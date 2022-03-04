Sosyal kripto yatırım platformu Zignaly 50 milyon dolar yatırım aldı

Sosyal kripto yatırım platformu Zignaly, Lüksemburg merkezli yatırım grubu GEM Global Yield LLC SCS’den 50 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. Zignaly, bu yatırımı global büyümesini hızlandırmak için kullanacak.
Zignaly'deki Kar Paylaşımı özelliği ne işe yarar?
Kripto yatırım platformu Zignaly, tüm bireysel kripto para yatırımcılarına kısıtlamalar olmadan erişebilecekleri çeşitli yatırım ürünleri ve hizmetleri sunuyor. Platformun öne çıkan özelliği olan Kar Paylaşımı özelliği, kullanıcıların ünlü yatırımcılar arasından yaparak ünlü yatırımcıların stratejilerine olmalarını sağlayan bir mekanizma olarak çalışıyor. Bu yönüyle hisse senedi ve döviz ticareti yapan eToro ve Robinhood ile popüler hale gelen kopya alım-satımı (copy trade) yaklaşımına benziyor. Ancak kripto vadeli işlem borsalarında gerçek zamanlı olarak işlem yapan profesyonel trader’ların stratejilerini taklit ederek bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyor. Kar Paylaşımı yatırımlarında, yalnızca kar elde edildiği zaman komisyon ücreti kesiyor.
Kullanıcılar Binance, KuCoin ve BitMex gibi popüler borsalardaki hesaplarını Zignaly’ye bağlayarak bu borsalarda işlem yapabiliyor. Zignaly’nin dünya genelinde 350 bini aşkın kullanıcısı ve toplam 120 milyon doların üzerinde yatırım bakiyesi bulunduğu ifade ediliyor. Aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı ise 100.000 olarak belirtildi.
Zignaly CEO'su Bartolome Bordallo, alınan yatırım hakkında şunları söyledi:
“Zignaly'nin ilk günlerinden beri, hedefimiz, daha önce ultra zenginlerin erişebildiği, yönetilebilir ve yüksek kaldıraçlı araçlarla, sıradan yatırımcıların kripto ekonomisinden daha iyi yararlanmaları için yeni yollar açmaktı. GEM'den sağlanan bu finansman, şirketin önemli ölçüde yeni ürün geliştirmesini ve Zignaly platformunun küresel olarak benimsenmesini sağlayacak. Böylece kitleleri çok daha iyi bir yatırım yöntemiyle güçlendirebileceğiz."
Yeni yatırım araçları yolda
Zignaly, global genişleme planının yanı sıra yeni yatırım araçları üzerinde de çalışıyor. Kısa süre önce, Zigcoin sahiplerinin minimum akıllı sözleşme bilgisi ile parçası olabildikleri launchpad tarzı bir inkübatör olan ZIGPAD'i piyasaya sürdü. Bu araç ile blok zincir projelerinin ve zincirler arası ilk DEX tekliflerinin (IDO'lar) fon oluşturma çabalarına katkıda bulunmalarını sağlıyor. Zignaly; Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Harmony ve Avalanche gibi blok zincirlerinde satışları ve IDO'ları destekleyen çok zincirli ve çok borsalı bir altyapıya sahip.
Zignaly daha önce de Parataxis Capital tarafından yönetilen 3 milyon dolarlık bir özel satış yatırımı almıştı. Geçen yılın Mart ayında gerçekleştirilen yatırım turunda Zignaly'nin token’ı Zigcoin aracılığıyla desteklenen NFT tabanlı sigorta protokolü için finansman aranmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..