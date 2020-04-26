Yaşamsal bulguları monitörize eden kıyafet geliştirildi

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MIT kurumundan araştırmacılar, kişilerin vital bulgularını monitörize edebilecek giysi tasarladı. Yaygın olarak üretilen ve kullanılan sensörlerden farklı mantıkta geliştirilen kıyafet, önceki sensörlerin sadece belirli bölgeyi hedef alması sonucu oluşan olumsuz durumu tersine çevirmek amacıyla tasarlandı.

Elektriksel olarak iletken liflerden üretilen kıyafet sayesinde sensörler, giyen kişiyi rahatsız etmeden vücudun bütün bölümlerinden uyarı yakalayabiliyor.

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Vücudun her tarafından duyu alabilen elektrotlar

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Yeni kıyafet tasarlanırken araştırmacılar vücudun her bölgesinden duyu alabilecek şekilde elektrot şeritlerini kıyafetin iş yüzeyine yerleştirdi. Böylece kıyafeti giyen kişi rahatsız edilmeden her bölgeden uyarı akışı sağlanmış bulunuyor.

Yeni kıyafette bulunan 30 farklı sensör ile kişilerin vücut sıcaklığı, hareketleri, kalp atışları ve solunum hızı takip edilebiliyor. Ayrıca yeni kıyafet yıkanacağı zaman sensör çıkarılabiliyor. Elektrot şeritleri ise epoksi ile kaplanmış durumda bulunuyor yani su geçirmez oldukları için kıyafet kolayca yıkanabiliyor. Son olarak elektrot şeritlerinin istendiği zaman çıkartılıp başka kıyafetlere de aktarabildiğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "6. Güzel Sanatlar fotoğraf yarışması ödülleri verildi"

Yeni araştırma npg Flexible Electronics adlı dergide yayımlandı.

http://news.mit.edu/2020/sensors-monitor-vital-signs-0423

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