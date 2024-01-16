Üniversite müfredatına "yapay zeka" dersleri eklenecek

Tam Boyutta Gör Türkiye’de kamu kurumlarının yapay zeka teknolojisine ilgisi giderek artıyor. Türkiye’de nitelikli yapay zeka uzmanların yetişmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu defa yapay zeka derslerinin üniversite müfredatına eklenmesi için iş birliği yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında BTK Akademi altyapısının ve eğitimlerinin üniversiteler tarafından kullanılması, bu eğitimlerin güncellenmesi, içeriklerinin genişletilmesi ve yükseköğretim programlarındaki derslerle eş değer hale getirilmesi sağlanacak. Yapay zekadan verim alabilecek bölümlerin müfredatlarına yapay zeka hakkında dersler eklenecek.

BTK'de düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24" etkinliğinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK ile YÖK arasındaki iş birliğinin, yapay zeka uzmanları yetiştirmek için büyük fayda sağlayacağını belirtti. Yapay zeka teknolojilerinin dünya genelindeki ekonomik büyüklüğünün bu yıl 250 milyar doları aşmasının, 2030'da ise 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

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Yapay zekanın özellikle elektronik haberleşme ve bilişim alanında çalışan şirketler ve profesyoneller için önemli fırsatlar barındırdığını dile getiren Uraloğlu, bilişim alanında çalışanların yüzde 54'ü, veri mühendislerinin yüzde 35'i ve veri güvenliği uzmanlarının yüzde 26'sının yapay zekadan yararlandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda bilim, sanayi ve teknolojide yakalanan yükseliş trendinin, toplumsal hayatın her aşamasında yapısal değişikliklere neden olduğunu vurgulayarak, "Oxford Insight'ın 2023'te hükümetlerin kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanım açısından ne kadar hızlı olduğunu ortaya koymak amacıyla yayınladığı Hükümet Yapay Zeka Endeksi Raporu'na göre, 193 ülke arasında ülkemiz 47. sıradadır. Güney ve Orta Asya ülkeleri arasındaki sıralamada ise 2. sıradadır. TÜİK'in 2023 verilerine göre ülkemizde 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 18,5'i yapay zeka teknolojilerini kullanmaktadır." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iş birliği hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Yapay zekâ başta olmak üzere dijital teknolojilere ilişkin kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla iş birliklerini geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Kurulumuz ve BTK arasında “BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İş Birliği Protokolü” imzaladık. Protokolle BTK Akademi tarafından verilen derslerin üniversitelerimizin müfredatlarına dâhil edilmesini ve kredilendirilmesini planlıyoruz. Derslerin üniversitelerimizin ders havuzlarına dâhil edilmesi Kurulumuz bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu marifetiyle gerçekleştirilecek. BTK Akademi dersleri öğrenciler tarafından çevrimiçi veya çevrimdışı takip edilecek, sınavlar ise üniversitelerimizde yüz yüze yapılacak. Bu, Türk yükseköğretim tarihinde bir ilk adımı ifade ediyor.Bundan sonraki aşamada, BTK ile Yükseköğretim Kurulu arasında bir ortak çalışma grubunun oluşturulmasıyla yeni derslerin açılması ve müfredat çalışmalarının birlikte gerçekleştirilmesi gibi hususlarda iş birliğinin daha da ilerlemesi mümkün hâle gelecek.Ülkemizin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşerî sermayenin yetişmesine ve üniversite-sektör iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunacağına inandığım bu iş birliğinin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim."

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