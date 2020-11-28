iPhone 12 için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başladı

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Elinde daha eski iPhone modelleri olanlar için bir takas amacı güden eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başladı. Belirli perakende platformlarında eski iPhone modelleri değerinden satın alınarak indirim, hediye çeki veya nakit ödeme olarak para iadesi yapılacak.

iPhone 12 ne kadara geliyor?

Kampanyanın ilk detayları sızdığında eski iPhone 11 modellerini getirenlere 5999TL’den başlayan fiyatlarla iPhone 12 satın alma imkanı sunulacağı belirtilmişti. Bununla birlikte tüm eski iPhone modelleri kampanyaya dahil edilmiş ve telefonun modeline göre geri iadeler de değişiyor.

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Örneğin Hepsiburada ilk önce iPhone 12 modelini satın almanızı istiyor. Sonrasında iade etmek istediğiniz iPhone modelini kargo ile gönderiyorsunuz. Gerekli prosedürlerin ardından para iadesi yapılıyor yani anında indirim yok.

Platform ikinci el değerine ek olarak 700TL'ye varan indirim sunuyor. Platformdaki hesaplama aracına göre iPhone 5S için 370TL değerinde indirim almak mümkün. iPhone 11 Pro Max 512GB için ise 9100TL civarında bir meblağ söz konusu.

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Vatan Bilgisayar ise fiziksel avantajını kullanarak anında indirim verebiliyor. Bunun için mağazalara gitmek gerekli. Yukarıdaki iki telefonun ikinci el değeri 85TL ve 7500TL olarak hesaplanmış. Bununla birlikte depolama seçenekleri sitede yok. Bu bakımdan mağazada son fiyatı belli olacak.

iPhone modelleri ikinci el pazarında genelde yüksek değerden gidiyor. Sızıntıyı haber yaptığımız zaman da okuyucularımız kampanyadaki değişim bedelinin çok düşük olduğunu belirtmişti. Yine de uğraşmak istemeyenler için değişim kampanyası işe yarayacaktır.

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