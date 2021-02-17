Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, King Arthur filmi geliştiriyor

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Man of Steel, Batman v Superman ve yayın tarihi yaklaşan Zack Snyder's Justice League filmi tanınan Zack Snyder, King Arthur filmi geliştirdiğini açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde The Minutemen ile röportaj yapan Zack Snyder, Britanya mitolojisinde önemli isimlerden biri olan Kral Arthur'un bir filmini geliştirdiğini söyledi. Şu an için yalnızca düşünce aşamasında olan film için Snyder, Kral Arthur konseptinin yeniden anlatımını değerlendirdiğini söyledi.

Kral Arthur'a odaklanan birçok yapım izledik daha öncesinde ancak ne yazık ki çok azı başarıya ulaşabildi. Son yıllarda Guy Ritchie'nin yönettiği King Arthur: Legend of the Sword isimli bir film yayınlanmıştı ve o da ortalamanın üstüne pek çıkamamıştı.

Zack Snyder ise şu sıralar Justice League'in kendi versiyonu olan Zack Snyder's Justice League üzerinde çalışıyor. 18 Mart'ta da yayınlanacak.

https://www.slashfilm.com/zack-snyder-king-arthur-movie/

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