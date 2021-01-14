Zhiyun Crane 2S gimbal CES 2021 fuarında tanıtıldı

Ülkemizde de pek çok gimbal ürünüyle tanınan markalar arasında yer alan Zhiyun; CES 2021 fuarını es geçmedi. Zhiyun Crane-2S gimbal modeli büyük profesyonel makineler için geliyor.İlginizi Çekebilir Sony yeni Bravia televizyonlarını Cognitive Processor XR ile destekliyor
Zhiyun Crane 2S özellikleri ve fiyatı
Zhiyun Crane 2S biraz daha video üzerine odaklanan içerik üreticilerini hedefliyor. Karbon fiber materyalden imal edilen gimbal modeli Canon EOS 1DX Mark II, Nikon D850 gibi üst seviye profesyonel makineleri taşıyacak güçte.
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Dokuzuncu nesil Instune algoritması ve güçlü motorları ile dengelemeyi oldukça geliştiren gimbal modeli en zorlu ortam şartlarında bile iyi bir performans sergiliyor. 0.96 inçlik OLED ekran menüler arasında hızlı geçişi sağlıyor.
Tek şarj ile 12 saate kadar kullanılabilen gimbal yedek batarya da satışa sunacak. Zhiyun Crane 2S modeli için 599$ fiyat etiketi belirlenmiş. Batarya ve tutacak dahil paket 649$. Akıllı telefon standının dahil edildiği Pro paket ise 849$ olarak satılacak.
https://www.gizmochina.com/2021/01/13/zhiyun-crane-2s-gimbal/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
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:)
Arka Sokaklar :)))