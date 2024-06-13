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Tam Boyutta Gör YouTube bir süredir reklamları engelleyen araçlara karşı bir savaş başlatmış durumda ve görünüşe göre yakında bu savaşın kesin kazananı olabilir. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre YouTube, reklamların doğrudan video akışına eklendiği sunucu tabanlı reklam enjeksiyonunu deniyor. YouTube’un halihazırda bu yöntemi test ettiği ve böylelikle reklamları engellemenin neredeyse imkansız hale geleceği belirtiliyor.

YouTube’da reklam engelleme devri bitiyor

Videolarda sponsorlu reklam bölümlerini atlamak için kullanılan bir bir uzantı olan SponsorBlock, YouTube'un şu anda sunucu tabanlı reklam enjeksiyonunu denediğini bildirdi. En basit haliyle bu, reklamların artık cihazınıza aktarılan videonun bir parçası olduğu anlamına geliyor.

Sunucu tabanlı reklam enjeksiyonu, reklamları videodan ayırt edilemez hale getirerek, ayrı olarak sunulan reklamları engelleyen geleneksel reklam engelleyicileri etkisiz hale getiriyor. YouTube’un attığı bu adım, mobil cihazlarda popüler olan üçüncü taraf istemcileri hedeflemek de dahil olmak üzere reklam engelleme araçlarıyla mücadele etmek için devam eden girişimlerinin bir parçası. Tüm bunların ana hedefi ise kullanıcıları YouTube Premium'a abone olmaya teşvik etmek.

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Şimdilik bu değişikliğin test aşamasında olduğu ve yayın olarak uygulanmadığı belirtiliyor. Ancak muhtemelen bu değişiklik platforma eklenecek. Dolayısıyla reklam engelleyicilerin reklamları tanımlamasını ve engellemesini önleyerek geleneksel reklam engelleme tekniklerini etkisiz hale getirecek. Engelleyiciler artık yepyeni bir yöntem geliştirmek veya kullanıcılar Premium'a abone zorunda.

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YouTube’da reklamları engellemek neredeyse imkansız oluyor