Yüz binlerce yıldızdan oluşan 'dev küresel kümenin' muhteşem görüntüsü

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Amerikan uzay ajansı NASA, evrenimizin büyüleyici görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de Samanyolu Galaksisi'nin ünlü yıldız kümesi Messier 13'ü (M13) tüm ihtişamıyla gösteren büyüleyici bir fotoğraf paylaştı.

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Herkül'deki Büyük Yıldız Kümesi olarak da bilinen M13, Güneş Sistemi'nden yaklaşık 25 bin ışık yılı uzaklıkta Herkül takımyıldızında yer alıyor. Yüzbinlerce yıldızdan oluşan dev bir küresel küme olan M13, gökyüzünün en parlak yıldız kümelerinden birisi. Açık bir gecede çıplak gözle gözlemlenebiliyor. Eğer iyi bir amatör teleskoba sahipseniz yukarıdaki gibi muhteşem görüntüleri sizler de yakalayabilirsiniz.

İnanılmaz bir yıldız yoğunluğuna sahip

Messier 13'ün en ilginç noktalarından birisi ise inanılmaz yoğunluğu. M13'ün popülasyonunun Güneş ve çevresine oranla yüzlerce kat daha yoğun olduğu belirtiliyor. 145 ışık yılı uzunluğundaki çapına rağmen M13, bünyesinde birkaç yüz bin yıldız barındırıyor.

NASA, M13'ün yoğunluğunu şöyle anlatıyor:"Kümenin merkezine doğru yaklaştıkça yıldızların yoğunluğu da müthiş bir şekilde artıyor. Buralarda, ayrıtları sadece 3 ışık yılı uzunluğundaki bir küp içerisinde 100'ü aşkın yıldız bulunabilir. Karşılaştırma yapacak olursak, Güneş'e en yakın yıldız 4 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor."

Fotoğrafın 5300x6000 çözünürlüğündeki orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

https://apod.nasa.gov/apod/ap200319.html

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