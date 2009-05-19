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Zotac, Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlarını satışa sundu

10 yıl
8,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlarını satışa sundu
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Özellikle AMP! Edition serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Zotac, ilk defa geçtiğimiz hafta duyurduğu Nvidia ION tabanlı yeni anakartlarının satışına başladı. Firmanın Mini-ITX formunda olan ve başta nettop sistemler olmak üzere HTPC'ler, giriş seviyesi masaüstü bilgisayarlar ve kimi ofis çözümleri için hazırladığı anakartlardan satışa sunulan A modeli çift çekirdekli Atom 330 işlemcisiyle, B modeli ise tek çekirdekli Atom N230 işlemcisiyle birlikte geliyor.

Her ikisi de çift DIMM slotuna sahip olan ve 800MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakartlara, Nvidia'nın MCP79 yonga seti güç vermekte. Kullanılan yonga seti itibariyle yine Nvidia'nın DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma desteği sunan GeForce 9400 IGP'si (entegre grafik işlem birimi) ile gelen Mini-ITX anakartlarda görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak HDMI portuna da yer verilmiş.

6 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet, 3x SATA-II portu ve bir adet te eSATA portuna sahip olan anakartlardan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisine sahip olan modelde kablosuz iletişim için 802.11n WiFi modülü ve 90 Watt'lık güç kaynağı da bulunuyor. Özellikle çoklu ortam yetenekleri gelişmiş nettop'larda kullanılması beklenen anakartların Avrupa satış fiyatları ise şu şekilde;

Zotac ION ITX A, GeForce 9400 (dual PC2-6400U DDR2)
Zotac ION ITX B, GeForce 9400 (dual PC2-6400U DDR2)

Zotac, Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlarını satışa sundu
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ebehram 10 yıl
Guzel guzel de o fiyat ne oyle
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razorc 10 yıl
PCLABS ta incelemesi var ilgilenenler için :)
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foreone 10 yıl
ide olsaymış keşke...
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@nano@ 10 yıl
çok şirin ya benim ekran kartı kadar
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01Mrt 10 yıl
Zotac ION ITX A; Wifi kartlı ve Üzerinde 90W güç kaynağı mevcut, 190$...
Zotac ION ITX B; Wifi Kartız (yuvası var) ve Üzerinde güç kaynağı yok, 150$... Newegg.com'da
Zotac ION ITX C; Wifi Kartsız (yuvası var) ve Üzerinde 90W güç kaynağı mevcut, 170$... Newegg.com'da

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dec_chaos 10 yıl
+ Pahalı ve genişleme yuvası yok
- üst modelde wifi var ve 90 wattlık güç kaynağı beraber geliyor
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