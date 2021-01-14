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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı

    Gün içerisinde yapılacak Galaxy Unpacked 2021 etkinliği için reklam gönderisi atan Samsung ABD yanlışlıkla iPhone kullandı. Samsung’un buna nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.
    5 sa.
    5,4b
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    61
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    15

    Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı
    Tam Boyutta Gör

    Üreticilerin reklamlarını yanlışlıkla rakip ürünler ile yapmasına alıştık. Genelde akıllı telefon reklamları veya etkinlik duyuruları yapılırken sıkça iPhone modellerinin kullanıldığını görüyoruz. Samsung da bu hataya düşmüş durumda.

    iPhone üzerinde Galaxy Unpacked reklamı

    Samsung ABD’nin Galaxy S21 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliği öncesinde yapılan reklamlardan birisinde iPhone kullanıldı. Twitter üzerinden atılan gönderide iPhone kullanıldığı açıkça görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar"

    Samsung’un vukuatları ilk değil. 2013 yılında reklam yüzü David Ferrer; Galaxy S4 telefonunu anlatırken iPhone üzerinden tweet atmıştı. T-Mobile patronu John Legere ise Galaxy Note 3 modelini överken iPhone kullanmıştı. Yine 2018 yılında Ksenia Sobchak halk içerisinde iPhone X kullanırken yakalanmıştı. Bu tarz durumlar özellikle markanın hayranları arasında tepkiye sebep oluyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/01/13/samsung-inadvertently-uses-iphone-to-tweet-galaxy-unpacked-promo Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    15 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    25 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tekin-71 (Fatih Tekin) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olayin Android ile alakasi olduğunu düşünüyorum. Samsung'un veya baska büyük Android telefon markalarının yetkli kişilerinin iPhone kullanma sebebi tamamen güvenlik diye düşünüyorum
    Olayin Android ile alakasi olduğunu düşünüyorum. Samsung'un veya baska büyük Android telefon markalarının yetkli kişilerinin iPhone kullanma sebebi tamamen güve...
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    Yanıtla +28
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Etkinliğin daha fazla duyulması için bilinçli yapılmış olabilir.
    Yanıtla +26
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) frostburn
    8 sene eskide kalmış sığ ve ucuz bir laf. Geliştirin artık kendinizi.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (45) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    antonio_06 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Android kullanan var mı hala ?
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    nasılyaniabi 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sosyal medya uygulamaları sadece iphone için optimize edilir bu yüzden.
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yazık, arkadaşlara marketing 101 dersi öneriyorum. Nasıl samsung bile iPhone kullanıyor diye kendilerini tatmin ediyorlar. 3 Kat para ödeyince bir şekilde tatmin etmek lazım :)) Bakın nasıl küçük bir şey için onlarca yorum yapıyorsunuz. Adamlar bedava etkileşim alıyor
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    Mr. Jingles 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    @Fortune 4 isimli üyeye hitaben:



    Cevap veremeyeyim diye blok atmış bana. Düştüğü acziyete bakar mısınız? Çünkü gerekli cevabı alacağı için başka seçeneği kalmamış kıyamam. Sen daha akıllı telefondan bihaber iken ben telefonuma kendi özelleştirdiğim ROM’umu yazıyordum. Kendi ROM’unu yazmış birine mi bunu söylüyorsun? Neremle gülsem sana acaba? O ayarların kralını biz ROM yazarken gördük. Gerektiğinde ayar menüsü içindeki seçenekleri ve gereksiz detayları çıkarmak gibi şeyler. Senin kapasitenin yetersiz kalacağı şeyler.



    Ben toplumun geneli için konuştum. Çoğu kullanıcı için durum budur. Şimdi ufak ufak uza.
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    Patria o Muerte 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar da haklı ülkelerinde iphone ucuz samsung kullanacak halleri yok :D
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    alptaskiran 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    reklam departmanı : nasıl unpacked 2021'den daha fazla kişinin haberar olmasını sağlarız ?

    öyle olmasa bile yüz kızartıcı vs de değildir çalışanlara özgürlük sunmaktır bu , bu olay yüzünden kimsenin işinden olcağını sanmam .
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    babajoe99 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    samsungun üst mercilerinin iphone dışında telefon kullandığına inanan varmı
    fiatın sahibi fiata m biniyor mercedes e mi
    Yanıtla +1
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung için gerçekten yüz kızartıcı, büyük rezillik.
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    Fortune 4 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Apple kendi fabrikasında windows yüklü imac bilgisayarla yakalanmıstı.. Buna ne diyorsunuz peki?


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Davul Kafa (Davul Kafa) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bunun tersini hiç görmedim. iphone kendi etkinliğini samsung telefondan hiç duyurmadı. Çünkü reklama ihtiyacı yok :)
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne ki çok masum bence, Fotoğraf makinesi ile görsel çekip Galaxy ile çekildi si var bunun.
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