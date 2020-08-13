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    YÖK Başkanı'ndan üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklama

    Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili beklenen açıklama geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihi için 1 Ekim'i işaret etti.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    YÖK Başkanı'ndan üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklama

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açılış tarihiyle ilgili açıklamalarının ardından gözler YÖK tarafından üniversitelerle ilgili yapılacak açıklamaya çevrilmişti. YÖK’ten beklenen açıklama bugün geldi.

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında planlamalarını istediklerini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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    "Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

    Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir.

    Geçtiğimiz günlerde salgın dolayısıyla yaptığımız yapısal düzenlemelerle karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelerimize geniş bir alan bırakılmıştır. Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapabilecektir. Elbette ki bu süreç Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların tedbir maksatlı yönlendirmeleri çerçevesinde sürdürülecektir.

    YÖK olarak, bu süreci başından itibaren “çevik yönetim, güçlü koordinasyon, esnek kararlar almak ve kurumsal çeşitliliği imkân olarak kullanmak” şeklinde özetleyebileceğimiz bir yönetim anlayışı ile yönetiyoruz. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığı karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husustur."

    YÖK tarafından yapılan açıklamanın tamamına kaynak kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz.



    https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/BasinAciklamasi/2020/2020_2021_akademik_yili_baslangici_aciklama.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 1 hf. en beğenilen
    Güz dönemi iptal demektir.



    Yazık turizm geliri uğruna çocukların yıllarca kazanmak için uğraştığı üniversite eğitimi heba edildi.
    Yanıtla +28
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    danger-gddr (danger gddr) 1 hf.
    Kışın pandemi daha kötü olacaktır muhtemelen, ben bu sene de uzaktan eğitime geçileceğini düşünüyorum
    Yanıtla +19
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    muxo (muharrem deniz) 1 hf. (düzenlendi)
    Bir üniversite mezunu olarak bu zamanlarda üniversite okuyan insanlara acıyorum valla. Vakitlerinin çoğu kampüsten ve ortamdan uzak evde geçiyor. Eğitim dersen niteliksiz. Artı olarak pandemi kısıtlamaları ekonomik belirsizlikler de derken üniversite hayatları resmen mahvoldu. Sosyalleşme desen o da sıfır. Zaten millet virüs korkusuna öcü gibi bakıyor birbirine. Gerçekten yazık oldu bu kuşağa.
    Ha bu arada 1 Ekim'de hayatta açılmaz okullar. Havalar soğumaya başlayınca virüs tırmanışa geçecek. Hatta esneyen koşullar yüzüne daha da yükselecek. Tahminen bu öğretim yılı komple online geçecektir. Avrupa ülkeleri bu yönde karar aldı. Ekonomimiz berbat halde oldugu için egitimle alakalı sektörler iflası açıklar diye bizimkilerin bunu söylemeye dilleri varmıyor
    Bir üniversite mezunu olarak bu zamanlarda üniversite okuyan insanlara acıyorum valla. Vakitlerinin çoğu kampüsten ve ortamdan uzak evde geçiyor. Eğitim dersen ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Giresunlufuk (Ufuk ) 1 hf.
    Üniversite gibi en güzel yıllarımızın böyle geçmesi insanı üzüyor.
    Yanıtla +1
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    dobisco (dobisko 26) 1 hf. (düzenlendi)
    Uzaktan egitim sariyor valla go*umu yaymisim ders dinliyorum ,bundan iyisimi var . :D
    Yanıtla +3
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    muxo (muharrem deniz) 1 hf. (düzenlendi)
    Bir üniversite mezunu olarak bu zamanlarda üniversite okuyan insanlara acıyorum valla. Vakitlerinin çoğu kampüsten ve ortamdan uzak evde geçiyor. Eğitim dersen niteliksiz. Artı olarak pandemi kısıtlamaları ekonomik belirsizlikler de derken üniversite hayatları resmen mahvoldu. Sosyalleşme desen o da sıfır. Zaten millet virüs korkusuna öcü gibi bakıyor birbirine. Gerçekten yazık oldu bu kuşağa.
    Ha bu arada 1 Ekim'de hayatta açılmaz okullar. Havalar soğumaya başlayınca virüs tırmanışa geçecek. Hatta esneyen koşullar yüzüne daha da yükselecek. Tahminen bu öğretim yılı komple online geçecektir. Avrupa ülkeleri bu yönde karar aldı. Ekonomimiz berbat halde oldugu için egitimle alakalı sektörler iflası açıklar diye bizimkilerin bunu söylemeye dilleri varmıyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    YaşasınKötülük 1 hf. muxo
    asosyal olduğum için benim işime yaradı. 60klık kampüste bile sosyalleşemiyordum. birilerinin hüznü birilerinin sevinci oluyor
    Yanıtla +2
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    nazım55 1 hf.
    Bence hiç eğitime gerek yok. Üniversite ve okula gitmeden, herkes bir üst sınıfa geçsin. Zaten öyle. Yıllardır çalışıp geçemeyen öğrenciler, şimdi kampüse bile gitmeden, yattığı yerden geçiyor.... Hiç uygulama olmadan, Süper dr, mühendisler mezun oluyor.... Gelecek emin ellerde.
    Yanıtla +1
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    Darch 1 hf.
    Güz dönemi iptal arkadaşlar, öğrenciler kiralık evlerinden veya yurtlarından çıkmasınlar diye parça parça açıklıyorlar.İşin içinde ekonomi olmasa tüm eğitim kurumları güz döneminde kapalı diyecekler ama ülkenin durumu ortada...Sonbaharda vaka sayılarının azalacağını düşünen yoktur herhalde?
    Yanıtla +3
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    Justs 1 hf.
    Bir dönem daha uzaktan eğitim yapılabilir. Güz dönemini harcamak mantıklı değil.
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    user_sevvv (user_sevvv ) 1 hf.
    AÖF Yaz Okulu Sınavı 5 Eylül de bu durumda nasıl olacak ?
    Yanıtla +2
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 hf.
    Kararı bölgesel merkezlere bırakıyorlar kısaca, yoğunluğu azaltamayacak durumdaysan kampüste uzaktan eğitim yap; sadece uygulamalı eğitim gelsin kampüse diyorlar özetle bu.
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    deoks 1 hf. en beğenilen
    Güz dönemi iptal demektir.



    Yazık turizm geliri uğruna çocukların yıllarca kazanmak için uğraştığı üniversite eğitimi heba edildi.
    Yanıtla +28
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    danger-gddr (danger gddr) 1 hf.
    Kışın pandemi daha kötü olacaktır muhtemelen, ben bu sene de uzaktan eğitime geçileceğini düşünüyorum
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