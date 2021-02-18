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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı

    Merakla beklenen Zack Snyder's Justice League filminin Junkie XL tarafından hazırlanan ilk resmi soundtrack'i yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Şubat 2021, 21:00 (Güncellendi, 7 sa.)
    745
    2
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı
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    Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu. Filmin yapımı tamamlandı ve artık yayın tarihini bekliyor.

    Ayrıca Bkz. "Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, King Arthur filmi geliştiriyor"

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    Geçtiğimiz saatlerde de filmin yönetmeni Zack Snyder, bu yenilenmiş versiyonun ilk resmi soundtrack'ini paylaştı. Soundtrack'i hazırlayan kişi, daha önce Mad Max ve Batman v Superman gibi filmlerin de müziklerini hazırlamış olan Junkie XL. Kendisinin gerçekten fazlasıyla başarılı bir besteci olduğunu söylemek gerek. Özellikle Mad Max'te ustaca bir iş çıkartmıştı.

    Buraya tıklayarak müziği dinlemek istediğiniz platformu seçeceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. 

    Soundtrack hakkında konuşmak gerekirse yine gayet başarılı olduğunu söylemek gerek. Umuyoruz müzik kadar bu yenilenmiş versiyon da güzel olur ve hem Justice League'in bıraktığı kötü tadı siler hem de bu kadar zamandır beklediğimize değer.

    Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak. HBO Max olmayan ülkelerde sinemalarda yayınlanacak mı ya da yerel başka bir video akış servisine hakları satılacak mı bilinmiyor.



    https://screenrant.com/justice-league-zack-snyder-cut-soundtrack-junkie-xl/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    film müziğini filmden bağımsız izlemek çoğu zaman yavan tat veriyor. Bu da eminim filmle birlikte muhteşemdir ama şu halde pek çekici değil, sıradan epic müzik gibi geliyor.
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