0.55 ETH transferi için 2.5 milyon dolar ödendi

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Dünya ekonomilerinin düzlüğe çıkması ile birlikte bahar havası yaşamaya başlayan kripto para dünyasında iki gün önce ağızları açık bırakacak bir transfer ödemesi gerçekleşti. Bir kullanıcı transfer için servet ödedi.

10 668 ETH transfer rekoru

Blok zincirlerinde bir kripto paranın bir noktadan diğer noktaya transferi için belirli bir ücret ödenir zira bu transferi ağda yer alan madenciler gerçekleştirir. Ağların yoğunluğuna ve göndericinin hız seçimine göre bu transfer ücreti artar veya azalır.

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İkinci en yoğun ağ olarak gösterilen Ethereum blok zincirinde gönderim ücreti 0.15$ olmakla birlikte 0.2$ seviyesine kadar çıktığı oluyor. Bazı borsalar ücreti yüksek tutarak 1$ üzerine de çıkarabiliyor.

10 Haziran tarihinde bir kullanıcının ödediği gönderi ücreti kripto dünyasının gündemine oturdu. Sadece 0.55ETH ya da yaklaşık 130$ değerinde gönderim için 10 668 ETH yani yaklaşık 2.6 milyon dolarlık bir ücret ödendi.

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Kaynaklar kara para aklama ihtimalini değerlendirse de ücreti madenciler aldığı için bunun pek mümkün olmadığı belirtiliyor. En akla yakın ihtimal zincirde bir yanlış hesaplamanın olduğu. Kullanıcı gönderim yapmadan aslında ekranda tam maliyet görünüyor. Bu bakımdan kullanıcının farkında olmadan gönderme emri verdiği tahmin ediliyor.

Genelde blok zinciri transferlerinde karşı cüzdan adreslerinin kime ait olduğu bilinmiyor ancak bazı durumlarda adres bilindik çıkabiliyor. Bu olayda cüzdan adresi SparkPool madencilik firmasına ait. Yanlış transfer ücretinin karşılıklı görüşme ile geri alınabileceği ifade ediliyor.

https://www.forbes.com/sites/youngjoseph/2020/06/10/why-a-mysterious-crypto-user-paid-26-million-to-send-merely-130-in-ethereum/#7b6be35d588a

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