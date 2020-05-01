Zenith nostaljik El Primero'ya yeniden hayat verdi

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Dünyaca ünlü saat firması Zenith 2019 yılında El Primero adlı, saniyenin 10'da 1'ini ölçebilen ilk otomatik mekanik saatinin 50. yılını kutlamıştı. O dönemden bu yana horoloji dünyasında birçok patent alındı ve birçok ilke imza atıldı.

El Primero'nun 50. yılında aynı saati sınırlı sayıda üreterek koleksiyonerlere göz kırpan Zenith yeni ürettikleri saate A3818 Revival adını yani bir nevi ''yeniden doğuş'' ismini verdi.

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Yeni saat sadece 100 adet üretildi

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Sadece 100 adet üretilen yeni seri için Zenith 37mm kalınlıkta çelik kasa kullanmakla birlikte aynı 1970'te piyasaya sürülen modelleri gibi kasanın yanlarına 2 adet pompalı buton yerleştirmiş.

Önceki seriden pek farklılığı bulunmayan yeni modelde farklı olarak 50 saatlik güç rezervine sahip El Primero 400 mekanizma kullanılmış. Tepesinde yine markanın sembolü olan yıldız simgesini taşıyan tepenin saatin klasik görümüne ayrı bir sportif hava kattığını da belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Yaşamsal bulguları monitörize eden kıyafet geliştirildi"

Kadranda mavi tonların hakim olduğu, kronograf rezervininin 12 saate kadar çıktığı, saat 4 ila 5 hizası arasında da takvimin olduğu yeni modeli 50 sene sonra görmek gerçekten büyük heyecan uyandırıyor. Yeni sınırlı sayıdaki model 7.900 CHF ile satışa sunulacak.

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https://www.watches-news.com/zenith/a3818-revival/

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