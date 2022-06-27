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    ZTE, 120 dolarlık Travel 30 akıllı telefonunu tanıttı

    ZTE markası yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya sürdü. Travel 30 adı altında pazara giriş yapan model Unisoc işlemci, 5.000 mAh pil ve üç arka kamera ile geliyor.
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    ZTE Travel 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çinli üretici ZTE, akıllı telefon yelpazesini Unisoc işlemcili yeni Travel 30 modeliyle genişletti. Cihaz 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.52 inç IPS ekran taşıyor. Damla çentikli tasarımı benimseyen telefonun ön tarafında 5 megapiksel selfie kamerası var.

    ZTE Travel 30 gücünü PowerVR GE8322 GPU ve LTE Cat.7 modem içeren sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemcisinde alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Pil kapasitesi 5.000 mAh olan modelin şarj hızı ise 10 watt olarak karşımıza çıkıyor.

    ZTE Travel 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Üçlü arka kamera sistemi

    Akıllı telefon arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megepiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Çıkış tarihi henüz belli değil.

    ZTE Travel 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    ZTE Travel 30 Özellikleri ve Fiyatı:

    • Ekran: 6.52 inç IPS, HD+
    • İşlemci: Unisoc SC9863A
    • RAM: 4 GB
    • Depolama: 64 GB
    • Arka kamera: 13 + 2 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 5 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj
    • Fiyat: 120 dolar
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