Yerli cep telefonu sayısında 7 kat artış!

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2021 yılında 14 milyon 694 bin 210 cihaziçin 23 milyon 788 bin 263 adet IMEI kaydı yapıldı.

IMEI kayıtları, “ithalat”, “imalat” ve “yolcu beraberinde getirilen cihazlar” olarak üç farklı kategoride yapılıyor. Türkiye’de üretilen cihazlar için imalat yoluyla IMEI kaydı, yurt dışından ithal edilen cihazlar için ithalat yoluyla IMEI kaydı gerçekleştiriliyor.

IMEI kaydı yapılan "yerli cihaz" sayısı yüzde 767 arttı

Xiaomi, Samsung, Oppo, TCL, Tecno Mobile ve Omix markaları Türkiye’de yerli üretime başladı. Bu sayede Türkiye'de üretilen telefon sayısında ciddi artış görülürken, ithalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısı azaldı. 2021 yılında, 2020’ye kıyasla yüzde 949 artışla 11 milyon 726 bin 750 IMEI numarası, imalat yoluyla kayıt altına alındı. 2020’de 1 milyon 120 bin 129 IMEI numarası imalat yoluyla kaydedilmişti

İmalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısı yaklaşık 7 kat arttı. 2021’de, önceki yıla kıyasla yüzde 767,43 oranında artışla 6 milyon 904 bin 630 cihaz için imalat yoluyla IMEI kaydı yapıldı.

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İthalat yoluyla kaydedilen IMEI sayısı, önceki yıla göre yüzde 43 azalarak 2021’de 11 milyon 951 bin 260’a düştü. Cihaz sayısı ise yüzde 38,26 oranında düştü.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon sayısı yüzde 52 arttı

2021 yılında yolcu beraberinde getirilen cihazlar için IMEI kayıt harcı tutarı 2 bin 6 liraydı. Türkiye’deki telefon fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olarak yurt dışından getirilen cihaz sayısında yüzde 52,25 oranında artış yaşandı. 2021 yılında yolcular, yurt dışından getirdikleri 110 bin 253 cihazın IMEI kaydını yaptı. 2022 yılında ise IMEI kayıt harcı 2 bin 732 lira olarak uygulanıyor.

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