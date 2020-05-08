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    Online maske satışı başladı

    Maskelerdeki satış yasağı kalktı. Bugün itibariyle e-ticaret siteleri, marketler ve eczanelerde maske satışı başladı. Cerrahi maskelerin tane fiyatı 1 TL'yi geçemeyecek.
    1 hf.
    5,5b
    1
    34
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Devlet ücretsiz maske dağıtacağı için paralı maske satışı yasaklanmıştı. Kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında bugün itibariyle maske satış yasağı sona erdi.

    Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar kapsamında cerrahi maskelerin tanesi en fazla 1 TL’ye satılıyor. Alışveriş sitelerine baktığımızda bu karara uyulduğunu görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "EBA.gov.tr dünyada 6. sırada"

    Satış yasağından getirilmeden önce maskelerin adet fiyatı 3 TL’ye dayanmıştı. Bugün itibariyle 1 TL’ye maske alabilmek mümkün. Üstelik satışa sunulan modellerin pek çoğunda burun teli mevcut. E-ticaret siteleri, marketler, eczaneler ve tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalardan maske satın alabilirsiniz.



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    Jlozde (Can ) 1 hf. en beğenilen mesuthaksoy
    3tl mi? Tanesini 5 den satan bile vardı letgo'da. Bizim halkımız varken, düşmana ne hacet.
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    star scream (eaaa oooo) 1 hf. Jlozde
    Eczaneler de 5 TL den satıyorlardı.n95 maskesini de 50 Tl den satıyorlardı
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    oray (Oray G) 1 hf.
    baştan beri bağırdık tavan fiyat uygulansın diye, ellerine yüzlerine bulaştırdılar, aradan 1 ay sonra akıllarına tavan fiyat geldi şaka gibi...
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    kangroo 1 hf.
    Telefonumuza gelen şifreyi nereye giriyoruz?
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    salem33 20 sa.
    Para söz konusu olunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Rant var mı yok mu tam oturtamadılar o arada zaman geçti. Millet maskesiz kaldı.
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    onboardx 5 gün
    N11 den daha bu salgın Tr ye gelmemişti 11 ocakta 3M N95 maskeyi tanesi 45 tl den almıştım 3 adet.Aynı maske şimdi 159 tl [:\-]
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    hasansimsek74 5 gün
    sadece eczaneler satmalı başka türlü yine fiyat artar
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    RANCH SOS (Burak ) 5 gün
    Roll fibi kaliteli markalar hala ürünleri piyasaya sürmedi. Sürsede eski kalitesinde yapmaz diye tahmin ediyorum
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    ogameci 4 gün RANCH SOS
    Kaliteden ödün vermezler



    Bi eczanede vardı 50 tanesine 300 lira dedi
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    Virtual Reality 5 gün
    CE ve ISO sertifikası olan cerrahi maskeler ile tekstil fabrikalarının ürettiği her hangi bir kurumun onayını almamış kıytırık maskeleri karıştırmayın. 50'li kutuda maske alıyorsanız kutusunun üzerinde CE ve ISO logolarının olup olmadığını kontrol edin.
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    Tornado of Souls 1 hf.
    n95 maskeler 50-60 liradan 25 liraya düşmüş.
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    kayamtky 1 hf.
    Maliyeti 0.15 - 0.20 TL civarı olan maskenin 1 lira olması pahalı, 50 kuruş veya altı olmalıydı, zaten salgın dan önce perakende satış tane başına 50 kuruş altındaydı.
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    rockandemir84 1 hf.
    Ben 25 TL ye almıştım 5 tanesini. :/
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    sergengüney 1 hf. yeni yorumcu
    eczanelerden almak daha güvenli bence bu tür yerlerden almak ne kadar sağlıklı onu bilemiyorum
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    bytradm (adem ademy) 1 hf.
    yaklaşık 6ay önce online satış yapan medikallere online satış
    yasağı geldi. sözüm bitti.
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    5514 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    maske satışı, maske fiyatı ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri koronavirüs maske satış Bilim ve Teknoloji
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