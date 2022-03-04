Sosyal kripto yatırım platformu Zignaly 50 milyon dolar yatırım aldı

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Sosyal kripto yatırım platformu Zignaly, Lüksemburg merkezli yatırım grubu GEM Global Yield LLC SCS’den 50 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. Zignaly, bu yatırımı global büyümesini hızlandırmak için kullanacak.

Zignaly'deki Kar Paylaşımı özelliği ne işe yarar?

Kripto yatırım platformu Zignaly, tüm bireysel kripto para yatırımcılarına kısıtlamalar olmadan erişebilecekleri çeşitli yatırım ürünleri ve hizmetleri sunuyor. Platformun öne çıkan özelliği olan Kar Paylaşımı özelliği, kullanıcıların ünlü yatırımcılar arasından yaparak ünlü yatırımcıların stratejilerine olmalarını sağlayan bir mekanizma olarak çalışıyor. Bu yönüyle hisse senedi ve döviz ticareti yapan eToro ve Robinhood ile popüler hale gelen kopya alım-satımı (copy trade) yaklaşımına benziyor. Ancak kripto vadeli işlem borsalarında gerçek zamanlı olarak işlem yapan profesyonel trader’ların stratejilerini taklit ederek bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyor. Kar Paylaşımı yatırımlarında, yalnızca kar elde edildiği zaman komisyon ücreti kesiyor.

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Kullanıcılar Binance, KuCoin ve BitMex gibi popüler borsalardaki hesaplarını Zignaly’ye bağlayarak bu borsalarda işlem yapabiliyor. Zignaly’nin dünya genelinde 350 bini aşkın kullanıcısı ve toplam 120 milyon doların üzerinde yatırım bakiyesi bulunduğu ifade ediliyor. Aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı ise 100.000 olarak belirtildi.

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Zignaly CEO'su Bartolome Bordallo, alınan yatırım hakkında şunları söyledi:

“Zignaly'nin ilk günlerinden beri, hedefimiz, daha önce ultra zenginlerin erişebildiği, yönetilebilir ve yüksek kaldıraçlı araçlarla, sıradan yatırımcıların kripto ekonomisinden daha iyi yararlanmaları için yeni yollar açmaktı. GEM'den sağlanan bu finansman, şirketin önemli ölçüde yeni ürün geliştirmesini ve Zignaly platformunun küresel olarak benimsenmesini sağlayacak. Böylece kitleleri çok daha iyi bir yatırım yöntemiyle güçlendirebileceğiz."

Yeni yatırım araçları yolda

Zignaly, global genişleme planının yanı sıra yeni yatırım araçları üzerinde de çalışıyor. Kısa süre önce, Zigcoin sahiplerinin minimum akıllı sözleşme bilgisi ile parçası olabildikleri launchpad tarzı bir inkübatör olan ZIGPAD'i piyasaya sürdü. Bu araç ile blok zincir projelerinin ve zincirler arası ilk DEX tekliflerinin (IDO'lar) fon oluşturma çabalarına katkıda bulunmalarını sağlıyor. Zignaly; Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Harmony ve Avalanche gibi blok zincirlerinde satışları ve IDO'ları destekleyen çok zincirli ve çok borsalı bir altyapıya sahip.

Zignaly daha önce de Parataxis Capital tarafından yönetilen 3 milyon dolarlık bir özel satış yatırımı almıştı. Geçen yılın Mart ayında gerçekleştirilen yatırım turunda Zignaly'nin token’ı Zigcoin aracılığıyla desteklenen NFT tabanlı sigorta protokolü için finansman aranmıştı.

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Zignaly 50 milyon dolar yatırım aldı