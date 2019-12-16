New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi

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Son dönemde siber saldırganların son kullanıcılar yanında kritik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşlarına da fidye saldırıları düzenlemeye başladı. Kritik kamu hizmetlerinin kesintiye uğraması kurumların isteyeceği son şey olduğu için saldırganlar buradan yakalamaya çalışıyor.

Yine kurumlar hedefte

Siber saldırganların son kurbanı ise New Orleans şehir yönetimi oldu. Bazı sistemlerde eposta yemlemesi ve fidye yazılımı tespit eden şehir yönetimi acil durum ilan etti ve bilgisayarların pek çoğunu kapattı.

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Vali LaToya Cantrell herhangi bir fidye talebinin veya sistem şifrelerinin elde edilmesinin söz konusu olmadığını ifade ediyor ancak bu zararlı yazılımların ne derece sistemi etkilediği konusunda bir bilgi vermiyor.

Şehirde pek çok hizmetin kâğıt-kalem üzerinden yürütüldüğü ifade ediliyor ancak acil durum hatları, mahkemeler, güvenlik kameraları gibi kritik sistemlerin saldırılardan etkilenmediği de vurgulanıyor.

Güvenlik uzmanları saldırıya uğrayan sistemleri düzenlemekle meşgul ve bilgisayarların ne zaman aktif olacağı bilinmiyor ancak İç Güvenlik yöneticisi Katrina kasırgası nedeniyle sistemlerin çevrim dışı çalışabilecek kapasitede olduğunu belirtiyor.

https://www.engadget.com/2019/12/14/new-orleans-cyberattack/