    Bayram tatilinde evde izleyebileceğiniz 10 yeni film

    Bayram tatilinde Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max gibi dijital platformlarda izleyebileceğiniz, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmış 10 yeni film.

    Bu listemizde, dokuz günlük bayram tatili sırasında evde izleyebileceğiniz yeni filmleri derledik. Filmlerin çok büyük bölümü Netflix, Amazon, HBO Max gibi dijital platformlarda bulunabiliyor. Geri kalan birkaçını ise öde-izle servislerinden satın alıp ya da kiralayıp izlemek gerekiyor. Neticede hepsi bugün itibarıyla çevrimiçi olarak izlenebiliyor.

    İşte bu bayram tatili sırasında evde keyifle izleyebileceğiniz, kaçırılmaması gereken 10 yeni film: 

    1️⃣ Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)

    The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'ın ödüllü romanından uyarlanan Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary), sinema dünyası adına bu yılın en hoş sürprizlerinden biri oldu. Hem sinemaseverlerden hem de eleştirmenlerden tam not alan film, gişede de etkileyici bir performans sergiledi.
    • Yapım yılı: 2026
    • Tür: Bilim-Kurgu, Macera, Komedi
    • IMDb Puanı: 8.3
    • İzlenebileceği Platform: Öde-izle servisleri (Google Play, iTunes, Amazon Video vb.)

    Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace (Ryan Gosling) yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, izleyiciler de dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

    2️⃣ F1 Filmi (F1: The Movie)

    Son dönemin övgü toplayan bir diğer gişe filmi de F1: The Movie oldu. Yıldız oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Top Gun: Maverick ile dikkat çekici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyor. Maverick'te uçak kokpitlerine kameralar yerleştiren Kosinski, bu kez aynısını F1 araçlarına yapıyor.
    • Yapım yılı: 2025
    • Tür: Yarış, Spor, Aksiyon
    • IMDb Puanı: 7.6
    • İzlenebileceği Platform: TV+

    300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

    3️⃣ Hamnet

    2025'in en iyi filmlerinden olan Hamnet, izleyicilere duygu dolu bir hikâye sunuyor. Başroldeki Jessie Buckley, filmdeki güçlü performansıyla Oscar'ın sahibi olurken Hamnet de bu En İyi Film Oscarı için yarıştı.
    • Yapım yılı: 2025
    • Tür: Drama, Tarihi
    • IMDb Puanı: 7.8
    • İzlenebileceği Platform: Öde-izle servisleri (Google Play, iTunes, Amazon Video vb.)

    Paul Mescal ve Jessie Buckley‘nin başrollerini paylaştığı film, 16. yüzyılda, Shakespeare’in en ünlü oyunlarından olan Hamlet’i sahnelediği dönemde geçiyor ve Shakespeare’in karısı olan Agnes’in, kara vebadan ölen oğullarının ölümüyle başa çıkmaya çalışmasını anlatıyor.

    4️⃣ Yan Yana

    Çok sevilen Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer gibi iki önemli ismi bir araya getiriyor.
    • Yapım yılı: 2025
    • Tür: Komedi, Drama
    • IMDb Puanı: 7.5
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    2011 yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyordu. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.

    5️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)

    90'ların eğlenceli aksiyon filmlerini andıran Roofman, aşk ve suçun iç içe geçtiği tuhaf bir kaçış hikâyesi anlatıyor.
    • Yapım yılı: 2025
    • TürDrama, Suç
    • IMDb Puanı: 6.9
    • İzlenebileceği Platform: TV+

    Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor. Bu sırada mağazada çalışan bir kadına gönlünü kaptırması, onun için bu firari hayatını daha da karmaşık hâle getiriyor.

    6️⃣ Chuck'ın Yaşamı (The Life of Chuck)

    Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan Chuck'ın Hayatı, Mike Flanagan'ın (The Haunting of Hill House) imzasını taşıyor. Dram ve fantastik ögeleri harmanlayan film, King'in alışılmış korku tonundan farklı olarak daha kişisel ve duygusal bir hikâye sunuyor.
    • Yapım yılı: 2025
    • Tür: Drama, Fantastik
    • IMDb Puanı: 7.3
    • İzlenebileceği Platform: TV+

    Film, üç bölüm hâlinde anlatılan parçalı bir yapıya sahip. Merkezde ise Chuck adında bir adamın hayatı yer alıyor. Ancak hikâye, onun ölümünden başlayarak geriye doğru ilerliyor. Tom Hiddleston’ın başrolde yer aldığı film, yaşamın anlamı, hatıraların gücü ve ölümle yüzleşme gibi temaları işliyor.

    7️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

    Paul Thomas Anderson'ın (There Will Be Blood) yönettiğiOne Battle After Another, bu yıl En İyi Film Oscarı'nın sahibi oldu. Bu başarılı filmi hâlâ izlemediyseniz, bayram tatilinde bu eksiği giderebilirsiniz.
    • Yapım Yılı: 2025
    • Tür: Drama, Suç
    • IMDb Puanı: 7.6
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max, TV+

    Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği One Battle After Another, ABD'de hızla değişen politik iklime bir reaksiyon olarak görülüyor. Filmde DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmaz.

    8️⃣ How to Train Your Dragon

    Bayram tatillinde tüm aile ekran başına geçmek isteyenlere, yediden yetmişe her yaşa hitap edeceğini düşündüğümüz Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'i (How to Train Your Dragon) önerebiliriz. Aynı adlı animasyon filmin hikâyesini bu kez live-action anlatan film, eğlenceli bir seyirlik sunuyor.
    • Yapım yılı: 2025
    • Tür: Macera, Aksiyon
    • IMDb Puanı: 7.7
    • İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

    Uyarlandığı animasyon filmin hikâyesini neredeyse birebir koruyarak live-action türüne aktaracak olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatıyor. Hiccup ile Toothless'ın bu dostluğu, tüm diyarın ejderhalara bakışını değiştiriyor. Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor.

    9️⃣ Vahşi Robot (The Wild Robot)

    Küçük çocuklarıyla ekrana başına geçeceklere önerebileceğimiz bir diğer "aile filmi" de En İyi Animasyon kategorisinde Oscar adaylığı alan Vahşi Robot.
    • Yapım yılı: 2024
    • Tür: Animasyon, Macera
    • IMDb Puanı: 8.2
    • İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

    Bu destansı macera, ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun -kısa adı "Roz" olan ROZZUM birimi 7134- yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunu evlat edinerek onun ebeveyni olmasını konu alıyor.

    🔟 Predator: Badlands

    Korku ve bilim-kurgunun iç içe geçtiği aksiyon dolu bir macera izlemek isteyenler ise Predator: Badlands'e şans verebilir. 2022 yapımı Prey ile Predator serisine yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg, bu yeni Predator filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor.
    • Yapım yılı: 2025
    • Tür: Korku, Bilim-Kurgu
    • IMDb Puanı: 7.2
    • İzlenebileceği Platform: Disney+

    Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.

