ZTE'den 35 dolarlık akıllı saat: Watch Live

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Çinli teknoloji şirketi ZTE, Watch Live adında yeni bir akıllı saat duyurdu. Cihaz kare ekran, IP68 koruması ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

ZTE Watch Live, 240 × 240 piksel çözünürlükte 1.3 inç dokunmatik TFT ekrana sahip. Farklı kadran seçenekleriyle gelen akıllı saat 7/24 kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesini ölçme (SpO2) ve uyku kalitesini takip etme gibi özellikler sunuyor.

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Cihaz koşu, yürüyüş, kayak, yüzme, bisiklet, kayakla atlama dahil olmak üzere 12 spor aktivitesini destekliyor. Ayrıca gelen aramalarla ilgili bilgileri görüntüleyebildiği gibi kamera ve müzik çaları uzaktan kontrol edebildiğini de belirtelim.

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Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Akıllı saatin pil kapasitesi açıklanmadı. Ancak manyetik şarj cihazıyla birlikte gelen ZTE Watch Live'ın 14 ila 21 günlük bir pil ömrü sunduğu bildiriliyor.

ZTE Watch Live an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Satışlar 3 Aralık'ta başlıyor. Akıllı saat Çin'de 35 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Global pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

https://www.gizmochina.com/2020/11/27/zte-watch-live-with-1-3-inch-display-21-day-battery-life-ip68-rating-debuts-for-229-yuan-35/

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