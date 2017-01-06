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1 dizüstü 3 ekran: Project Valerie

Dizüstü bilgisayarınızda tek bir ekran ile yetinmek istemiyorsanız Razer’ın CES 2017 fuarında lanse ettiği 3 ekranlı oyuncu dizüstü projesi oldukça ilginizi çekecektir.
2 yıl
7,5b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları konusunda ilgi çekici projelere imza atan Razer, CES 2017 fuarında da boy gösterdi. Firmanın yeni oyuncu dizüstü modeli 3 adet monitörü ile dikkat çekiyor.

Dizüstünde İlk Kez

Uzayabilen ekran konsepti aslında daha önce monitörlerde kullanılıyordu ancak dizüstü segmentine ilk getiren Razer oldu. Project Valerie adındaki konsept bilgisayar ana ekran haricinde kenarlara doğru açılan 2 monitöre daha sahip.

Dizüstünün kapağını kaldırdığınızda sizi 17.3 inçlik 4K çözünürlükte bir ekran karşılıyor. Yandaki ekranları çektiğinizde ise 3 adet 17.3 inçlik 4K ekran elde ediyorsunuz. Çözünürlük ise toplamda 11520x2160 oluyor.

Razer, 12K olarak adlandırdığı ekran kombinasyonunun 180 derece görüş açıları sunduğunu ifade ediyor. Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartından güç alan bilgisayar, G-Sync teknolojisi ile oyunculara en iyi görsel deneyimi vadediyor.

Ayrıca Bkz. "Bomba haber: DJI, Hasselblad’ı satın alıyor"

5.5Kg ağırlığındaki kasa alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Yan ekranlar için yine alüminyum menteşeler kullanılmış. Menteşeler ekranları biraz daha önce çıkararak ana ekran ile aynı hizada olmasını hatta biraz kavisli gibi görünmesini sağlıyor. Henüz konseptin ne zaman hayata geçeceği açıklanmadı.


 

http://www.t3.com/news/razer-unveils-project-valerie-at-ces-2017-a-portable-4k-multi-monitor-gaming-laptop Yorum Yaz
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Xanax70 2 yıl en beğenilen Grkwnxs
Grkwnxs

3 ekranı pil üzerinde kaç saat çalıştırabiliyor acaba :D

3 ekran Ac mod için tasarlanmış bence. Böylece mobil olarak gideceğin yerde ac mod'a geçtiğinde 3 ekran kullanabilirsin. Pildeyken seyehatte falan da tek ekran kullanırsın bu kadar basit.
Grkwnxs3 ekranı pil üzerinde kaç saat çalıştırabiliyor acaba :D3 ekran Ac mod için tasarlanmış bence. Böylece mobil ola...
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Kerim5100 2 yıl
Blade Pro yeterince iyi değilmiş gibi...
Bi de 4 4.5 kilo civarlarında olaydı eyiydi :D
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kadirirdem 2 yıl
Bundan istiyorum...
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GetSomeRest 2 yıl
Bunun FullHD li modeli de çıkacaktır. 3k ekranda bir adet gtx1070 ile akıcı oyun deneyimi verir.
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meego 2 yıl
tek kelime "süper"
Boşunamı kaptopların kralı Razer diyoruz
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mcgoktug 2 yıl

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DH Misafiri 2 yıl
aküsüz gezilmez bunla :D
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Guhong01 2 yıl
12K bana saçma geldi, o çözünürlüğü 6k yapsa daha mantıklı, 17.3 inç te 4K gösterişten başka bir şey değil. Onu geçtim hadi güzel cihaz filan ama 5.5kg nedir... Hani taşınabilirlik deniyor ya, bunu taşıyacaz niye belimizden oluruz valla, bana fantezi gibi geldi bu laptop. Starbucks ta açarsınız artık...
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sniper23 2 yıl
Mühendislik programları veya programcılık için epey işe yaracak.
Fiyatı 3500 $ olacak diyorlar.
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keremec 2 yıl
Oyun değilde mobil stüdyolar için çok iyi bir çözüm.
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musti__038 2 yıl
12k çözünürlüğe gtx1080 nasıl yetecekmiş?
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