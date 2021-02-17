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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, King Arthur filmi geliştiriyor

    Dc tarafında birçok filme imza atan kimilerinin çok sevdiği kimilerinin ise hiç sevmediği yönetmen Zack Snyder, King Arthur filmi yaptığını açıkladı.
    17 Şubat 2021, 21:00 (7 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, King Arthur filmi geliştiriyor
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    Man of Steel, Batman v Superman ve yayın tarihi yaklaşan Zack Snyder's Justice League filmi tanınan Zack Snyder, King Arthur filmi geliştirdiğini açıkladı.

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    Geçtiğimiz günlerde The Minutemen ile röportaj yapan Zack Snyder, Britanya mitolojisinde önemli isimlerden biri olan Kral Arthur'un bir filmini geliştirdiğini söyledi. Şu an için yalnızca düşünce aşamasında olan film için Snyder, Kral Arthur konseptinin yeniden anlatımını değerlendirdiğini söyledi.

    Kral Arthur'a odaklanan birçok yapım izledik daha öncesinde ancak ne yazık ki çok azı başarıya ulaşabildi. Son yıllarda Guy Ritchie'nin yönettiği King Arthur: Legend of the Sword isimli bir film yayınlanmıştı ve o da ortalamanın üstüne pek çıkamamıştı.

    Zack Snyder ise şu sıralar Justice League'in kendi versiyonu olan Zack Snyder's Justice League üzerinde çalışıyor. 18 Mart'ta da yayınlanacak.



    https://www.slashfilm.com/zack-snyder-king-arthur-movie/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    hristiyan olanini, pagan olanini, zenci olanini, kadin olanini gorduk, uzaydan gelenini, mafyadan bozma olanini, gelecekden gelenini bile gorduk ama hala bikmadilar kral arthur filmi cekmekden. ingiltere tarihinde 2 tane mitolojik kahraman biri arthur oteki robin hood, isitip isitip onumuzu koyuyorlar.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geliştiriyor mu? Ürün mü bu yav...Gerçi...evet
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    absamet (sems sems) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne arturmuş yahu. Bu sefer uzaylılara karşı savaşsa bari😁😂😂
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    Moueson 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha kaç tane kral Arthur çekilecek acaba. Aynı filmleri tekrar çekmek yerine çekilmemiş senaryoların filmini çıkarabilirler.
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