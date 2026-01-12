Apple, 2025’te akıllı telefon pazarının lideri oldu

Counterpoint Research’ün öncül verilerine göre küresel akıllı telefon sevkiyatları 2025’te üst üste ikinci kez büyüme kaydederek yüzde 2 oranında arttı. Yıl boyunca korunan bu ivmede, finansman seçeneklerinin etkisiyle hızlanan premium cihazlara geçiş süreci ve gelişmekte olan ülkelerde 5G cihazlara olan ilginin belirgin şekilde artması etkili oldu.
Apple’dan rekor pay
Yılın son çeyreğinde Apple, küresel sevkiyatların yaklaşık dörtte birini gerçekleştirerek bugüne kadarki en yüksek çeyreklik payına ulaştı.
Samsung ikinci sırada, Xiaomi istikrarını korudu
Apple’ın güçlü performansı güçlü rekabet şartlarında gerçekleşti. Zira Samsung da son derece güçlü bir dönemi geride bıraktı. Şirket, yüzde 19 pazar payı ve yüzde 5 yıllık büyüme ile 2025’i ikinci sırada tamamladı. Şirketin büyümesinde orta segmentte Galaxy A serisinin istikrarlı talebi belirleyici olurken Galaxy Fold7 ve S25 serileri de premium segmentte önceki modellere kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi.
Üçüncü sıradaki Xiaomi ise yüzde 13 pazar payıyla istikrarlı performansını korudu. Dördüncü sırada yer alan vivo, yıllık bazda yüzde 3 büyüme kaydederek premium cihazlara odaklanan stratejisinin karşılığını aldı. Yoğun rekabet şartlarında performans düşüşü yaşayan OPPO ise 2025’te yüzde 4 düşüş yaşayarak beşinci sırada yer aldı.
Öte yandan ilk beş markanın dışında kalan Nothing ve Google, 2025'te dikkat çekici performanslar sergileyerek sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 25 yıllık büyüme oranlarına ulaştı.