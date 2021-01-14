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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zhiyun Crane 2S gimbal CES 2021 fuarında tanıtıldı

    Zhiyun Crane 2S gimbal modeli ağır profesyonel makinaları taşıyacak güçte imal edilmiş. 12 saate kadar giden gimbal mini OLED ekranı ile de kolaylık sağlıyor.
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    Fotoğraf Makineleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zhiyun Crane 2S gimbal CES 2021 fuarında tanıtıldı
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    Ülkemizde de pek çok gimbal ürünüyle tanınan markalar arasında yer alan Zhiyun; CES 2021 fuarını es geçmedi. Zhiyun Crane-2S gimbal modeli büyük profesyonel makineler için geliyor.

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    Zhiyun Crane 2S özellikleri ve fiyatı

    Zhiyun Crane 2S biraz daha video üzerine odaklanan içerik üreticilerini hedefliyor. Karbon fiber materyalden imal edilen gimbal modeli Canon EOS 1DX Mark II, Nikon D850 gibi üst seviye profesyonel makineleri taşıyacak güçte.

    Ayrıca Bkz. "Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı"

    Dokuzuncu nesil Instune algoritması ve güçlü motorları ile dengelemeyi oldukça geliştiren gimbal modeli en zorlu ortam şartlarında bile iyi bir performans sergiliyor. 0.96 inçlik OLED ekran menüler arasında hızlı geçişi sağlıyor.

    Tek şarj ile 12 saate kadar kullanılabilen gimbal yedek batarya da satışa sunacak. Zhiyun Crane 2S modeli için 599$ fiyat etiketi belirlenmiş. Batarya ve tutacak dahil paket 649$. Akıllı telefon standının dahil edildiği Pro paket ise 849$ olarak satılacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/13/zhiyun-crane-2s-gimbal/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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