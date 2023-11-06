Youtube'un reklam engelleme özelliği bekleneni vermedi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi YouTube, Haziran ayından bu yana reklam engelleyicilere karşı yeni bir mücadele başlattı. Öyle ki bu süreç artık küresel pazara ulaştı ve kısıtlamalar bir hayli artmış durumda. Bugün ise reklam engelleyici yasağının ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı. Kullanıcı yüklemelerinde rekor sayıya ulaşıldı.

Youtube'un reklam engelleyici yasağı bekleneni vermedi

Sektörden gelen bilgilere göre, şu an birçok kullanıcı Youtube'un yeni adımı nedeniyle reklam engelleyicileri kaldırmayı başladı. Öyle ki bu sayının Ekim ayında yüz binlerce kişiye ulaştığı beliritliyor. Ancak bu devam ederken, yeni reklam engelleyici yüklemelerinde de rekor kırıldığını ortaya çıktı. Görünüşe göre kullanıcılar, YouTube’un engelinden kaçan daha güçlü reklam engelleyicilere yöneliyor.

Ayrıca bu hareketin bir diğer nedeni de küresel çapta yapılan zamlar olabilir. Bildiğiniz gibi Türkiye’deki zam sonrasında bireysel paketin fiyatı 57,99 TL, aile planı 115,99 TL, öğrenci paketi 37,99 TL, yıllık paketin fiyatı ise 579,99 TL'ye yükseldi.

Youtube Premium fiyatlarına Türkiye'de zam geldi! 4 gün önce eklendi

Kaçıranlar için YouTube, bu yılın ilk dokuz ayında 22 milyar doların üzerinde reklam satışı gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak Google'ın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu. İçerik oluşturuculardan sağlanan reklam gelirlerinin yüzde 55'i ise uzun videolardan, yüzde 45 ise Shorts'tan geldi.

Google'ın reklam engelleyicilere karşı gelecekte neler planladığı bilinmiyor. Ancak bu kısıtlamanın hem fayda hem de zarar sağladığını söylemek doğru olur. Bu bağlamda kısıtlamanın daha da artırıldığını veya kullanıcıların serbest bırakıldığını görebiliriz.

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