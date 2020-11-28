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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başladı

    Elinizde bulunan çalışır durumdaki iPhone modellerini ilgili mağazalara giderek veya kargo yaparak iPhone 12 serisinden birisini almak için indirime saydırabilirsiniz.
    2 sa.
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    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başladı
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    Elinde daha eski iPhone modelleri olanlar için bir takas amacı güden eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başladı. Belirli perakende platformlarında eski iPhone modelleri değerinden satın alınarak indirim, hediye çeki veya nakit ödeme olarak para iadesi yapılacak.

    iPhone 12 ne kadara geliyor?

    Kampanyanın ilk detayları sızdığında eski iPhone 11 modellerini getirenlere 5999TL’den başlayan fiyatlarla iPhone 12 satın alma imkanı sunulacağı belirtilmişti. Bununla birlikte tüm eski iPhone modelleri kampanyaya dahil edilmiş ve telefonun modeline göre geri iadeler de değişiyor.

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    Örneğin Hepsiburada ilk önce iPhone 12 modelini satın almanızı istiyor. Sonrasında iade etmek istediğiniz iPhone modelini kargo ile gönderiyorsunuz. Gerekli prosedürlerin ardından para iadesi yapılıyor yani anında indirim yok.

    Platform ikinci el değerine ek olarak 700TL'ye varan indirim sunuyor. Platformdaki hesaplama aracına göre iPhone 5S için 370TL değerinde indirim almak mümkün. iPhone 11 Pro Max 512GB için ise 9100TL civarında bir meblağ söz konusu.

    iPhone 12 için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başladı
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    Vatan Bilgisayar ise fiziksel avantajını kullanarak anında indirim verebiliyor. Bunun için mağazalara gitmek gerekli. Yukarıdaki iki telefonun ikinci el değeri 85TL ve 7500TL olarak hesaplanmış. Bununla birlikte depolama seçenekleri sitede yok. Bu bakımdan mağazada son fiyatı belli olacak.

    iPhone modelleri ikinci el pazarında genelde yüksek değerden gidiyor. Sızıntıyı haber yaptığımız zaman da okuyucularımız kampanyadaki değişim bedelinin çok düşük olduğunu belirtmişti. Yine de uğraşmak istemeyenler için değişim kampanyası işe yarayacaktır.



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    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    6 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    10 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Telefonu çok düşük fiyattan alıyor satsan daha iyi
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    heegee 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hepsiburada bu değişim hizmetini uzun zamandır sunuyor ama telefonu çok düşük fiyattan geri alıyor. Bir anlamı yok. Hala devam ettiğine göre ilginç bir şekilde bu sistemi kullananlar da var demek ki.
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