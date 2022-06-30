Harmony saldırısında Kuzey Kore izleri, ödül avı başladı

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Geçtiğimiz hafta Harmony ağında yer alan Horizon köprü platformunun saldırıya uğraması sonucunda 100 milyon dolarlık zarar oluşmuştu. Axie Infinity saldırısını yapan Kuzey Koreli Lazarus ekibi yine işin arkasında.

Harmony saldırısında zarar büyük

Horizon köprüsünün Ethereum tarafındaki bir açığı kullanan saldırganlar 85837 ETH yani o dönemin karşılığı olarak 100 milyon dolar çalmıştı. Harmony çaldıklarını geri verme karşılığında 1 milyon dolarlık ödül teklif etmişti ancak bir gelişme olmadı.

Yine kripto para dünyasına siber saldırı 6 gün önce eklendi

Araştırmalar Kuzey Koreli Lazarus ekibinin işin arkasında olduğunu gösteriyor. Bu ekip Axie Infinity saldırısında çaldığı 600 milyon doları Tornado Cash platformunda aklayarak ortadan kaybetmişti. Yani geri verme niyeti olan bir grup değil. Zaten 36000 adet ETH çoktan aklanmış durumda. Grubun bugüne kadar 2 milyar dolarlık saldırı yaptığı tahmin ediliyor.

Harmony ekibi yine de ikinci bir şans vermek istiyor ve varlıkları geri gönderirse 10 milyon dolarlık bir ödül vadediyor. Diğer taraftan saldırganlar ile ilgili bilgi sağlayanlara da 10 milyon dolara kadar ödül verilecek. Yani henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

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