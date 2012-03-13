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0.3mm inceliğindeki organik batarya, devre kartlarına uygulanabiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük boyutlara sahip ancak kullanım süresi kısıtlı günümüz bataryalarının yerine daha küçük ancak daha uzun süreli kullanıma imkan verecek batarya teknolojileri üzerinde çalışmalar yıllardır devam ediyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi NEC tarafından devam ettiriliyor.

Bir süredir ORB olarak adlandırılan organik bataryalar üzerinde çalışan NEC firması, ulaştığı son noktayı bugün kamuoyu ile paylaştı. 0.3 mm kalınlığa sahip esnek batarya; entegre devre kartlarına, toplu taşıma biletlerine ve kredi kartlarına uyacak şekilde tasarlandı. 

Standart bir entegre devre kartı - IC, 0.73mm kalınlığa sahip olduğu için organik batarya uygulandığında inceliğinden bir şey kaybetmiyor. 30sn içerisinde şarj olabilen bataryalar cm2 başına 1 mWh elektrik yoğunluğuna sahip olabiliyor. 

Üretim aşamasında batarya IC kartlara doğrudan entegre edilebiliyor ve etrafındaki 0.05mm'lik polimer film anten gibi küçük bileşenler içeren devre kartları ile birleşebiliyor.

Şimdiki IC kartları enerjiye ihtiyaç duymadığı için organik bataryaların kapasitesini tam olarak ölçmek mümkün olmuyor. Ancak NEC ileride bu kartlara küçük ekranlar ve gelişmiş uygulamalar ekleyerek enerji tüketimi gerektiren sistemlere dönüştürmeyi planlıyor. Test aşamasındaki bataryalar 3 mAh kapasitesinde ve küçük boyuttaki ekranları 2000 kere güncelleyebiliyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
bu teknoloji bugünkü haliyle günlük kullanıma girmekten çok uzakta. gelişip kullanılabilecek bir seviyeye geldiğinde ya benim elimde bir baston olur yada başımın ucunda bir mermer taşı...
bu teknoloji bugünkü haliyle günlük kullanıma girmekten çok uzakta. gelişip kullanılabilecek bir seviyeye geldiğinde ya benim elimde bir baston olur yada başımı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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stepcideee 7 yıl
sorun telefonlarda , sarfiyatları hayvan gibi , paneller,çok çekirdekli işlemciler ,gpu lar derken...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Pisagor- 7 yıl
Çok iyi bir gelişme olmuş.
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DH Misafiri 7 yıl
Batuist hocam yorumun superdi :-D saygi duyarim :-D
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alpa07 7 yıl
güzel bir gelişme
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einhander 7 yıl
muhtesem
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E_Aydin35 7 yıl
Çok iyi bir teknoloji bir alanda önü açılmış oldu geliştirilebilir önü açık bir proje..
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demo11 7 yıl
Torunlarımız görür artık !
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Sunstorms 7 yıl
Teknolojinin her alanında gelişme oluyor li-ion batarya teknolojisinden sonra uzun süredir somut ve gündelik hayata girmiş yeni bir batarya yok cidden enteresan!
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marine-gear 7 yıl
Günümüz teknolojisinde belki de gelişmesi beklenen en önemli parça'dır heralde bataryalar.En sonunda güzel gelişmeler var gibi
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umutarslan.com 7 yıl
Batuist
bu teknoloji bugünkü haliyle günlük kullanıma girmekten çok uzakta. gelişip kullanılabilecek bir seviyeye geldiğinde ya benim elimde bir baston olur yada başımın ucunda bir mermer taşı...

çok uzakta çok uzakta diyordum bakın ne oldu yazarlar :)))
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Batuist 7 yıl en beğenilen
bu teknoloji bugünkü haliyle günlük kullanıma girmekten çok uzakta. gelişip kullanılabilecek bir seviyeye geldiğinde ya benim elimde bir baston olur yada başımın ucunda bir mermer taşı...
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söny 7 yıl
Hayret bunuda microsofttan beklerdim firma hergün yeni bir icat çıkardığından test aşamasında olan bataryalar çıkarsa güzel olur fakat büyük firmaların bunları kullanması gerekicek yoksa bi işe yaramıcaktır
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aziz77 7 yıl
nihayet gelişmeler oluyor..
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artcraft35 7 yıl
hormonlusu çıkması lazım
şaka bir yana, mükemmel bir gelişme
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