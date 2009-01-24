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Zalman VF2000; İşlemci ve ekran kartıyla kullanılabilen özel soğutucu

Zalman işlemci ve ekran kartlarıyla kullanılabilen özel bir soğutucu hazırladı. VF2000 isimli yeni soğutucunun detayları haberin devamında!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
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42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil üretim teknolojilerinin sağladığı nanometrik avantaj sayesinde firmalar, daha düşük güç tüketimine sahip dolayısıyla daha az ısı yayan yongalar hazırlayabiliyor. İşlemci tarafında hem AMD hem de Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle, enerji verimliliğine sahip dört çekirdekli işlemciler geliştirmesi, GPU üretimindeyse 55nm üretim teknolojisini kullanan ATi ve Nvidia'nın watt başına düşen performansta hızlı gelişim göstermeleri dikkatlerden kaçmıyor. Tabii bilgisayarların ana bileşenlerine güç veren yongaların üretimindeki teknolojik ilerleme, komponent üreticilerini de doğrudan etkilemekte.

Zalman VF2000; İşlemci ve ekran kartıyla kullanılabilen özel soğutucu
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Günümüz modern donanımları ürünle birlikte gelen standart soğutucularla, kullanım ihtiyaçlarına göre tatminkar sonuçlar sunabiliyor fakat hız aşırtma, sessizlik ve yüksek performans gibi farklı beklentiler yeni ihtiyaçları da beraberinde getirebiliyor. Yukarıda resmini çizmeye çalıştığımız son duruma ek olarak küresel ekonomik krizin yarattığı talep düşüklüğü, sektör devi pek firma gibi komponent üreticilerini de etkiliyor. Fark edilebileceği üzere, pazara sunulan yeni model sayısında özellikle de ekran kartları için hazırlanan soğutucuların sayısında bir süre öncesine kıyasla gözle görülür bir yavaşlama olduğu söylenebilir.

Zalman VF2000; İşlemci ve ekran kartıyla kullanılabilen özel soğutucu
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Uzmanların da sık sık altını çizdiği üzere, şartlar ne olursa olsun innovasyona yani yeniliğe yatırım yapan firmalar, aksi yönde hareket edenlere kıyasla kriz atmosferinden daha çabuk ve kısmen daha az yara alarak kurtulabilir. Bunun farkında olan ve sektöründe liderliği hedefleyen isimler de zaten bu yönde çalışmalar yapmakta. Soğutucularıyla tanınan Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni soğutucusu ile dikkat çekmeyi ve pazara yenilikçi bir çözüm sunmayı hedefliyor. Firmanın ilk defa Uluslararası Tüketici Fuarı esnasında gün ışığına çıkan VF2000 LED isimli yeni ekran kartı soğutucusu, aynı segmentteki pek çok modele göre önemli bir farka sahip.

Zalman VF2000; İşlemci ve ekran kartıyla kullanılabilen özel soğutucu
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Zalman VF2000 LED, özel tasarımı sayesinde ekran kartlarının yanı sıra dilenirse işlemcileri soğutmak için de kullanılabiliyor. 126 x 110 x 45 mm boyutlarında ve 290 gram ağırlığında olan soğutucu, bakır tabanlı dört adet ısı aktarım borusu ile geliyor. Yine Bakır tabanlı yüzeye ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan olan Zalman VF2000 LED, görümünden de anlaşılabileceği üzere nikel ile kaplanmış. Kullanıcı tercihine göre, h em işlemci hem de ekran kartlarıyla kullanılabilen soğutucu üzerinde 1400 - 2350 devir/dakika hızlarında çalışan 92 mm'lik fan bulunuyor. Mavi LED'li fan hızının ayrıca kutu içeriğine ilave edilen FanMate 2 acılığıyla kontrol edilebildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Zalman VF2000; İşlemci ve ekran kartıyla kullanılabilen özel soğutucu
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Peki yeni soğutucu hangi ekran kartı ve işlemciler ile kullanılabiliyor? Gelen bilgilere göre Zalman VF2000 LED, ekran kartı üreticilerinin güncel pek çok modeliyle uyumlu. Resimlerden de görülebileceği üzere Radeon HD 3800/4800 serisi ile de kullanılabilen soğutucu ile dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri de kullanım alanı zira Zalman VF2000 LED'in kullanılacağı ekran kartlarının 3 slotluk yer teşkil edeceğini belirmekte de fayda var. İşlemci cephesinde ise AMD'nin Soket AM2+, Intel'in ise LGA775 formundaki işlemci çözümlerinden ısıl güç tasarımı 110 Watt'a sahip olan (Core i7, bazı Core 2 Quad ve Phenom X4 / Phenom II X4 desteklenmiyor) işlemciler soğutucu ile kullanılabiliyor.

