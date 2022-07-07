Yerli üretim TCL 30 SE satışa çıktı

Tam Boyutta Gör

Geçen yıl ülkemizde yerli üretime başlayan Çinli TCL markası ilk olarak TCL 20 SE akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Bu yıl yerli üretim süreci TCL 30 SE akıllı telefon modeli ile devam ediyor.

TCL 30 SE yerli üretime girdi

TCL 30 SE akıllı telefon modeli damla çentik içeren HD+ çözünürlükte 6.52 inç IPS ekran barındırıyor. Sekiz çekirdekli Helio G25 telefona güç verirken 4GB RAM ve 64GB depolama tercih ediliyor.

TCL 30 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay önce eklendi

TCL 30 SE'nin ön tarafında 8 megapiksel çözünürlük sunan bir selfie kamerası mevcut. Arka panelinde ise 50 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor.

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alan cihazın diğer özelliklerini 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. TCL 30 SE, 5.699 TL önerilen satış fiyatıyla sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.