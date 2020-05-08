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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşısının hayvan deneylerinin başladığını buna ek olarak 2 çalışmanın daha hayvan deneyi sürecinde olduğunu açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk’e verdiği röportajda koronavirüs aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Üç çalışmada önemli ilerleme olduğunu belirtti.

    Koronavirüs için rekombinant aşıda 3 hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta birisi hayvan deneylerini başlattı. Bu çalışmaların başarıyla tamamlanması halinde klinik çalışmalara geçilecek.

    Ayrıca Bkz. "Online maske satışı başladı"

    Nanoteknolojili hızlı test kiti

    Türkiye’de 13 firma koronavirüs PCR test kiti üretiyor. Bu mikrobiyolojik test kitlerine ek olarak nano teknolojiye dayalı hızlı test kiti üretilmesi için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki aylarda prototipi üretilecek. Nano teknolojiye dayalı hızlı test kiti, dünyada ilk olacak.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    BehzatÇ. (Bora Ayvaz) 1 hf.
    Ülkemi yermek istemiyorum ama hemen aklıma kaç para yatırım aldılar acaba sorusu geliyor bazı ülkeler insan deneylerini bile tamamlamaya yakınken bu çabaların para ve şov amaçlı olduğunu düşünüyorum sadece
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Yeni pil haberleri bitti şimdide her yer yeni alı haberi oldu
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    smart0201 1 hf.
    sonuç dunyayı kurtaran ülke kim olacak reklamlardan sonra açıklıyoruz


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    ltrg (Emin Çimen) 1 hf.
    Bu bzim sandigimiz sanayi ve teknoloji dimi?
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 hf.
    Sanayi ve tekenoloji bakanı evet...
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