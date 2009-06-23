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Zotac 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,9b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, yüksek bellek kapasitesine sahip yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın 1.8GB (1792MB) GDDR3 bellekle donatılan GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartına Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DirectX 10, CUDA, PhysX ve SLI teknolojileriyle uyumlu olan kartın üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor.

3DMark Vantage Advanced Edition ve Race Driver: GRID ile birlikte gelen 1.8GB GDDR3 bellekli Zotac GeForce GTX 275, Avrupa'da 239 Avro'luk fiyatla satışa sunuluyor.

Zotac 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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Python 10 yıl
test şart 896 mb lıkla arasındaki performans farkı gibi
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Castle Bravo 10 yıl
Bellek farkınının getirilerini o bildiğiniz türde testlerle biraz zor anlarsınız ama.

Hatta kendi gözünüzle görmeden tam anlamamız olanaksız gibi.



Mesela adam timedemo yapıyor; timedemo'nun ilk yarısında bellek dolmuyor ve o ilk yarıda, kartların arasındaki fark "ortlama" %5 oluyor. Diğer yarısındaysa bellek doluyor ve veriler gittikçe daha da taşıyor sistem belleğine. Fark büyüdükçe büyüyor; ama adam ortalama kare aldığından o kadar büyükmüş gibi görünmüyor fark.

Bu biraz tıraş örnek oldu, şöyle daha iyi anlatırız: 30 saniyelik timedemo'nun 28'inci saniyesinde bellek sorun yaratıyor. Son iki saniyede ciddi sorunlar oluyor; ama ortalama kareye baksan azıcık fark olmuş sanarsın. En düşük kare yöntemi de adam gibi kullanılmadıkça bir halta yaramaz. Ki en düşük kareyi belleğin dolmadığı yerde alıyorsa zaten hiçbir işe yaramaz.

Elbette en düşük kareyi denk getirerek yapılacak özel testlerle ve/veya testin her anını (her saniyeyi, örneğin) gösteren çizelgelerle bu duruma çözüm bulunabilir.

Öte yandan, dikkat edilmesi gereken başka konular da var:

Bellek dolması kaynaklı sık teklemeler: Etkisini standart yöntemlerle(ortalama kareli-en düşük kareli yöntemle) gösteremezsiniz. Çizelge yöntemi gerekir.
Ki çizelge yönteminin vereceği fikir de bir yere kadar olabilir. Oynayıp görmek gibi olmuyor hiçbir şey.
Çizelgedeki küçük tırtıkların ne anlama geldiğini yorumlamak gerekiyor vs. vs.


Kullanılan testin, oyunun bellek kullanımı hakkında doğru düzgün fikir verip vermediği:

Eh tabii bu başlı başına bir mesele.

Crysis'ten örnek verelim:D:

1280x1024 - AA kapalı - Natural Mod'un very high cfg'si seçiliyken, Benchmark_GPU'da görülebilen en yüksek kullanım (elbette başta düşük, ilerledikçe artıyor) 400-500 MB arasıydı (yanılmıyorsam 450 civarı). GeForce'te böyleydi yani. Radeon bu açıdan farklı.
Oysa oyun içinde, aynı ayarlarda, kullanımın 760'lara kadar çıkabildiğini görmüştüm. Tabii istisnaî bir değer sayılır; ama o Benchmark_GPU'nun nasıl yanlış bir fikir vereceğini anlatmaya fazlasıyla yeter.

Hani bahsettiğim iki duruma dikkat ederek test yapsalar (ki onu da yapmıyorlar çoğu zaman) bile, gene yanlış fikir vermiş oluyorlar, o Benchmark'ı kullanarak. Çok yaptılar bunu. Adamlar o bench'e bakıp "şu kadar bellek yeter" diyor yav. Editörler yapıyor bunu.


Ki bunun bir de farklı sürümü var: İnternetten indireceğiniz haritalar, modlar vs. Oyunun standart hâlindekinden çok daha yüksek kullanıma yol açabilir.


Testlerin hiçbiri, hiç işe yaramaz demiyorum. Elbet, doğru düzgün çizelge kullanan, özenle test yapanlar da var.
Ama hiçbir şey, gözünüzle gördüğünüzdeki gibi olamıyor. Zira neredeyse kimsenin o kadar deli bir test yapacak vakti yok (düşünsene, bir sürü video'yla, çeşit çeşit olasılığı değerlendirerek falan anlatman gerekiyor). Adam bir konuyla o kadar uğraşacağına 5 tane kartın yüzeysel testini yapar. Ticarî konular, eninde sonunda.


Ben uyarımı yapayım da, sonra karmaşa olmasın.



Ha tabii, belleğin dolmadığı durumlardaki bellek miktarı etkisine(özellikle, dolaylı etkiler) bakabilirsiniz. Bazen ilginç sonuçlar olabiliyor.

Ona hiç lâfım yok. Sürücü farkı falan yoksa (onu da çok yapıyorlar. Ama belirtiyorlar çoğu zaman, neyse ki), her türlü test işe yarar. Hepsi değerlidir.
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OverClocK1ng 10 yıl
Evet katılıyorum. AMP olup 1.8Gb olsa muhteşem olurdu.
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iktyas 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Evet katılıyorum. AMP olup 1.8Gb olsa muhteşem olurdu.

nıye o kartı amp yapması zor bişey mı. al kendın yap
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otomania 10 yıl
gtx 275 in amp versiyonunada bellek eklemesi yapılsa gerçekten çok başarılı olur çünkü genelde nvidia belleğe fazla önem vermiyor :)
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semidos 10 yıl
bence gddr3 ramler yakışmamış o karta gddr4 veya 5 olabilirdi bu benim şahsi görüşüm :)
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: semidos

bence gddr3 ramler yakışmamış o karta gddr4 veya 5 olabilirdi bu benim şahsi görüşüm :)


gt300 leri bekle 512 bit ve gddr5 ram olacak
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M1A2Abrams 10 yıl
1.8 gb bellek ekran kartının rahat çalışmasına yarar özllikle gta 4 empire total war gibi yüksek sisem oyunlarında güzel bir performans çıkarabilr ki zten kartı zotac yapmış bu aralar kart bekliodum zotac'dan
haber için teşekkürler...
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Tolgá 10 yıl
@iktyas o kart 1.8 gb belleğin hakkını verebilecek bir kart.
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TELESCOPE 10 yıl
haber için teşekkürler
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K.Kahriman 10 yıl
gta 4 te ayarları sona kadar açmaya ve yüksek çözünürlük oyun oynamaya yarar . bellek hep önemsiz diyoruz ama bu karta yakışmış
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