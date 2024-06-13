YouTube’da reklamları engellemek neredeyse imkansız oluyor

YouTube’da reklam engelleme devri bitiyor
Videolarda sponsorlu reklam bölümlerini atlamak için kullanılan bir bir uzantı olan SponsorBlock, YouTube'un şu anda sunucu tabanlı reklam enjeksiyonunu denediğini bildirdi. En basit haliyle bu, reklamların artık cihazınıza aktarılan videonun bir parçası olduğu anlamına geliyor.
Sunucu tabanlı reklam enjeksiyonu, reklamları videodan ayırt edilemez hale getirerek, ayrı olarak sunulan reklamları engelleyen geleneksel reklam engelleyicileri etkisiz hale getiriyor. YouTube’un attığı bu adım, mobil cihazlarda popüler olan üçüncü taraf istemcileri hedeflemek de dahil olmak üzere reklam engelleme araçlarıyla mücadele etmek için devam eden girişimlerinin bir parçası. Tüm bunların ana hedefi ise kullanıcıları YouTube Premium'a abone olmaya teşvik etmek.
Şimdilik bu değişikliğin test aşamasında olduğu ve yayın olarak uygulanmadığı belirtiliyor. Ancak muhtemelen bu değişiklik platforma eklenecek. Dolayısıyla reklam engelleyicilerin reklamları tanımlamasını ve engellemesini önleyerek geleneksel reklam engelleme tekniklerini etkisiz hale getirecek. Engelleyiciler artık yepyeni bir yöntem geliştirmek veya kullanıcılar Premium'a abone zorunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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