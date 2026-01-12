Apple, 2025’te akıllı telefon pazarının lideri oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Counterpoint Research verilerine göre Apple, 2025 yılında küresel akıllı telefon pazarında yüzde 20 paya ulaşarak liderliğe uzandı. Pazar genelinde sevkiyatlar yıl bazında yüzde 2 artış gösterirken büyümenin arkasında özellikle gelişmekte olan pazarlardaki talep artışı, ekonomik toparlanma ve 5G cihazların yaygınlaşması yer aldı.

Counterpoint Research’ün öncül verilerine göre küresel akıllı telefon sevkiyatları 2025’te üst üste ikinci kez büyüme kaydederek yüzde 2 oranında arttı. Yıl boyunca korunan bu ivmede, finansman seçeneklerinin etkisiyle hızlanan premium cihazlara geçiş süreci ve gelişmekte olan ülkelerde 5G cihazlara olan ilginin belirgin şekilde artması etkili oldu.

Apple’dan rekor pay

Tam Boyutta Gör 2025 genelinde Apple, yüzde 20 pazar payı ve yıllık bazda yüzde 10 sevkiyat artışıyla ilk sırada yer aldı. Counterpoint analisti Varun Mishra’ya göre bu performans, Apple’ın gelişmekte olan ve orta ölçekli pazarlardaki varlığını güçlendirmesi ve ürün gamındaki denge sayesinde sağlandı. iPhone 17 serisi, özellikle dördüncü çeyrekteki başarılı çıkışın ardından güçlü bir ivme yakalarken iPhone 16 modeli Japonya, Hindistan ve Güneydoğu Asya’da yüksek satış performansını sürdürdü. Ayrıca birçok kullanıcının da bu dönemde cihazlarını yenilediği belirtildi.

Yılın son çeyreğinde Apple, küresel sevkiyatların yaklaşık dörtte birini gerçekleştirerek bugüne kadarki en yüksek çeyreklik payına ulaştı.

Samsung ikinci sırada, Xiaomi istikrarını korudu

Apple’ın güçlü performansı güçlü rekabet şartlarında gerçekleşti. Zira Samsung da son derece güçlü bir dönemi geride bıraktı. Şirket, yüzde 19 pazar payı ve yüzde 5 yıllık büyüme ile 2025’i ikinci sırada tamamladı. Şirketin büyümesinde orta segmentte Galaxy A serisinin istikrarlı talebi belirleyici olurken Galaxy Fold7 ve S25 serileri de premium segmentte önceki modellere kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi.

Üçüncü sıradaki Xiaomi ise yüzde 13 pazar payıyla istikrarlı performansını korudu. Dördüncü sırada yer alan vivo, yıllık bazda yüzde 3 büyüme kaydederek premium cihazlara odaklanan stratejisinin karşılığını aldı. Yoğun rekabet şartlarında performans düşüşü yaşayan OPPO ise 2025’te yüzde 4 düşüş yaşayarak beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan ilk beş markanın dışında kalan Nothing ve Google, 2025’te dikkat çekici performanslar sergileyerek sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 25 yıllık büyüme oranlarına ulaştı.

