Youtube'un reklam engelleme özelliği bekleneni vermedi

Youtube'un reklam engelleyici yasağı bekleneni vermedi
Sektörden gelen bilgilere göre, şu an birçok kullanıcı Youtube'un yeni adımı nedeniyle reklam engelleyicileri kaldırmayı başladı. Öyle ki bu sayının Ekim ayında yüz binlerce kişiye ulaştığı beliritliyor. Ancak bu devam ederken, yeni reklam engelleyici yüklemelerinde de rekor kırıldığını ortaya çıktı. Görünüşe göre kullanıcılar, YouTube’un engelinden kaçan daha güçlü reklam engelleyicilere yöneliyor.
Ayrıca bu hareketin bir diğer nedeni de küresel çapta yapılan zamlar olabilir. Bildiğiniz gibi Türkiye’deki zam sonrasında bireysel paketin fiyatı 57,99 TL, aile planı 115,99 TL, öğrenci paketi 37,99 TL, yıllık paketin fiyatı ise 579,99 TL'ye yükseldi.
Kaçıranlar için YouTube, bu yılın ilk dokuz ayında 22 milyar doların üzerinde reklam satışı gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak Google'ın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu. İçerik oluşturuculardan sağlanan reklam gelirlerinin yüzde 55'i ise uzun videolardan, yüzde 45 ise Shorts'tan geldi.
Google'ın reklam engelleyicilere karşı gelecekte neler planladığı bilinmiyor. Ancak bu kısıtlamanın hem fayda hem de zarar sağladığını söylemek doğru olur. Bu bağlamda kısıtlamanın daha da artırıldığını veya kullanıcıların serbest bırakıldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.