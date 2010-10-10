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Zotac, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için H67 çipsetli Micro-ATX anakart hazırlıyor

8 yıl
11,7b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için H67 çipsetli Micro-ATX anakart hazırlıyor
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanıdığımız Zotac, anakart üretiminde de iddialı olmanın planlarını yapıyor. Özellikle kompakt boyutlu anakart çözümlerine yoğunlaşan ve Mini-ITX formundaki modelleriyle ünlenen firma, Ocak ayında lanse edilmesi beklenen Sandy Bridge kod adlı yeni nesil Intel işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Zotac'ın detayları gün ışığına çıkan Micro-ATX formdaki yeni anakartı, Intel'in H67 çipsetini kullanıyor ve LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan anakart, 4+1+1 fazlı güç tasarımını kullanıyor.

Yüksek kaliteli Japon kapasitör ve indüktörlerle donatıldığı belirtilen H67 çipsetli yeni anakart, bir adet PCIe x16 ve iki adet PCIe x1 slotu ile geliyor. Her ne kadar H67, PCI için destke sunmasa da Zotac'ın ITE köprü yongası kullanarak anakart üzerinde bir adet PCI slotuna yer verdiğini de görüyoruz.

Entegre grafik özellikli yeni nesil Intel işlemciler için üzerinde DVI, DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer verilen anakartın USB 3.0 ve SATA-III teknolojilerine destek sunacağı da belirtiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer verilen anakartın Ocak ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Zotac, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için H67 çipsetli Micro-ATX anakart hazırlıyor
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apokoc 8 yıl
DEATH71
+1 :D
Bilmeden karşıdan baksan Gigabayt diyebilirsin :D
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Tolgá 8 yıl
Gigabyte a mı yaptırmış zotac anakartı acaba
sade ve güzel olmuş.
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Batuist 8 yıl
çift slot yer kaplayan bir ekran kartı taktığınızda sarı satalar kullanılmaz oluyor.. tasarım yeterince iyi değil... sanırım sandy bridgein dahili grafik birimine güvenerek yapmışlar.. o zaman PCIe x16yı niye koydun??
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Mr.Legend 8 yıl
bence zotac anakart işinden pek para kazanamaz. ASUS Gigabyte gibi liderler olunca
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acbold 8 yıl
@TrMhMt
intel atom platform larına daha önceden bi çok anakart üretti ZOTAC.
bu kartla normal micro atx kartların daha önüne geçmeyi planladığı belli.sata3 olsun chipset olsun.çift pci ex16 koysa şaşırmazdım diyebilirim.
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yc#1 8 yıl
Zotac şimdiye kadar Mini-ITX formunda anakartlar üretiyordu.
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The@Thing 8 yıl
bu anakart özellikleriyle kendinden söz ettirir
işlemcinin çevresi de gayet temiz miş
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apokoc 8 yıl
Güzel bir micro atx :) zotac anakart işine çok hevesli :D
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TrMhMt 8 yıl
Zotac'in daha once anakart uretimi varmiydi ? yoksa bu ilk mi??
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