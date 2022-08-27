%100 Türkiye üretimi ZTE BLADE V30 Vita, uygun fiyatlı ilk model olacak

- ZTE, Türkiye akıllı telefon pazarına giriş yapıyor
- İlk model, Türkiye'de üretilen ZTE BLADE V30 Vita
- ZTE BLADE V30 Vita Özellikleri
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Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden ZTE, Türkiye akıllı telefon pazarına adım atıyor. Blade V30 Vita ile tüketicilere merhaba diyecek marka, tamamen Türkiye’de ürettiği yeni akıllı telefonla yüksek performansı uygun fiyata sunacak. Şirket, bu modelin gençlerin bir telefondan beklediği her şeyi sunduğunu iddia ediyor.
ZTE, Türkiye akıllı telefon pazarına giriş yapıyor
Dünyada 5G teknolojisinin inşasında öncü olan ve 160’dan fazla ülkede 2 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren ZTE, 2005 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor ancak ürünlerini operatörler üzerinden tüketicilerle buluşturuyordu. Artık Türkiye’de üretilen akıllı telefonlar doğrudan tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Şirketin Türkiye’de geniş bir hedef kitlesi var ve Türkiye’de üretilecek akıllı telefonlar ve giyilebilir ürünlerle sürdürülebilir kalıcı bir başarı yakalamak istiyor. Türkiye’nin genç ve teknolojiyle yakın ilişkisi oan bir nüfusa sahip olmasıyla şirket, bu topraklarda çok önemli bir marka olacağını düşünüyor.
İlk model, Türkiye'de üretilen ZTE BLADE V30 Vita
ZTE, Türkiye’de üretilen ve satışa sunulacak ilk akıllı telefon modeli Blade V30 Vita’nın fiyatını açıklamadı. Her bütçeye uygun fiyatı ve yüksek performansıyla fark yaratacağını söylüyor. Blade V30 Vita, 6.82 inç ekran, 48 megapiksel üçlü kamera, 5000 mAh batarya ile kaliteli iletişimi erişilebilir fiyatlarla sunacak.
ZTE BLADE V30 Vita Özellikleri
- Ekran: 6.82 inç, 720 x 1640 piksel, 288 ppi, %91 ekran gövde oranı, damla çentik, IPS LCD
- İşlemci: 8 çekirdek, 1.6GHz hızda çalışan işlemci (marka tarafından belirtilmedi)
- Bellek: 3GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 48MP f/1.8 geniş açı, 5MP f/2.4 makro, 2MP f/2.4 derinlik
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh
- USB: USB Type-C 2.0
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- İşletim sistemi: Android 11
- Ağırlık: 210g
- Renk: Gri, yeşil, mavi
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