı ise yüzde 38,26 oranında düştü.

    Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon sayısı yüzde 52 arttı

    2021 yılında yolcu beraberinde getirilen cihazlar için IMEI kayıt harcı tutarı 2 bin 6 liraydı. Türkiye’deki telefon fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olarak yurt dışından getirilen cihaz sayısında yüzde 52,25 oranında artış yaşandı. 2021 yılında yolcular, yurt dışından getirdikleri 110 bin 253 cihazın IMEI kaydını yaptı. 2022 yılında ise IMEI kayıt harcı 2 bin 732 lira olarak uygulanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız