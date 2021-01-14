Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı

Üreticilerin reklamlarını yanlışlıkla rakip ürünler ile yapmasına alıştık. Genelde akıllı telefon reklamları veya etkinlik duyuruları yapılırken sıkça iPhone modellerinin kullanıldığını görüyoruz. Samsung da bu hataya düşmüş durumda.
iPhone üzerinde Galaxy Unpacked reklamı
Samsung ABD’nin Galaxy S21 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliği öncesinde yapılan reklamlardan birisinde iPhone kullanıldı. Twitter üzerinden atılan gönderide iPhone kullanıldığı açıkça görülüyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar"
Samsung’un vukuatları ilk değil. 2013 yılında reklam yüzü David Ferrer; Galaxy S4 telefonunu anlatırken iPhone üzerinden tweet atmıştı. T-Mobile patronu John Legere ise Galaxy Note 3 modelini överken iPhone kullanmıştı. Yine 2018 yılında Ksenia Sobchak halk içerisinde iPhone X kullanırken yakalanmıştı. Bu tarz durumlar özellikle markanın hayranları arasında tepkiye sebep oluyor.
https://appleinsider.com/articles/21/01/13/samsung-inadvertently-uses-iphone-to-tweet-galaxy-unpacked-promo Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hava yastıklı bisiklet kaskı
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
@Fortune 4 isimli üyeye hitaben:
Cevap veremeyeyim diye blok atmış bana. Düştüğü acziyete bakar mısınız? Çünkü gerekli cevabı alacağı için başka seçeneği kalmamış kıyamam. Sen daha akıllı telefondan bihaber iken ben telefonuma kendi özelleştirdiğim ROM’umu yazıyordum. Kendi ROM’unu yazmış birine mi bunu söylüyorsun? Neremle gülsem sana acaba? O ayarların kralını biz ROM yazarken gördük. Gerektiğinde ayar menüsü içindeki seçenekleri ve gereksiz detayları çıkarmak gibi şeyler. Senin kapasitenin yetersiz kalacağı şeyler.
Ben toplumun geneli için konuştum. Çoğu kullanıcı için durum budur. Şimdi ufak ufak uza.
öyle olmasa bile yüz kızartıcı vs de değildir çalışanlara özgürlük sunmaktır bu , bu olay yüzünden kimsenin işinden olcağını sanmam .
fiatın sahibi fiata m biniyor mercedes e mi
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