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Yurtdışından iPhone 4 almak isteyenlere; iPhone 4, en ucuz hangi ülkede satılıyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
246,5b
1
41
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Satışa sunulduğu beş ülkede (Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya) üç gün içersinde 1.7 milyon satarak Apple'ın 34 senelik tarihine en iyi başlangıcı yapan ürün olarak adını yazdıran iPhone 4, Eylül ayının 24'ünde ülkemizde de satışa sunuldu. Ancak, gerek birçok mağazada yaşanan stok sorunları, gerekse de kimi kullanıcılara göre diğer ülkelere göre yüksek satış fiyatı; iPhone 4 almak isteyen kullanıcıların yüzlerini yurtdışına dönmesine neden oldu. Peki yurtdışından iPhone 4 almak isteyen kullanıcılar, hangi ülkelere yönelmeliler ? İşte bu sorumuzun cevabını haberimizde bulacaksınız.

Herşeyi özetleyen görsele geçmeden önce, görseldeki bazı bilgilere yazıya dökelim. Ülkemizde 1500-1900 Türk Lirası arasında satılan iPhone 4'lerin yurtdışındaki ortalama satış fiyatı 16GB'lık modeli için 598,50 Avro yani 1176 Türk Lirası, 32GB'lık modelinin ise 703,50 Avro yani 1382 Türk Lirası. Diğer bir deyişle yurtdıiından 32GB'lık iPhone 4 almak, ülkemizden 16GB'lık modelini almakla eşdeğer. iPhone 4'lerin en uygun fiyattan satıldığı ülke Hong Kong olurken (496 ve 585 Avro), en yüksek fiyattan satıldığı ülkeyse İtalya oluyor (659 ve 779 Avro)

Yurtdışından iPhone 4 almak isteyen kullanıcıların oldukça işine yarayacak görsele gelelim. Filip Chudzinski imzası taşıyan görsel, iPhone 4'lerin 23 ülkedeki satış fiyatlarını sütun grafikleriyle karşılaştırıyor. Görselin sahip olduğu bilgiler sadece satış fiyatları değil. iPhone 4'lerin hangi ülkelerde sim kilitsiz satıldığı (kilit bulunmayanlar), hangi ülkelerde Apple'ın çevrimiçi mağazasından satıldığı (Elma logolu olanlar) , görselin bizlere sunduğu bilgiler arasında yer alıyor.

Görseli 1:1 boyutlarında okuyabilmek için yapmanız tek gereken, altta yaklaşık 1:2 ölçeklendirilmiş halinin üzerini tıklamak.

Dipnot: Görseli bizlere gönderen Sefa Koçali'ye teşekkürler...


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DH Misafiri 7 yıl
calıfornıa made ın chına orjınalmısır
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DH Misafiri 7 yıl
ya herkes bi şey demiş kafam çok karıştırdı yok mu Almanya dan iphone 4 alan.varsa bi zahmet fiyatını öğrenebilir miyim?
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m.coskan 7 yıl
1158 tl ediyor.
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DH Misafiri 7 yıl
496€ türk parası olarak kaç lira ediyor acaba biln varsa sylüyebilirmi?
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DH Misafiri 7 yıl
harıka
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DH Misafiri 8 yıl
iyi akşamlar öncelikle bu bilgileri araştırarak bizlere ulaştıran ve emegi geçen herkese teşekkürler.
ingilterede ir kaç firma netten msn,ime eklendi iphone seem free satyruz diye
yiyatlar da 350 ila 500 $$ dolar gibi bu web adresleri feykmi yoksa gerçekten ingiltere de böyle firmalar varmı güvenilirmi ve telefonlar gerçekten orjinalmi.
şimdiden teşekkür ederim verecegniz bilgiler içinn

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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar türkiyede bu telefonları(16gb) 1650 tlye her problemi çözülmüş şekilde satıyorlar sim kartını tak konuş diyorlar eğer alırsam sonradan nasıl bir problemle karşılaşabilirim yardımcı olursanız sevinirim
1 Yanıt Yanıtla
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bradenburg 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar türkiyede bu telefonları(16gb) 1650 tlye her problemi çözülmüş şekilde satıyorlar sim kartını tak konuş diyorlar eğer alırsam sonradan nasıl bir problemle karşılaşabilirim yardımcı olursanız sevinirim

Gittigidiyor sahibinden.com gibi yerlermi
1599 tlye carrefour satmsdi 2yil garantili
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m.deniz26 8 yıl
selam arkadaşlar.babam şuanda suudiarabistanda.iki gün önce telefon görüşmemde,kendisine iPhone 4 alacağını söyledi.fiyatını sorduğumda çok şaşırdım.180 tl dedi.onun çakma çin malı olabileceğini söylediğimde,satan kişinin ısrarla california yapımı olduğunu söyledi.nette yaptığım araştırmalarda çakma iPhone 4 lerde kutusunda yedek batarya veriyorlarmış :)) bunda yedek batarya çıkmamış zaten iPhone yedek batarya ihtiyacının söz konusu olmadığını biliyorum.birde satıcı hemen türkçe ye çevirmiş.sizce bunun gerçek olma ihtimali varmıdır?
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Mene 8 yıl

m.deniz26

selam arkadaşlar.babam şuanda suudiarabistanda.iki gün önce telefon görüşmemde,kendisine iPhone 4 alacağını söyledi.fiyatını sorduğumda çok şaşırdım.180 tl dedi.onun çakma çin malı olabileceğini söylediğimde,satan kişinin ısrarla california yapımı olduğunu söyledi.nette yaptığım araştırmalarda çakma iPhone 4 lerde kutusunda yedek batarya veriyorlarmış :)) bunda yedek batarya çıkmamış zaten iPhone yedek batarya ihtiyacının söz konusu olmadığını biliyorum.birde satıcı hemen türkçe ye çevirmiş.sizce bunun gerçek olma ihtimali varmıdır?


imkanı yok
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askin537 9 yıl
bu fiyatlar haal geçerlimi acaba :S
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chupacabra 9 yıl
ukraynada sim kilitsiz iphone 4 16 gb 940 dolar

sim kilitlisi 890 dolar
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megabite 9 yıl
sg hangi ülkenin kodu acaba. ordada fiyat daha uygun görünüyor.
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Porscheuz 9 yıl

megabite

sg hangi ülkenin kodu acaba. ordada fiyat daha uygun görünüyor.


Singapur olması lazım.
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erolsipar 9 yıl
Kontratli 199 dollardir kontratdan cik hadi goreyim sizi ne ceza yersiniz o fiyati odersiniz. onlar anlasmali adamlar nasil olsa parasini cikartiyorlar.
En ucuz Kanada farkina gitdiyseniz tabloda :D
ki kanadadayim ve 1 ay sonra alicam kereteyi 32GB iphone 4.
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