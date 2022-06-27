ZTE, 120 dolarlık Travel 30 akıllı telefonunu tanıttı

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Çinli üretici ZTE, akıllı telefon yelpazesini Unisoc işlemcili yeni Travel 30 modeliyle genişletti. Cihaz 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.52 inç IPS ekran taşıyor. Damla çentikli tasarımı benimseyen telefonun ön tarafında 5 megapiksel selfie kamerası var.

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ZTE Travel 30 gücünü PowerVR GE8322 GPU ve LTE Cat.7 modem içeren sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemcisinde alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Pil kapasitesi 5.000 mAh olan modelin şarj hızı ise 10 watt olarak karşımıza çıkıyor.

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Üçlü arka kamera sistemi

Akıllı telefon arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megepiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Çıkış tarihi henüz belli değil.

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ZTE Travel 30 Özellikleri ve Fiyatı:

Ekran: 6.52 inç IPS, HD+

6.52 inç IPS, HD+ İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka kamera: 13 + 2 + 2 megapiksel

13 + 2 + 2 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj

5.000 mAh, 10W şarj Fiyat: 120 dolar

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