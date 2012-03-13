0.3mm inceliğindeki organik batarya, devre kartlarına uygulanabiliyor

Büyük boyutlara sahip ancak kullanım süresi kısıtlı günümüz bataryalarının yerine daha küçük ancak daha uzun süreli kullanıma imkan verecek batarya teknolojileri üzerinde çalışmalar yıllardır devam ediyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi NEC tarafından devam ettiriliyor.





Bir süredir ORB olarak adlandırılan organik bataryalar üzerinde çalışan NEC firması, ulaştığı son noktayı bugün kamuoyu ile paylaştı. 0.3 mm kalınlığa sahip esnek batarya; entegre devre kartlarına, toplu taşıma biletlerine ve kredi kartlarına uyacak şekilde tasarlandı.





Standart bir entegre devre kartı - IC, 0.73mm kalınlığa sahip olduğu için organik batarya uygulandığında inceliğinden bir şey kaybetmiyor. 30sn içerisinde şarj olabilen bataryalar cm2 başına 1 mWh elektrik yoğunluğuna sahip olabiliyor.





Üretim aşamasında batarya IC kartlara doğrudan entegre edilebiliyor ve etrafındaki 0.05mm'lik polimer film anten gibi küçük bileşenler içeren devre kartları ile birleşebiliyor.





Şimdiki IC kartları enerjiye ihtiyaç duymadığı için organik bataryaların kapasitesini tam olarak ölçmek mümkün olmuyor. Ancak NEC ileride bu kartlara küçük ekranlar ve gelişmiş uygulamalar ekleyerek enerji tüketimi gerektiren sistemlere dönüştürmeyi planlıyor. Test aşamasındaki bataryalar 3 mAh kapasitesinde ve küçük boyuttaki ekranları 2000 kere güncelleyebiliyor.