Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk’e verdiği röportajda koronavirüs aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Üç çalışmada önemli ilerleme olduğunu belirtti.

Koronavirüs için rekombinant aşıda 3 hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta birisi hayvan deneylerini başlattı. Bu çalışmaların başarıyla tamamlanması halinde klinik çalışmalara geçilecek.

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Nanoteknolojili hızlı test kiti

Türkiye’de 13 firma koronavirüs PCR test kiti üretiyor. Bu mikrobiyolojik test kitlerine ek olarak nano teknolojiye dayalı hızlı test kiti üretilmesi için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki aylarda prototipi üretilecek. Nano teknolojiye dayalı hızlı test kiti, dünyada ilk olacak.

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