Zalman VF2000; İşlemci ve ekran kartıyla kullanılabilen özel soğutucu
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Tasarım özellikleri itibariyle oturma odalarımızı hedef alan çoklu ortam bilgisayarlarını göz kırpan Zalman VF2000 LED'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


http://www.matbe.com/actualites/58111/les-photos-officielles-du-zalman-vf2000-led/ Yorum Yaz
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maviay1980 10 yıl
En iyi overclock olan ekran kartı bilen varmı.Zalman 3 slot yer kaplıyormuş üstün soğutma sunar.80$'dan aşağı satılmaz bu kart...
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Wilson Fisk 10 yıl
95w islemci sonrasinda cortlar gibime geliyor.yuksek watt islemciniz varsa ahanda alet 160w.bu vf2000'nin daha pahali olacagi da garanti vf1000 bile 113 lira bu 2000 ya...

firebal.net/...
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mcok 10 yıl
bence, fiyatına bakmak lazım öncelikle. gerçi zalman soğutucular genelde hiç ucuz değiller. orta halli bir işlemci fiyatına soğutucu satmak (veya almak) ne kadar doğru olur acaba? belki sessizlik için htpc ler için düşünülebir diyeceğim ammmaa... kullandığım htpc de stok fan var ve de oldukça sessiz ve yeterli soğutma sağlıyor zaten.

eee? stok fanla ses ve ısı sorunum yoksa, şimdi bunu veya benzeri bir soğutucuyu niye alacağım ki? o kadar para vereceğim ama bana + olarak ne sunacak ki?
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neoragexs 10 yıl
her pcye lazım
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hakemzsr 10 yıl
bakır üstüne nikel arkadsım
performan yüzde otuz yüksek olur bakıra oranla
bende zeroterm nirvana var onun da üstü nikel bakır alasım
ve performans normal bakırlara göre inanılmaz farklı
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scanner_eye 10 yıl
güzel bir çalışma bence, zalman ürünlerini herzaman beğenirim, sadece bakır olsaydı daha iyi olmazmıydı diye düşünüyorum......
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firatciftci2008 10 yıl
ekran kartına alınır da işlemciye uymaz ya insanın önce gözü doymalı bence:D:D
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10u® 10 yıl

firatciftci2008

ekran kartına alınır da işlemciye uymaz ya insanın önce gözü doymalı bence:D:D

bencede insanın önce gözü doymalı bune ya ufacık bişey işlemci için bence yetersiz kalabilir bende zalman kullanıyorum hem yeterli derecede soğutuyo hemde gözümü doyuruyor ;)

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melyyh 10 yıl
benim 3 ghz e oc li işlemciyi vanquisher kadar soğutabilir mi acep?
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Benjamin_09 10 yıl
gayet inovatif bir düşünce olmuş. Ama işlemci soğutması yönünde performans arayan kitleye hitap edemez. Multimedya sistemlerde uygun olabilir güzel bir düşünce üzerinde geliştirmeler yapılabilir
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01Mrt 10 yıl
ilginç ve güzel bir ürün olmuş tebrik etmek lazım açıkcası...
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K.Kahriman 10 yıl
ucuzsa 2 tane almak lazım
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gun 10 yıl
Çok akıllıca olmuş. Piyasada bir ilk hangisinde sorun yaşıyorsanız ona takabilirsiniz. Ayrıca satarkende büyük avantajınız olur. Sadece 3 Slot kaplaması ekran kartı kullanımı için biraz kısıtlayıcı.
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captain06 10 yıl
Bunu aldık diyelim benim 8800 gt nin üstünde zaten bir fan var onu çıkartıp bunu nasıl takıcamki
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StreamRolleR 10 yıl
boyutuna göre ve büyüklüğüne göre perfo az ses fazla olr gpu ya takılabilir sadece..
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