Yurtdışından iPhone 4 almak isteyenlere; iPhone 4, en ucuz hangi ülkede satılıyor ?

Satışa sunulduğu beş ülkede (Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya) üç gün içersinde 1.7 milyon satarak Apple'ın 34 senelik tarihine en iyi başlangıcı yapan ürün olarak adını yazdıran iPhone 4, Eylül ayının 24'ünde ülkemizde de satışa sunuldu. Ancak, gerek birçok mağazada yaşanan stok sorunları, gerekse de kimi kullanıcılara göre diğer ülkelere göre yüksek satış fiyatı; iPhone 4 almak isteyen kullanıcıların yüzlerini yurtdışına dönmesine neden oldu. Peki yurtdışından iPhone 4 almak isteyen kullanıcılar, hangi ülkelere yönelmeliler ? İşte bu sorumuzun cevabını haberimizde bulacaksınız.

Herşeyi özetleyen görsele geçmeden önce, görseldeki bazı bilgilere yazıya dökelim. Ülkemizde 1500-1900 Türk Lirası arasında satılan iPhone 4'lerin yurtdışındaki ortalama satış fiyatı 16GB'lık modeli için 598,50 Avro yani 1176 Türk Lirası, 32GB'lık modelinin ise 703,50 Avro yani 1382 Türk Lirası. Diğer bir deyişle yurtdıiından 32GB'lık iPhone 4 almak, ülkemizden 16GB'lık modelini almakla eşdeğer. iPhone 4'lerin en uygun fiyattan satıldığı ülke Hong Kong olurken (496 ve 585 Avro), en yüksek fiyattan satıldığı ülkeyse İtalya oluyor (659 ve 779 Avro)

Yurtdışından iPhone 4 almak isteyen kullanıcıların oldukça işine yarayacak görsele gelelim. Filip Chudzinski imzası taşıyan görsel, iPhone 4'lerin 23 ülkedeki satış fiyatlarını sütun grafikleriyle karşılaştırıyor. Görselin sahip olduğu bilgiler sadece satış fiyatları değil. iPhone 4'lerin hangi ülkelerde sim kilitsiz satıldığı (kilit bulunmayanlar), hangi ülkelerde Apple'ın çevrimiçi mağazasından satıldığı (Elma logolu olanlar) , görselin bizlere sunduğu bilgiler arasında yer alıyor.

Görseli 1:1 boyutlarında okuyabilmek için yapmanız tek gereken, altta yaklaşık 1:2 ölçeklendirilmiş halinin üzerini tıklamak.

Dipnot: Görseli bizlere gönderen Sefa Koçali'ye teşekkürler...