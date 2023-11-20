Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli ve milli insansız deniz araçları kullanıma sunulacak

    İnsansız hava ve kara araçlarından sonra yakın zamanda insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak. Ordunun muharebe etkinliği ve çeşitliliği bu sayede daha çok artacak.

    Yerli ve milli insansız deniz araçları kullanıma sunulacak Tam Boyutta Gör

    Muharebe sahasındaki etkinliği ve çeşitliliği son yıllarda artan insansız platformların güvenlik güçlerine kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İnsansız hava ve kara araçlarından sonra yakın zamanda insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak.

    Türk savunma sanayisi, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen insansız deniz araçlarını güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

    Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tedarik edilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulacak SANCAR Silahlı İnsansız Suüstü Aracı (SİDA), HAVELSAN-Yonca Onuk Tersanesi işbirliğinde geliştiriliyor.

    Önemli kabiliyetleri beraberinde getirecek SİDA; üs koruma, arama-kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, devriye, su üstü harbi, mayına karşı tedbir gibi kritik görevlerde aktif rol üstlenecek.

    Tüm bu görevleri insansız olarak yerine getirebilmesi için SANCAR'ın sahip olduğu ve onu benzerlerinden ayrıştıran "görev aklı" ADVENT ROTA'nın Faz-1 safhası "fabrika kabul testleri" SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.

    Türk donanmasının su üstü platformlarının birçoğunda yer alan, rüştünü ispatlamış ADVENT Savaş Yönetim Sisteminin (SYS), insansız araçlarda kullanılacak versiyonu olan ADVENT ROTA'nın konuşlanacağı ilk platform SANCAR SİDA olacak.

    SANCAR SİDA, NATO Birlikte Çalışabilirlik Standartlarına uygun ADVENT C4ISR görev sistemine sahip kontrol istasyonundan kontrol edilebiliyor. Araç, bu yetkinlik sayesinde ADVENT SYS konuşlu diğer deniz platformlarıyla da birlikte çalışabilme yeteneğine sahip olacak.

    Kontrol istasyonunda yer alacak ADVENT KALYON Görev Sistemi de ROTA ile müşterek olarak Faz-1 safhası "fabrika kabul testlerini" başarıyla geride bıraktı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pharmaton mu supradyn mi zabıt katibi olanların yorumları ford focus mu toyota corolla mı gonal f 900 fiyat ps5 lan kablosu hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız