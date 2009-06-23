Zotac 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, yüksek bellek kapasitesine sahip yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın 1.8GB (1792MB) GDDR3 bellekle donatılan GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartına Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor.
Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DirectX 10, CUDA, PhysX ve SLI teknolojileriyle uyumlu olan kartın üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor.
3DMark Vantage Advanced Edition ve Race Driver: GRID ile birlikte gelen 1.8GB GDDR3 bellekli Zotac GeForce GTX 275, Avrupa'da 239 Avro'luk fiyatla satışa sunuluyor.
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Hatta kendi gözünüzle görmeden tam anlamamız olanaksız gibi.
Mesela adam timedemo yapıyor; timedemo'nun ilk yarısında bellek dolmuyor ve o ilk yarıda, kartların arasındaki fark "ortlama" %5 oluyor. Diğer yarısındaysa bellek doluyor ve veriler gittikçe daha da taşıyor sistem belleğine. Fark büyüdükçe büyüyor; ama adam ortalama kare aldığından o kadar büyükmüş gibi görünmüyor fark.
Bu biraz tıraş örnek oldu, şöyle daha iyi anlatırız: 30 saniyelik timedemo'nun 28'inci saniyesinde bellek sorun yaratıyor. Son iki saniyede ciddi sorunlar oluyor; ama ortalama kareye baksan azıcık fark olmuş sanarsın. En düşük kare yöntemi de adam gibi kullanılmadıkça bir halta yaramaz. Ki en düşük kareyi belleğin dolmadığı yerde alıyorsa zaten hiçbir işe yaramaz.
Elbette en düşük kareyi denk getirerek yapılacak özel testlerle ve/veya testin her anını (her saniyeyi, örneğin) gösteren çizelgelerle bu duruma çözüm bulunabilir.
Öte yandan, dikkat edilmesi gereken başka konular da var:
Bellek dolması kaynaklı sık teklemeler: Etkisini standart yöntemlerle(ortalama kareli-en düşük kareli yöntemle) gösteremezsiniz. Çizelge yöntemi gerekir.
Ki çizelge yönteminin vereceği fikir de bir yere kadar olabilir. Oynayıp görmek gibi olmuyor hiçbir şey.
Çizelgedeki küçük tırtıkların ne anlama geldiğini yorumlamak gerekiyor vs. vs.
Kullanılan testin, oyunun bellek kullanımı hakkında doğru düzgün fikir verip vermediği:
Eh tabii bu başlı başına bir mesele.
Crysis'ten örnek verelim:D:
1280x1024 - AA kapalı - Natural Mod'un very high cfg'si seçiliyken, Benchmark_GPU'da görülebilen en yüksek kullanım (elbette başta düşük, ilerledikçe artıyor) 400-500 MB arasıydı (yanılmıyorsam 450 civarı). GeForce'te böyleydi yani. Radeon bu açıdan farklı.
Oysa oyun içinde, aynı ayarlarda, kullanımın 760'lara kadar çıkabildiğini görmüştüm. Tabii istisnaî bir değer sayılır; ama o Benchmark_GPU'nun nasıl yanlış bir fikir vereceğini anlatmaya fazlasıyla yeter.
Hani bahsettiğim iki duruma dikkat ederek test yapsalar (ki onu da yapmıyorlar çoğu zaman) bile, gene yanlış fikir vermiş oluyorlar, o Benchmark'ı kullanarak. Çok yaptılar bunu. Adamlar o bench'e bakıp "şu kadar bellek yeter" diyor yav. Editörler yapıyor bunu.
Ki bunun bir de farklı sürümü var: İnternetten indireceğiniz haritalar, modlar vs. Oyunun standart hâlindekinden çok daha yüksek kullanıma yol açabilir.
Testlerin hiçbiri, hiç işe yaramaz demiyorum. Elbet, doğru düzgün çizelge kullanan, özenle test yapanlar da var.
Ama hiçbir şey, gözünüzle gördüğünüzdeki gibi olamıyor. Zira neredeyse kimsenin o kadar deli bir test yapacak vakti yok (düşünsene, bir sürü video'yla, çeşit çeşit olasılığı değerlendirerek falan anlatman gerekiyor). Adam bir konuyla o kadar uğraşacağına 5 tane kartın yüzeysel testini yapar. Ticarî konular, eninde sonunda.
Ben uyarımı yapayım da, sonra karmaşa olmasın.
Ha tabii, belleğin dolmadığı durumlardaki bellek miktarı etkisine(özellikle, dolaylı etkiler) bakabilirsiniz. Bazen ilginç sonuçlar olabiliyor.
Ona hiç lâfım yok. Sürücü farkı falan yoksa (onu da çok yapıyorlar. Ama belirtiyorlar çoğu zaman, neyse ki), her türlü test işe yarar. Hepsi değerlidir.
nıye o kartı amp yapması zor bişey mı. al kendın yap
gt300 leri bekle 512 bit ve gddr5 ram olacak
haber için teşekkürler...