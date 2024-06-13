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    Anlık Bildirim

    YouTube’da reklamları engellemek neredeyse imkansız oluyor

    YouTube’da reklamları engellemek artık neredeyse imkansız olacak. YouTube, reklamların doğrudan video akışına eklendiği sunucu tabanlı reklam enjeksiyonunu deniyor.
    YouTube’da reklamları engellemek neredeyse imkansız oluyor Tam Boyutta Gör
    YouTube bir süredir reklamları engelleyen araçlara karşı bir savaş başlatmış durumda ve görünüşe göre yakında bu savaşın kesin kazananı olabilir. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre YouTube, reklamların doğrudan video akışına eklendiği sunucu tabanlı reklam enjeksiyonunu deniyor. YouTube’un halihazırda bu yöntemi test ettiği ve böylelikle reklamları engellemenin neredeyse imkansız hale geleceği belirtiliyor.

    YouTube’da reklam engelleme devri bitiyor

    Videolarda sponsorlu reklam bölümlerini atlamak için kullanılan bir bir uzantı olan SponsorBlock, YouTube'un şu anda sunucu tabanlı reklam enjeksiyonunu denediğini bildirdi. En basit haliyle bu, reklamların artık cihazınıza aktarılan videonun bir parçası olduğu anlamına geliyor.

    Sunucu tabanlı reklam enjeksiyonu, reklamları videodan ayırt edilemez hale getirerek, ayrı olarak sunulan reklamları engelleyen geleneksel reklam engelleyicileri etkisiz hale getiriyor. YouTube’un attığı bu adım, mobil cihazlarda popüler olan üçüncü taraf istemcileri hedeflemek de dahil olmak üzere reklam engelleme araçlarıyla mücadele etmek için devam eden girişimlerinin bir parçası. Tüm bunların ana hedefi ise kullanıcıları YouTube Premium'a abone olmaya teşvik etmek.

    Şimdilik bu değişikliğin test aşamasında olduğu ve yayın olarak uygulanmadığı belirtiliyor. Ancak muhtemelen bu değişiklik platforma eklenecek. Dolayısıyla reklam engelleyicilerin reklamları tanımlamasını ve engellemesini önleyerek geleneksel reklam engelleme tekniklerini etkisiz hale getirecek. Engelleyiciler artık yepyeni bir yöntem geliştirmek veya kullanıcılar Premium'a abone zorunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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