Trump'ın kripto planı netleşiyor: ABD kripto para rezervi oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta, kripto paraları sadece yatırım aracı olarak görenler için sevindirici, dijital para birimlerinin bundan daha fazlası olabileceğini savunanlar içinse oldukça endişe verici bir gelişmeye sahne oldu. Son dönemde adım adım devlet kontrolüne geçmeye başlayan kripto paralar, artık doğrudan ABD tarafından desteklenecekler.

ABD, Kripto Para Rezervine Alacağı Coin'leri Açıkladı

Donald Trump, ABD'nin kripto paralardan oluşan özel bir rezerv oluşturacağını duyurdu. Bu kripto rezervinde bulunacak beş coin; Bitcoin, Ether, XRP, Solana ve Cardano olacak. Ancak Trump özellikle Bitcoin ve Ether'i ayrı bir noktada konumlandırıyor. ABD Başkanı, bu iki coin'in rezervin omurgasını oluşturacağını söylüyor.

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Trump daha önce bu yönde planları olduğunu açıklamış, ancak tam olarak nasıl bir yol izleyeceğini ya da rezervde hangi coin'lerin tutulacağını detaylandırmamıştı. Şimdi hangi kripto paraların bu rezerve dâhil edeceğinin belli olmasıyla birlikte, açıklanan bu beş coin'in beşi de yükselişe geçti. Kripto para borsası da genel olarak yüzde 10'luk bir artış yaşadı.

Kripto para birimlerinin önündeki en önemli engellerden biri arkalarında gerçek bir değer olmamasıydı. Ancak Donald Trump'ın bu hamlesiyle birlikte bu değişmiş oldu. Çünkü artık bu para birimleri doğrudan ABD tarafından destekleniyor olacak. Analistler, ABD'nin bu hamlesinin özel sektörde kripto paralara olan güveni kayda değer ölçüde arttıracağını düşünüyor.

Diğer yandan, tamamen devlet kontrolünde olacak bir dijital para birimi yaratmak için stable coin'lerin kullanılacağını yıllardır savunanlar ise Trump'ın bu hamlesini o yolda atılmış endişe verici bir adım olarak değerlendiriyorlar.

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ABD kripto para rezervi oluşturuyor