Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    %100 Türkiye üretimi ZTE BLADE V30 Vita, uygun fiyatlı ilk model olacak

    ZTE, %100 Türkiye üretimi olarak öne çıkardığı BLADE V30 Vita akıllı telefonla Türkiye pazarına girdi. ZTE BLADE V30 Vita, uygun fiyatlı ilk model olacak.       
    Oy Ver

    ZTE Blade V30 Vita

    Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden ZTE, Türkiye akıllı telefon pazarına adım atıyor. Blade V30 Vita ile tüketicilere merhaba diyecek marka, tamamen Türkiye’de ürettiği yeni akıllı telefonla yüksek performansı uygun fiyata sunacak. Şirket, bu modelin gençlerin bir telefondan beklediği her şeyi sunduğunu iddia ediyor.

    ZTE, Türkiye akıllı telefon pazarına giriş yapıyor

    Dünyada 5G teknolojisinin inşasında öncü olan ve 160’dan fazla ülkede 2 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren ZTE, 2005 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor ancak ürünlerini operatörler üzerinden tüketicilerle buluşturuyordu. Artık Türkiye’de üretilen akıllı telefonlar doğrudan tüketicilerin beğenisine sunulacak.

    Şirketin Türkiye’de geniş bir hedef kitlesi var ve Türkiye’de üretilecek akıllı telefonlar ve giyilebilir ürünlerle sürdürülebilir kalıcı bir başarı yakalamak istiyor. Türkiye’nin genç ve teknolojiyle yakın ilişkisi oan bir nüfusa sahip olmasıyla şirket, bu topraklarda çok önemli bir marka olacağını düşünüyor.

    ZTE BLADE V30 Vita
    Tam Boyutta Gör

    İlk model, Türkiye'de üretilen ZTE BLADE V30 Vita

    ZTE, Türkiye’de üretilen ve satışa sunulacak ilk akıllı telefon modeli Blade V30 Vita’nın fiyatını açıklamadı. Her bütçeye uygun fiyatı ve yüksek performansıyla fark yaratacağını söylüyor. Blade V30 Vita, 6.82 inç ekran, 48 megapiksel üçlü kamera, 5000 mAh batarya ile kaliteli iletişimi erişilebilir fiyatlarla sunacak.

    ZTE BLADE V30 Vita Özellikleri

    • Ekran: 6.82 inç, 720 x 1640 piksel, 288 ppi, %91 ekran gövde oranı, damla çentik, IPS LCD
    • İşlemci: 8 çekirdek, 1.6GHz hızda çalışan işlemci (marka tarafından belirtilmedi)
    • Bellek: 3GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 48MP f/1.8 geniş açı, 5MP f/2.4 makro, 2MP f/2.4 derinlik
    • Ön kamera: 8MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh
    • USB: USB Type-C 2.0
    • Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
    • İşletim sistemi: Android 11
    • Ağırlık: 210g
    • Renk: Gri, yeşil, mavi
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alkolog +335 Periah +215 Kyuzo940 +212 TheCaliph_ +189 emrekaradag +142 nuksws_99 +131 veterangamer +129 abdullaz61 +127 DT28 +123 Grkwnxs +115
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    20 Kişi Okuyor (3 Üye, 17 Misafir) 9 Masaüstü 11 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    444 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ZTE BLADE V30 Vita, Teknoloji Haberleri ve
    2 etiket daha Mobil Teknolojiler Android
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,2b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız