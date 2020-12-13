Yuvarlak ekranlı akıllı telefonla tanışın

CES'te gösterilen en ilginç cihazlardan birisi olan Cyrcle Phone, dikdörtgen akıllı telefon anlayışına farklı bir boyut katıyor. Zira cihaz yuvarlak bir ekrana sahip.

Beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan Cyrcle Phone'un geliştiricileri, böyle bir akıllı telefon üretmek için çok çalıştıklarını belirtiyorlar. Cyrcle Phone'un çok rahat bir şekilde cebe sığabildiği ve kullanıcıların eline rahat bir şekilde oturduğu belirtiliyor. Test çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda ise satışa sunulacak.