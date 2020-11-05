Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı

Covid-19’a karşı aşı çalışmasını yürüten Erciyes Üniversitesi, ilk insanlı aşı denemelerine başladı. ERUCOV-VAC ismi verilen aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz-1 çalışmalarına başlandı.
Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında ilk büyük adım atıldı. Bugün Faz-1 çalışmalarına başlanan aşının Ocak ayında Faz-2 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.
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Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce Covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.
Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. ERUCOV-VAC inaktif aday aşının Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde 5 Ocak 2021 tarihinde Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
Türkiye’de 16 aşı çalışması yürütülüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Türkiye’de 16 farklı Covid-19 aşı çalışması yürütülüyor. Aşı çalışmalarında Faz-1 aşamasında küçük bir grup aşılanıyor ve sağlık durumu yakından takip ediliyor. Başarılı olması halinde Faz-2 aşamasında orta ölçekte bir grup aşılanarak takip ediliyor. Sonraki aşamada yani Faz-3’te ise geniş bir kitle aşılanıyor. Faz-3’te olumsuz bir durum yaşanmaması halinde herkese uygulanabilir hale geliyor. Tahminlere göre 2021’in Sonbahar aylarında yerli aşı çalışmaları tamamlanmış olacak.
İki yabancı şirketin Faz-3 çalışmaları Türkiye’de yapılıyor
Çinli Sinovac ve Alman Pfizer isimli şirketlerin Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarının bir bölümü Türkiye’de sürdürülüyor. Türkiye’de 500’ün üzerinde gönüllü kişiye Faz-3 aşamasındaki bu aşı uygulandı. Gönüllülerin sağlık takibi durumu takip ediliyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı.
https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/Universitemizde-Covid-19-Karsi-Gelistirilen-ERUCOV-VAC-Asi-Adayinin-Il/16070 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.