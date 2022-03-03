Ukrayna airdrop planını iptal etti! NFT dağıtacak

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Bilindiği üzere Ukrayna hükümeti, kripto para birimiyle bağış kabul ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ukrayna, bağış yapan kişiler için airdrop duyurusu da yapmıştı. Birçok isim bu duyuruyu olumlu karşılarken yeni bir karar çıktı. Ukrayna airdrop planlarından vazgeçtiğini duyurdu.

Başbakan Fedorov: "Airdrop’tan Vazgeçtik"

Ukrayna, dün aldığı airdrop kararından güvenlik araştırmalarını sebep göstererek vazgeçtiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihailo Fedorov, konuyla ilgili duyuruyu yapan isim oldu.

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Fedorov, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Dikkatlice düşündükten sonra airdrop'u iptal etmeye karar verdik. Her gün Ukrayna'nın saldırganlığa karşı savaşmasına yardım etmek isteyen daha fazla insan var. Bunun yerine, yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için NFT'leri duyuracağız.”

[twitter=https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/14993481770021519379

Son olarak Hatırlanacağı üzere Ukrayna’nın kripto para cüzdanları açmasıyla birlikte, ülkeye milyonlarca dolarlık kripto para bağışı yapılmıştı. Polkadot kurucusu olan Gavin Wood da Polkadot (DOT) cüzdanı açılması durumunda 5 milyon dolar değerde DOT göndereceğini açıklamıştı.

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Ukrayna airdrop kararını iptal etti, NFT dağıtacak