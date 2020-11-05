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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı

    Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen aşının Faz-1 çalışmaları başladı. ERUCOV-VAC ismi verilen aşı adayı bir gönüllüye uygulandı.
    6 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı
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    Covid-19’a karşı aşı çalışmasını yürüten Erciyes Üniversitesi, ilk insanlı aşı denemelerine başladı. ERUCOV-VAC ismi verilen aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz-1 çalışmalarına başlandı.

    Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında ilk büyük adım atıldı. Bugün Faz-1 çalışmalarına başlanan aşının Ocak ayında Faz-2 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

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    Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce Covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

    Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. ERUCOV-VAC inaktif aday aşının Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde 5 Ocak 2021 tarihinde Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

    Türkiye’de 16 aşı çalışması yürütülüyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Türkiye’de 16 farklı Covid-19 aşı çalışması yürütülüyor. Aşı çalışmalarında Faz-1 aşamasında küçük bir grup aşılanıyor ve sağlık durumu yakından takip ediliyor. Başarılı olması halinde Faz-2 aşamasında orta ölçekte bir grup aşılanarak takip ediliyor. Sonraki aşamada yani Faz-3’te ise geniş bir kitle aşılanıyor. Faz-3’te olumsuz bir durum yaşanmaması halinde herkese uygulanabilir hale geliyor. Tahminlere göre 2021’in Sonbahar aylarında yerli aşı çalışmaları tamamlanmış olacak.

    İki yabancı şirketin Faz-3 çalışmaları Türkiye’de yapılıyor

    Çinli Sinovac ve Alman Pfizer isimli şirketlerin Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarının bir bölümü Türkiye’de sürdürülüyor. Türkiye’de 500’ün üzerinde gönüllü kişiye Faz-3 aşamasındaki bu aşı uygulandı. Gönüllülerin sağlık takibi durumu takip ediliyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı.



    https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/Universitemizde-Covid-19-Karsi-Gelistirilen-ERUCOV-VAC-Asi-Adayinin-Il/16070 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    9600_G_T (kadir varae) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hadi hayirlisi olur ins rabbim sifa versin
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu beladan bir an önce kurtulalım artık. Eski yaşama geri dönelim.
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    Alqu 6 gün ( Mesaj Silindi )
    benim gözümde çok korkutucu. umarım zararsızdır tanrı yardımcımız olsun.
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    gowlet 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke evde pozitif olan vakalar için ilçe sağlık müdürlükleri testi evde gelip yapsalar..
    Yanıtla +2
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    Normandia_06 (Yalçın ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin malı ilaçları hangi akıllı vücuduna şırınga ettirir :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Elektrikliarabasever 6 gün ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Ne alakası var?
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    th9 6 gün ( Mesaj Silindi )
    laaaannn hızlı
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    9600_G_T (kadir varae) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hadi hayirlisi olur ins rabbim sifa versin
    Yanıtla +11
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