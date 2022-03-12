ABD Hazine Bakanlığı, kripto paraya yönelik bir kılavuz yayımladı

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ABD Hazine Bakanlığı kripto paraların yaptırımlardan kaçınmak için nasıl kullanılmaması gerektiğini açıklayan bir kılavuz yayımladı. Bilindiği gibi kripto paralar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ardından uygulanan yaptırımlardan önemli bir kaçış aracı olarak gündeme gelmişti. ABD Hazine Bakanlığı da bu konuyu ele aldı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bir açıklama da ABD Hazine Bakanlığı’ndan geldi. ABD Hazine Bakanlığı kripto para biriminin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımları atlatmak için nasıl kullanılmaması gerektiğini açıklayan bir kılavuz yayınladı.

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Söz konusu kılavuzda, ABD vatandaşlarının ve kripto varlık şirketilerinin kripto para birimindeki işlemleri kolaylaştırırken bile Rusya’ya karşı yaptırımlara uymaları gerektiğini vurguladı. Bunun yanında kılavuzda şu ifadeler dikkat çekti:

“Sanal para borsaları, sanal cüzdan ana bilgisayarları ve borsalar için iç içe hizmetler sağlayanlar gibi diğer hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere ABD’li kişilerin, bloke edilen kişilerin bir yetkisi olduğu sanal para işlemleri de dahil olmak üzere yasaklanmış işlemlere katılmaları veya bunları kolaylaştırmaları genellikle yasaktır”

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan kripto para kılavuzu