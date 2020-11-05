Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı

Tam Boyutta Gör

Covid-19’a karşı aşı çalışmasını yürüten Erciyes Üniversitesi, ilk insanlı aşı denemelerine başladı. ERUCOV-VAC ismi verilen aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz-1 çalışmalarına başlandı.

Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında ilk büyük adım atıldı. Bugün Faz-1 çalışmalarına başlanan aşının Ocak ayında Faz-2 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak"

İlginizi Çekebilir

Ağır hasta sayısı 1600'ü aştı (25 Eylül koronavirüs tablosu)

Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce Covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. ERUCOV-VAC inaktif aday aşının Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde 5 Ocak 2021 tarihinde Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

Türkiye’de 16 aşı çalışması yürütülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Türkiye’de 16 farklı Covid-19 aşı çalışması yürütülüyor. Aşı çalışmalarında Faz-1 aşamasında küçük bir grup aşılanıyor ve sağlık durumu yakından takip ediliyor. Başarılı olması halinde Faz-2 aşamasında orta ölçekte bir grup aşılanarak takip ediliyor. Sonraki aşamada yani Faz-3’te ise geniş bir kitle aşılanıyor. Faz-3’te olumsuz bir durum yaşanmaması halinde herkese uygulanabilir hale geliyor. Tahminlere göre 2021’in Sonbahar aylarında yerli aşı çalışmaları tamamlanmış olacak.

İki yabancı şirketin Faz-3 çalışmaları Türkiye’de yapılıyor

Çinli Sinovac ve Alman Pfizer isimli şirketlerin Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarının bir bölümü Türkiye’de sürdürülüyor. Türkiye’de 500’ün üzerinde gönüllü kişiye Faz-3 aşamasındaki bu aşı uygulandı. Gönüllülerin sağlık takibi durumu takip ediliyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı.

https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/Universitemizde-Covid-19-Karsi-Gelistirilen-ERUCOV-VAC-Asi-Adayinin-Il/16070

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.