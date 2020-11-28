ZTE'den 35 dolarlık akıllı saat: Watch Live

Çinli teknoloji şirketi ZTE, Watch Live adında yeni bir akıllı saat duyurdu. Cihaz kare ekran, IP68 koruması ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.
ZTE Watch Live, 240 × 240 piksel çözünürlükte 1.3 inç dokunmatik TFT ekrana sahip. Farklı kadran seçenekleriyle gelen akıllı saat 7/24 kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesini ölçme (SpO2) ve uyku kalitesini takip etme gibi özellikler sunuyor.İlginizi Çekebilir OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemiyle gelmeyecek
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Cihaz koşu, yürüyüş, kayak, yüzme, bisiklet, kayakla atlama dahil olmak üzere 12 spor aktivitesini destekliyor. Ayrıca gelen aramalarla ilgili bilgileri görüntüleyebildiği gibi kamera ve müzik çaları uzaktan kontrol edebildiğini de belirtelim.
Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Akıllı saatin pil kapasitesi açıklanmadı. Ancak manyetik şarj cihazıyla birlikte gelen ZTE Watch Live'ın 14 ila 21 günlük bir pil ömrü sunduğu bildiriliyor.
ZTE Watch Live an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Satışlar 3 Aralık'ta başlıyor. Akıllı saat Çin'de 35 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Global pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.
https://www.gizmochina.com/2020/11/27/zte-watch-live-with-1-3-inch-display-21-day-battery-life-ip68-rating-debuts-for-229-yuan-35/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.