1 dizüstü 3 ekran: Project Valerie

Oyuncu donanımları konusunda ilgi çekici projelere imza atan Razer, CES 2017 fuarında da boy gösterdi. Firmanın yeni oyuncu dizüstü modeli 3 adet monitörü ile dikkat çekiyor.

Dizüstünde İlk Kez

Uzayabilen ekran konsepti aslında daha önce monitörlerde kullanılıyordu ancak dizüstü segmentine ilk getiren Razer oldu. Project Valerie adındaki konsept bilgisayar ana ekran haricinde kenarlara doğru açılan 2 monitöre daha sahip.

Dizüstünün kapağını kaldırdığınızda sizi 17.3 inçlik 4K çözünürlükte bir ekran karşılıyor. Yandaki ekranları çektiğinizde ise 3 adet 17.3 inçlik 4K ekran elde ediyorsunuz. Çözünürlük ise toplamda 11520x2160 oluyor.

Razer, 12K olarak adlandırdığı ekran kombinasyonunun 180 derece görüş açıları sunduğunu ifade ediyor. Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartından güç alan bilgisayar, G-Sync teknolojisi ile oyunculara en iyi görsel deneyimi vadediyor.

Ayrıca Bkz.

"Bomba haber: DJI, Hasselblad’ı satın alıyor"

5.5Kg ağırlığındaki kasa alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Yan ekranlar için yine alüminyum menteşeler kullanılmış. Menteşeler ekranları biraz daha önce çıkararak ana ekran ile aynı hizada olmasını hatta biraz kavisli gibi görünmesini sağlıyor. Henüz konseptin ne zaman hayata geçeceği açıklanmadı.



