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    Ukrayna airdrop planını iptal etti! NFT dağıtacak

    Ukrayna, kripto para ile bağış yapan kişilere airdrop yapacağını duyurmuştu. Bu kararından vazgeçtiğini ve NFT dağıtmaya karar verdiklerini duyurdu.            
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    Ukrayna airdrop kararını iptal etti, NFT dağıtacak
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    Bilindiği üzere Ukrayna hükümeti, kripto para birimiyle bağış kabul ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ukrayna, bağış yapan kişiler için airdrop duyurusu da yapmıştı. Birçok isim bu duyuruyu olumlu karşılarken yeni bir karar çıktı. Ukrayna airdrop planlarından vazgeçtiğini duyurdu.

    Başbakan Fedorov: "Airdrop’tan Vazgeçtik"

    Ukrayna, dün aldığı airdrop kararından güvenlik araştırmalarını sebep göstererek vazgeçtiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihailo Fedorov, konuyla ilgili duyuruyu yapan isim oldu.

     

    Fedorov, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

    “Dikkatlice düşündükten sonra airdrop'u iptal etmeye karar verdik. Her gün Ukrayna'nın saldırganlığa karşı savaşmasına yardım etmek isteyen daha fazla insan var. Bunun yerine, yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için NFT'leri duyuracağız.”

    [twitter=https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/14993481770021519379

    Son olarak Hatırlanacağı üzere Ukrayna’nın kripto para cüzdanları açmasıyla birlikte, ülkeye milyonlarca dolarlık kripto para bağışı yapılmıştı. Polkadot kurucusu olan Gavin Wood da Polkadot (DOT) cüzdanı açılması durumunda 5 milyon dolar değerde DOT göndereceğini açıklamıştı.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 1 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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