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    Harmony saldırısında Kuzey Kore izleri, ödül avı başladı

    Harmony ağında saldırarak 100 milyon dolar çalan saldırganların Kuzey Koreli Lazarus ekibi olduğu tahmin ediliyor. Ekip bugüne kadar 2 milyar dolarlık vurgun yaptı. 
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    Harmony
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    Geçtiğimiz hafta Harmony ağında yer alan Horizon köprü platformunun saldırıya uğraması sonucunda 100 milyon dolarlık zarar oluşmuştu. Axie Infinity saldırısını yapan Kuzey Koreli Lazarus ekibi yine işin arkasında.

    Harmony saldırısında zarar büyük

    Horizon köprüsünün Ethereum tarafındaki bir açığı kullanan saldırganlar 85837 ETH yani o dönemin karşılığı olarak 100 milyon dolar çalmıştı. Harmony çaldıklarını geri verme karşılığında 1 milyon dolarlık ödül teklif etmişti ancak bir gelişme olmadı.

    Araştırmalar Kuzey Koreli Lazarus ekibinin işin arkasında olduğunu gösteriyor. Bu ekip Axie Infinity saldırısında çaldığı 600 milyon doları Tornado Cash platformunda aklayarak ortadan kaybetmişti. Yani geri verme niyeti olan bir grup değil. Zaten 36000 adet ETH çoktan aklanmış durumda. Grubun bugüne kadar 2 milyar dolarlık saldırı yaptığı tahmin ediliyor.

    Harmony ekibi yine de ikinci bir şans vermek istiyor ve varlıkları geri gönderirse 10 milyon dolarlık bir ödül vadediyor. Diğer taraftan saldırganlar ile ilgili bilgi sağlayanlara da 10 milyon dolara kadar ödül verilecek. Yani henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

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    _Dominic_Toretto_ 1 gün önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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