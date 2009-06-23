Zotac 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, yüksek bellek kapasitesine sahip yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın 1.8GB (1792MB) GDDR3 bellekle donatılan GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartına Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DirectX 10, CUDA, PhysX ve SLI teknolojileriyle uyumlu olan kartın üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor.

3DMark Vantage Advanced Edition ve Race Driver: GRID ile birlikte gelen 1.8GB GDDR3 bellekli Zotac GeForce GTX 275, Avrupa'da 239 Avro'luk fiyatla satışa sunuluyor.

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