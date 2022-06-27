ZTE, 120 dolarlık Travel 30 akıllı telefonunu tanıttı

Çinli üretici ZTE, akıllı telefon yelpazesini Unisoc işlemcili yeni Travel 30 modeliyle genişletti. Cihaz 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.52 inç IPS ekran taşıyor. Damla çentikli tasarımı benimseyen telefonun ön tarafında 5 megapiksel selfie kamerası var.
ZTE Travel 30 gücünü PowerVR GE8322 GPU ve LTE Cat.7 modem içeren sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemcisinde alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Pil kapasitesi 5.000 mAh olan modelin şarj hızı ise 10 watt olarak karşımıza çıkıyor.
Üçlü arka kamera sistemi
Akıllı telefon arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megepiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Çıkış tarihi henüz belli değil.
ZTE Travel 30 Özellikleri ve Fiyatı:
- Ekran: 6.52 inç IPS, HD+
- İşlemci: Unisoc SC9863A
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka kamera: 13 + 2 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj
- Fiyat: 120 dolar
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