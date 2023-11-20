Yerli ve milli insansız deniz araçları kullanıma sunulacak

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Muharebe sahasındaki etkinliği ve çeşitliliği son yıllarda artan insansız platformların güvenlik güçlerine kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İnsansız hava ve kara araçlarından sonra yakın zamanda insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak.

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Türk savunma sanayisi, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen insansız deniz araçlarını güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tedarik edilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulacak SANCAR Silahlı İnsansız Suüstü Aracı (SİDA), HAVELSAN-Yonca Onuk Tersanesi işbirliğinde geliştiriliyor.

Önemli kabiliyetleri beraberinde getirecek SİDA; üs koruma, arama-kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, devriye, su üstü harbi, mayına karşı tedbir gibi kritik görevlerde aktif rol üstlenecek.

Tüm bu görevleri insansız olarak yerine getirebilmesi için SANCAR'ın sahip olduğu ve onu benzerlerinden ayrıştıran "görev aklı" ADVENT ROTA'nın Faz-1 safhası "fabrika kabul testleri" SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Türk donanmasının su üstü platformlarının birçoğunda yer alan, rüştünü ispatlamış ADVENT Savaş Yönetim Sisteminin (SYS), insansız araçlarda kullanılacak versiyonu olan ADVENT ROTA'nın konuşlanacağı ilk platform SANCAR SİDA olacak.

SANCAR SİDA, NATO Birlikte Çalışabilirlik Standartlarına uygun ADVENT C4ISR görev sistemine sahip kontrol istasyonundan kontrol edilebiliyor. Araç, bu yetkinlik sayesinde ADVENT SYS konuşlu diğer deniz platformlarıyla da birlikte çalışabilme yeteneğine sahip olacak.

Kontrol istasyonunda yer alacak ADVENT KALYON Görev Sistemi de ROTA ile müşterek olarak Faz-1 safhası "fabrika kabul testlerini" başarıyla geride bıraktı.

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