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Zalman da SSD pazarına giriyor, işte ilk modeller

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman da SSD pazarına giriyor, işte ilk modeller
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Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman da SSD pazarına adım atıyor. Son kullanıcılar arasında daha çok yüksek performanslı soğutma çözümleriyle tanınan firma, SSD pazarı için iki yeni seri hazırladı. N serisi altında SandForce kontrolcülü modeller sunacak olan firma, S serisi altında ise JMicron kontrolcülü modellere yer veriyor.

Tamamı 2.5-inç boyutunda olan NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri, SATA-II ara birimini kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar. SandForce kontrolcü kullanan N serisinde 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan Zalman, okuma ve yazma hızlarını ise sırasıyla 280MB/saniye ve 270MB/saniye olarak açıkladı.

JMicron kontrolcü kullanan S serisi SSD'ler ise 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar. Tamamı 260MB/saniye okuma hızı sunan yeni sürücülerde yazma hızı modeline göre 32GB için 60MB/saniye, 64GB için 120MB/saniye ve 128GB için 210MB/saniye olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni sürücülerden S serisi modeller kapasitesine göre 100$, 150$ ve 250$ seviyesinden, N serisi modeller ise kapasitesine 170$ ve 290$ seviyesinden satışa sunulacaklar.

Zalman da SSD pazarına giriyor, işte ilk modeller
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar, bu ssdler sunucular içinde kullanılabiliyor mu? yoksa sunucular için ayrı bir ssd türü falan var mı? bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim.
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ademsadik 9 yıl
en iyisi bir yerden başlamak yoksa ömrümüz beklemekle geçecek :)
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Batuist 9 yıl

ademsadik

en iyisi bir yerden başlamak yoksa ömrümüz beklemekle geçecek :)

tabiki parası olan beklemiyor zaten..
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theboy32 9 yıl
en az 2 yıl bekleriz. . .
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Batuist 9 yıl
Piyasada üreticide çok ama rekabet denen birşey yok.. hepsi anlaşmış sanki fiyatları düşürmek yok yüksek fiyattan satıyoruz diye...
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kamikazeden 9 yıl
Dünya kadar marka olsa da fiyatların düşmesine neden olmuyor,çünkü depolama birimlerini üreten intel,samsung,toshiba ve sandisk var sadece bildiğim kadarıyla ve tüm markalar ürünlerini bunlardan alıp markasını yapıştırıyor, dolayısıyla fiyatların düşmesi sadece bu 4 firmaya bağlı.(kontrolcü ünitelerini saymazsak) , yani alınabilir seviyeler için bence en az 2 sene , sistem diski olarak sadece ssd kullanmak içinse kimbilir kaç sene var.
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DH Misafiri 9 yıl
Bu işe tam olarak WD ve SG agırlıklarını koymadıkca sanırım SSD ler ucuzlayıp fazla yaygınlasamayacak.
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apollonx 9 yıl
Fiyatları düşecekte, kapasiteleri artaracaktaa ohoo. Birde üstüne çok silip yazmada yavaşlamaları eklenince çokta esprisi kalmıyor ama güncellemelerle düzeltiyorlar ufak ufak. Kısacası SSD'lerin normal kullanıcılar için kullanılır hale gelmesine daha var.
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djkubi 9 yıl
Kriz yüzünden galiba ssd işi yavaşladı.
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The@Thing 9 yıl
zaten şu fiyatlar yüzünden ssd ye geçemedim gitti 60 gb ları bile bana pahalı geliyo 300-350 arası inşallah ucuzlarlar
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OverClocK1ng 9 yıl
İyi iyi. Zalman'da girsin. Birkaç tane daha girerse fiyatlar biraz daha düşer sanırım..
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Aysat 9 yıl
bi zalman eksikti zaten
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benxlegend 9 yıl
talep arz meselesine göre fiyatlar düşeck ama daha bekleyeceğiz gibi. biz kullanıcılar için iyi bir haber
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Temren 9 yıl
Kaç yıl oldu, Bu piyasaya girmeyen kalmadı ama fiyatlar makul seviyeye inmiş değil
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