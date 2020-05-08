Online maske satışı başladı

Devlet ücretsiz maske dağıtacağı için paralı maske satışı yasaklanmıştı. Kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında bugün itibariyle maske satış yasağı sona erdi.
Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar kapsamında cerrahi maskelerin tanesi en fazla 1 TL’ye satılıyor. Alışveriş sitelerine baktığımızda bu karara uyulduğunu görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "EBA.gov.tr dünyada 6. sırada"
Satış yasağından getirilmeden önce maskelerin adet fiyatı 3 TL’ye dayanmıştı. Bugün itibariyle 1 TL’ye maske alabilmek mümkün. Üstelik satışa sunulan modellerin pek çoğunda burun teli mevcut. E-ticaret siteleri, marketler, eczaneler ve tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalardan maske satın alabilirsiniz.
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Bi eczanede vardı 50 tanesine 300 lira dedi
yasağı geldi. sözüm bitti.
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