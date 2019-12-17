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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yıllık Apple Arcade üyeliği başladı

    Her ay abonelik ücreti ödemek yerine yıllık olarak daha tasarruflu ödeme yapmak isteyen Apple Arcade kullanıcıları için firma yıllık abonelik seçeneğini başlatmış durumda.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yıllık Apple Arcade üyeliği başladı
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    Mobil oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Apple Arcade abonelik platformu 100’den fazla özel yapım ve yayınlanacak heyecan verici yeni yapımlar ile yoluna devam ediyor. Apple şimdi aylık abonelik yanına yıllık abonelik de ekledi.

    Apple Arcade yıllık üyelik ne kadar?

    iPhone satışlarının düşmesi ile oluşan gelir kaybını önlemek için Apple’ın çevrim içi hizmetlere ağırlık verdiği biliniyor. Apple News+ ve Apple TV+ gibi pek çok hizmet ile birlikte Apple Arcade hizmeti de önemli bir unsur durumunda. Apple Arcade tüm platformlardan aylık abonelik karşılığında oyunlara ve oyun içi eşyalara ücretsiz erişim imkânı sunuyor.

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    Apple Arcade aylık abonelik fiyatı 4.99$ ya da ülkemizde 34.99TL olarak açıklanmıştı. Yıllık abonelik ise oyuncuları sürekli ödeme yapmaktan kurtaracak ve ayrıca bir miktar tasarruf imkânı da verecek.

    App Store mağazasındaki abonelikler kısmına eklenen yıllık abonelik seçeneği 49.99$ şeklinde belirlenmiş. Yani 10 ay ödeyerek 2 ay tasarruf yapmak gibi bir durum söz konusu. Ülkemizde de yıllık seçeneğin 349.99TL olarak şekillenmesi bekleniyor.



    https://www.phonearena.com/news/apple-arcade-annual-subscription-option-launch-price-discount_id121124 Yorum Yaz
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