Zalman da SSD pazarına giriyor, işte ilk modeller

Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman da SSD pazarına adım atıyor. Son kullanıcılar arasında daha çok yüksek performanslı soğutma çözümleriyle tanınan firma, SSD pazarı için iki yeni seri hazırladı. N serisi altında SandForce kontrolcülü modeller sunacak olan firma, S serisi altında ise JMicron kontrolcülü modellere yer veriyor.

Tamamı 2.5-inç boyutunda olan NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri, SATA-II ara birimini kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar. SandForce kontrolcü kullanan N serisinde 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan Zalman, okuma ve yazma hızlarını ise sırasıyla 280MB/saniye ve 270MB/saniye olarak açıkladı.

JMicron kontrolcü kullanan S serisi SSD'ler ise 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar. Tamamı 260MB/saniye okuma hızı sunan yeni sürücülerde yazma hızı modeline göre 32GB için 60MB/saniye, 64GB için 120MB/saniye ve 128GB için 210MB/saniye olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni sürücülerden S serisi modeller kapasitesine göre 100$, 150$ ve 250$ seviyesinden, N serisi modeller ise kapasitesine 170$ ve 290$ seviyesinden satışa sunulacaklar.