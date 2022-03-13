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    Yuga Labs, CryptoPunks ve Meebits’in haklarını satın aldı

    Popüler NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club’ın yaratıcısı olan Yuga Labs, önde gelen NFT koleksiyonları CryptoPunks ve Meebits’in haklarını satın aldığını duyurdu. 
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    Yuga Labs’den CryptoPunks ve Meebits Hamlesi
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    Bored Ape Yacht Club’ın arkasındaki şirket Yuga Labs, CryptoPunks ve Meebits NFT koleksiyonlarını satın aldı. Söz konusu duyuru Yuga Labs’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

    Yuga Labs, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Bu hakları devrederek, CryptoPunks ve Meebits’i web3 değerleriyle daha da uyumlu hale getiriyoruz. Çok çeşitli üçüncü taraf geliştiricilerin ve topluluk yaratıcılarının CryptoPunks ve Meebits’i web3 projelerine dahil etmelerini bekliyoruz. Onların yanı sıra, genel bir marka inşa edeceğiz”

    Yuga Labs ayrıca Twitter hesabı üzerinden de şu ifadeleri kullandı:

    “Artık 423 CryptoPunks ve 1711 Meebits ile birlikte her iki koleksiyon için markalara, sanatın telif haklarına ve diğer IP haklarına sahibiz”

    Bunun yanında Yuga Labs tüm CryptoPunk ve Meebit görsellerinin ticari haklarını ilgili sahiplerine vermeyi planladığını vurguladı.

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