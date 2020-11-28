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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE'den 35 dolarlık akıllı saat: Watch Live

    ZTE uygun fiyat ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken yeni bir akıllı saat çıkardı. ZTE Watch Live isimli model IP68 koruması, SpO2 sensörü ve tek şarjla 3 hafta dayanabilen pille geliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ZTE'den 35 dolarlık akıllı saat: Watch Live
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    Çinli teknoloji şirketi ZTE, Watch Live adında yeni bir akıllı saat duyurdu. Cihaz kare ekran, IP68 koruması ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

    ZTE Watch Live, 240 × 240 piksel çözünürlükte 1.3 inç dokunmatik TFT ekrana sahip. Farklı kadran seçenekleriyle gelen akıllı saat 7/24 kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesini ölçme (SpO2) ve uyku kalitesini takip etme gibi özellikler sunuyor.

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    Cihaz koşu, yürüyüş, kayak, yüzme, bisiklet, kayakla atlama dahil olmak üzere 12 spor aktivitesini destekliyor. Ayrıca gelen aramalarla ilgili bilgileri görüntüleyebildiği gibi kamera ve müzik çaları uzaktan kontrol edebildiğini de belirtelim.

    ZTE'den 35 dolarlık akıllı saat: Watch Live
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Akıllı saatin pil kapasitesi açıklanmadı. Ancak manyetik şarj cihazıyla birlikte gelen ZTE Watch Live'ın 14 ila 21 günlük bir pil ömrü sunduğu bildiriliyor.

    ZTE Watch Live an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Satışlar 3 Aralık'ta başlıyor. Akıllı saat Çin'de 35 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Global pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/27/zte-watch-live-with-1-3-inch-display-21-day-battery-life-ip68-rating-debuts-for-229-yuan-35/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    10 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    14 saat önce
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