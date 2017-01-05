Bomba haber: DJI, Hasselblad’ı satın alıyor

Teknoloji dünyasının gündemi Las Vegas’taki CES 2017 fuarına odaklanmışken dünyanın diğer ucundan bomba bir haber geldi. Görüntü kaydı temelli Drone sektörünün dev ismi DJI, üst seviye fotoğrafçılık segmentinin ünlü ismi Hasselblad’ı satın alıyor.

Avrupa’nın Gözbebeği

1941 yılında faaliyete başlayan İsviçreli Hasselblad, üst seviye profesyonel kameralar denince akla gelen ilk isim. NASA’nın uzun yıllardır görevlerinde yer verdiği Hasselblad kameraları, özellikle Apollo görevinde çekilen ikonik ay fotoğrafları ile hafızalarda yer etmişti.

DJI ile Hasselblad’ın geçmişe dayalı bir ortaklığı var. İlk etapta küçük bir hisse satın alan DJI, sonrasında Hasselblad kameralar ile kendi Drone teknolojisini bir araya getirecek çalışmalar yapmaya başlamıştı. Şimdi de hisselerin büyük çoğunluğunun DJI tarafından satın alındığı haberi geldi.

Aslında Hasselblad uzun süredir mali sıkıntılar yaşıyor. Markanın dışarıya gitmemesi için 2011 yılında Avrupalı bir ortaklık şirketi satın almıştı. Bununla birlikte bu da uzun soluklu olmadı ve marka yeni yuvası olan Çin’e uçtu.

Ayrıca Bkz.

"Nvidia GeForce Now ile oyunlar, düşük sistemlerde bile akıcı çalışacak"

Hasselblad bağımsız olarak faaliyetlerine devam edecek mi yoksa DJI bünyesine mi dahil olacak şimdilik bilinmiyor. Bilinen bir şey var ki o da artık DJI’ın global pazarda kendisini daha çok ön plana çıkarma imkanına sahip olduğu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve taraflar yorum yapmaktan kaçınıyor.