Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı

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Üreticilerin reklamlarını yanlışlıkla rakip ürünler ile yapmasına alıştık. Genelde akıllı telefon reklamları veya etkinlik duyuruları yapılırken sıkça iPhone modellerinin kullanıldığını görüyoruz. Samsung da bu hataya düşmüş durumda.

iPhone üzerinde Galaxy Unpacked reklamı

Samsung ABD’nin Galaxy S21 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliği öncesinde yapılan reklamlardan birisinde iPhone kullanıldı. Twitter üzerinden atılan gönderide iPhone kullanıldığı açıkça görülüyor.

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Samsung’un vukuatları ilk değil. 2013 yılında reklam yüzü David Ferrer; Galaxy S4 telefonunu anlatırken iPhone üzerinden tweet atmıştı. T-Mobile patronu John Legere ise Galaxy Note 3 modelini överken iPhone kullanmıştı. Yine 2018 yılında Ksenia Sobchak halk içerisinde iPhone X kullanırken yakalanmıştı. Bu tarz durumlar özellikle markanın hayranları arasında tepkiye sebep oluyor.

https://appleinsider.com/articles/21/01/13/samsung-inadvertently-uses-iphone-to-tweet-galaxy-unpacked-promo

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