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    Kripto para piyasasında kriz, 3AC dolandırıcı çıktı

    Kripto para dünyasında borç verme veya fon yönetimi gibi faaliyetlerle uğraşan girişimler son düşüş ile birlikte birer birer iflas etmeye başladı. Gidişat kötü. 
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    3AC
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    Yılın başlarından bu yana büyük bir düşüş içerisinde olan kripto para piyasasında kriz bitmiyor. LUNA ve Celsius krizlerinin ardından Three Arrows Capital fon yönetiminin müşterilerini aldattığı ortaya çıktı.

    3AC krizi nedir?

    Blockchain.com ve Deribit gibi önemli isimlerden yatırımlar toplayan 3AC fon yönetimi özellikle LUNA ve Celsius krizleri ile 400 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. Bununla birlikte elinde yüksek miktarda varlık varmış gibi göstererek son ana kadar aldatma yöntemi izledi.

    Bunun üzerine yatırımcılar İngiliz Virjin Adaları mahkemelerine başvurarak 3AC varlıklarının tasfiyesini istedi. Teneo Restructuring tasfiye konusunda yetkili kılındı ve sorunları çözmeye çalışacak.

    3AC tasfiyesi kripto para dünyasında yeni bir krize neden olabilir zira yönetimi altında DODO, COMP, BAL, YFI, SNX, WOO gibi kripto paralar mevcut. Bunlara el konularak satış yapılması fiyatlarda büyük bir düşüş etkisi yapacaktır.

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