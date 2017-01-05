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Bomba haber: DJI, Hasselblad’ı satın alıyor

Ticari Drone sektöründe çok önemli bir marka haline gelen Çinli DJI, tanınırlığını daha da arttırmak amacı ile İsviçreli ünlü fotoğrafçılık sistemleri firması Hasselblad’I satın alıyor.
2 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının gündemi Las Vegas’taki CES 2017 fuarına odaklanmışken dünyanın diğer ucundan bomba bir haber geldi. Görüntü kaydı temelli Drone sektörünün dev ismi DJI, üst seviye fotoğrafçılık segmentinin ünlü ismi Hasselblad’ı satın alıyor.

Avrupa’nın Gözbebeği

1941 yılında faaliyete başlayan İsviçreli Hasselblad, üst seviye profesyonel kameralar denince akla gelen ilk isim. NASA’nın uzun yıllardır görevlerinde yer verdiği Hasselblad kameraları, özellikle Apollo görevinde çekilen ikonik ay fotoğrafları ile hafızalarda yer etmişti.

DJI ile Hasselblad’ın geçmişe dayalı bir ortaklığı var. İlk etapta küçük bir hisse satın alan DJI, sonrasında Hasselblad kameralar ile kendi Drone teknolojisini bir araya getirecek çalışmalar yapmaya başlamıştı. Şimdi de hisselerin büyük çoğunluğunun DJI tarafından satın alındığı haberi geldi.

Aslında Hasselblad uzun süredir mali sıkıntılar yaşıyor. Markanın dışarıya gitmemesi için 2011 yılında Avrupalı bir ortaklık şirketi satın almıştı. Bununla birlikte bu da uzun soluklu olmadı ve marka yeni yuvası olan Çin’e uçtu.

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Hasselblad bağımsız olarak faaliyetlerine devam edecek mi yoksa DJI bünyesine mi dahil olacak şimdilik bilinmiyor. Bilinen bir şey var ki o da artık DJI’ın global pazarda kendisini daha çok ön plana çıkarma imkanına sahip olduğu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve taraflar yorum yapmaktan kaçınıyor.

 

https://techcrunch.com/2017/01/05/dji-acquires-hasselblad-the-iconic-swedish-camera-company/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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militare 2 yıl en beğenilen
Aman ekrem71 bomba deme. Zaten ülke GTA oyunu gibi oldu. Bomba kelimesi bizde tedirginliğe neden oluyor bu aralar. :)
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Kerim5100 2 yıl
Adamlar işini biliyor... Yeni Phantom'lardan artık mükemmel ötesi çekimler bekleyebiliriz.
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mindtrap 2 yıl
Hasselblad'dan Çin işi bir fiyat bekliyoruz. 1dx rüyası kuruyorum sabah akşam
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yunusdgn 2 yıl
Haberi okudumda simdi nedense nasa dan cok fazla bahsedilmis hasselblad markasi tek nasaya calismiyor tuketicilere yonelik yillardir kameralar satiliyor zaten ayrica en son cikardiklari 100megapixellik kamerada super birsey ama neden yaygin derseniz cok pahali malum isvec mali milletin parayi en son konustugu yer burasi volvo gibi hasselblad kameralarida zenginler icin yapilmis urunler diyebiliriz.
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yunusdgn 2 yıl
ISVEC LI isvicreli degil! Dibimde hasselblad studyolari :)
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skythunderr 2 yıl
bombayi okurken dron un resmini gorunce bir an dronlu saldiri var sandim nasil bir korku yerlestiyse artik:(
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ergenius 2 yıl skythunderr
skythunderr
bombayi okurken dron un resmini gorunce bir an dronlu saldiri var sandim nasil bir korku yerlestiyse artik:(

Sen bazı mahlukatlara direkt fikir vermişsin
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xxxx1 2 yıl
çin, 20 yıldır ektiklerinin karşılığını almaya başladı...aklıma ilk gelenler; ıbm,motorola,sharp çin e geçmiş durumda bunlar sadece eketronik de bir kaç şirket.
çalışkan üreten ülkeler bunlar,gün geliyor kapitalistleri satın alıyorlar,iyide yapıyorlar...
çin olmasaydı hala en uyduruk pc lere,abd,europe ve japon üreticilere 4000,5000 lira bayılıyor oluyorduk!..
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nehuse 2 yıl
Satın alma dediğin böyle olur işte Nasa'ya bile kamera üreten alanında en iyisi teknoloji sahibi firma Çinliler işini biliyor .
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militare 2 yıl en beğenilen
Aman ekrem71 bomba deme. Zaten ülke GTA oyunu gibi oldu. Bomba kelimesi bizde tedirginliğe neden oluyor bu aralar. :)
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