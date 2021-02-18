Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı

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Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu. Filmin yapımı tamamlandı ve artık yayın tarihini bekliyor.

Ayrıca Bkz. "Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, King Arthur filmi geliştiriyor"

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Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı

Geçtiğimiz saatlerde de filmin yönetmeni Zack Snyder, bu yenilenmiş versiyonun ilk resmi soundtrack'ini paylaştı. Soundtrack'i hazırlayan kişi, daha önce Mad Max ve Batman v Superman gibi filmlerin de müziklerini hazırlamış olan Junkie XL. Kendisinin gerçekten fazlasıyla başarılı bir besteci olduğunu söylemek gerek. Özellikle Mad Max'te ustaca bir iş çıkartmıştı.

Buraya tıklayarak müziği dinlemek istediğiniz platformu seçeceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

Soundtrack hakkında konuşmak gerekirse yine gayet başarılı olduğunu söylemek gerek. Umuyoruz müzik kadar bu yenilenmiş versiyon da güzel olur ve hem Justice League'in bıraktığı kötü tadı siler hem de bu kadar zamandır beklediğimize değer.

Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak. HBO Max olmayan ülkelerde sinemalarda yayınlanacak mı ya da yerel başka bir video akış servisine hakları satılacak mı bilinmiyor.

https://screenrant.com/justice-league-zack-snyder-cut-soundtrack-junkie-xl/

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