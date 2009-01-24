Zalman VF2000; İşlemci ve ekran kartıyla kullanılabilen özel soğutucu

Yeni nesil üretim teknolojilerinin sağladığı nanometrik avantaj sayesinde firmalar, daha düşük güç tüketimine sahip dolayısıyla daha az ısı yayan yongalar hazırlayabiliyor. İşlemci tarafında hem AMD hem de Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle, enerji verimliliğine sahip dört çekirdekli işlemciler geliştirmesi, GPU üretimindeyse 55nm üretim teknolojisini kullanan ATi ve Nvidia'nın watt başına düşen performansta hızlı gelişim göstermeleri dikkatlerden kaçmıyor. Tabii bilgisayarların ana bileşenlerine güç veren yongaların üretimindeki teknolojik ilerleme, komponent üreticilerini de doğrudan etkilemekte.

Tam Boyutta Gör

Günümüz modern donanımları ürünle birlikte gelen standart soğutucularla, kullanım ihtiyaçlarına göre tatminkar sonuçlar sunabiliyor fakat hız aşırtma, sessizlik ve yüksek performans gibi farklı beklentiler yeni ihtiyaçları da beraberinde getirebiliyor. Yukarıda resmini çizmeye çalıştığımız son duruma ek olarak küresel ekonomik krizin yarattığı talep düşüklüğü, sektör devi pek firma gibi komponent üreticilerini de etkiliyor. Fark edilebileceği üzere, pazara sunulan yeni model sayısında özellikle de ekran kartları için hazırlanan soğutucuların sayısında bir süre öncesine kıyasla gözle görülür bir yavaşlama olduğu söylenebilir.

Tam Boyutta Gör

Uzmanların da sık sık altını çizdiği üzere, şartlar ne olursa olsun innovasyona yani yeniliğe yatırım yapan firmalar, aksi yönde hareket edenlere kıyasla kriz atmosferinden daha çabuk ve kısmen daha az yara alarak kurtulabilir. Bunun farkında olan ve sektöründe liderliği hedefleyen isimler de zaten bu yönde çalışmalar yapmakta. Soğutucularıyla tanınan Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni soğutucusu ile dikkat çekmeyi ve pazara yenilikçi bir çözüm sunmayı hedefliyor. Firmanın ilk defa Uluslararası Tüketici Fuarı esnasında gün ışığına çıkan VF2000 LED isimli yeni ekran kartı soğutucusu, aynı segmentteki pek çok modele göre önemli bir farka sahip.

Tam Boyutta Gör

Zalman VF2000 LED, özel tasarımı sayesinde ekran kartlarının yanı sıra dilenirse işlemcileri soğutmak için de kullanılabiliyor. 126 x 110 x 45 mm boyutlarında ve 290 gram ağırlığında olan soğutucu, bakır tabanlı dört adet ısı aktarım borusu ile geliyor. Yine Bakır tabanlı yüzeye ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan olan Zalman VF2000 LED, görümünden de anlaşılabileceği üzere nikel ile kaplanmış. Kullanıcı tercihine göre, h em işlemci hem de ekran kartlarıyla kullanılabilen soğutucu üzerinde 1400 - 2350 devir/dakika hızlarında çalışan 92 mm'lik fan bulunuyor. Mavi LED'li fan hızının ayrıca kutu içeriğine ilave edilen FanMate 2 acılığıyla kontrol edilebildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Peki yeni soğutucu hangi ekran kartı ve işlemciler ile kullanılabiliyor? Gelen bilgilere göre Zalman VF2000 LED, ekran kartı üreticilerinin güncel pek çok modeliyle uyumlu. Resimlerden de görülebileceği üzere Radeon HD 3800/4800 serisi ile de kullanılabilen soğutucu ile dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri de kullanım alanı zira Zalman VF2000 LED'in kullanılacağı ekran kartlarının 3 slotluk yer teşkil edeceğini belirmekte de fayda var. İşlemci cephesinde ise AMD'nin Soket AM2+, Intel'in ise LGA775 formundaki işlemci çözümlerinden ısıl güç tasarımı 110 Watt'a sahip olan (Core i7, bazı Core 2 Quad ve Phenom X4 / Phenom II X4 desteklenmiyor) işlemciler soğutucu ile kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Tasarım özellikleri itibariyle oturma odalarımızı hedef alan çoklu ortam bilgisayarlarını göz kırpan Zalman VF2000 LED'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

http://www.matbe.com/actualites/58111/les-photos-officielles-du-zalman-vf2000-led/