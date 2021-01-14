Zhiyun Crane 2S gimbal CES 2021 fuarında tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Ülkemizde de pek çok gimbal ürünüyle tanınan markalar arasında yer alan Zhiyun; CES 2021 fuarını es geçmedi. Zhiyun Crane-2S gimbal modeli büyük profesyonel makineler için geliyor.

İlginizi Çekebilir

Sony yeni Bravia televizyonlarını Cognitive Processor XR ile destekliyor

Zhiyun Crane 2S özellikleri ve fiyatı

Zhiyun Crane 2S biraz daha video üzerine odaklanan içerik üreticilerini hedefliyor. Karbon fiber materyalden imal edilen gimbal modeli Canon EOS 1DX Mark II, Nikon D850 gibi üst seviye profesyonel makineleri taşıyacak güçte.

Ayrıca Bkz. "Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı"

Dokuzuncu nesil Instune algoritması ve güçlü motorları ile dengelemeyi oldukça geliştiren gimbal modeli en zorlu ortam şartlarında bile iyi bir performans sergiliyor. 0.96 inçlik OLED ekran menüler arasında hızlı geçişi sağlıyor.

Tek şarj ile 12 saate kadar kullanılabilen gimbal yedek batarya da satışa sunacak. Zhiyun Crane 2S modeli için 599$ fiyat etiketi belirlenmiş. Batarya ve tutacak dahil paket 649$. Akıllı telefon standının dahil edildiği Pro paket ise 849$ olarak satılacak.

https://www.gizmochina.com/2021/01/13/zhiyun-crane-2s-gimbal/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.