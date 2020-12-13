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    Yuvarlak ekranlı akıllı telefonla tanışın

    1 hf.
    36,2b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    CES'te gösterilen en ilginç cihazlardan birisi olan Cyrcle Phone, dikdörtgen akıllı telefon anlayışına farklı bir boyut katıyor. Zira cihaz yuvarlak bir ekrana sahip.

    Beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan Cyrcle Phone'un geliştiricileri, böyle bir akıllı telefon üretmek için çok çalıştıklarını belirtiyorlar. Cyrcle Phone'un çok rahat bir şekilde cebe sığabildiği ve kullanıcıların eline rahat bir şekilde oturduğu belirtiliyor. Test çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda ise satışa sunulacak.



    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    amma velakin 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun için 5 yıl çalıştılırsa helal olsun.

    10 yıla da üçgen versiyon gelir herhalde.
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    AnadoluEfes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayatımda gördüğüm en saçma şey benim saatin duvar saati modeli giib olmuş
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    yusufd84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    nokia nbir türlü n888 modelini çıkarmadı, değişiklik olacaksa öyle değişiklik olmalı
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    ironman68 (Mert Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boynumuzami asacaz
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    Teknolojist_44 (**** ****) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke bu kadar çok çalışmasalardı, uzaktan eğitimle okulu 7 sene de bitiren mühendis çalışması olmuş daha çok. Keşke duvar saati ya da rapçi kolyesi diye tasarlasaydınız . Bu tarz ürünlerde güzellik algısı çoktan oturmuşken böyle şeyleri ne amaçla üretiyorlar ilginç.
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    Prometheus38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5 yıl daha çalışarak altıgen olanını üretebilirler.
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    cceviz (cenk cenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı pusula denilse daha çok satar.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok çalışmışlar da niye çalışmışlar kendileri de bilmiyor gibi.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ortadaki arama aracı Android 2.0'dan kalma mı ne öyle
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