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    1 Milyon Yazılımcı projesine başvuran sayısı belli oldu

    Türkiye'de dijital eğitimlerle 3 yılda 1 milyon kişiye yazılım sektöründe istihdam sağlamayı amaçlayan "1 Milyon Yazılımcı" projesine başvuran sayısı belli oldu.
    1 sa.
    2,2b
    257
    12
    Programlama Dersleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    1 Milyon Yazılımcı projesine başvuran sayısı belli oldu
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    Türkiye’deki yazılımcı sayısını artırmak için hayata geçirilen “1 Milyon Yazılımcı” projesine başvuran sayısı belli oldu. 21 Nisan'da başlayan projeye 451 bin 045 başvuru yapıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla projeye katılım rakamlarını açıkladı. Projeye 451 bin 045 başvuru yapıldı, bunlardan 334 bin 793 kişinin profilinin aktifleştirildi. Özgeçmişini CV Bank’a ekleyen kişi sayısı ise 139 bin 290.

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    1 Milyon Yazılımcı projesi nedir?

    1 Milyon Yazılımcı projesi kapsamında vatandaşlar, BTK Akademi tarafından hazırlanan yazılım ile ilgili online kursları ücretsiz olarak seyredebiliyor. Algoritma, Big Data, bilgisayar programlama dilleri, Block Chain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı, Web programlama alanlarında dersler bulunuyor.

    Katılımcıların CV’leri Bakanlık tarafından hazırlanan CV Bank’a ekleniyor ve tamamladığı kurslar CV Bank’ta gösteriliyor. Eleman arayan işverenler, CV Bank havuzundan ihtiyacına göre eleman bulabiliyor. Bu projeyle önümüzdeki 3 yılda 1 Milyon Yazılımcı’nın istihdama kazandırılması amaçlanıyor.

    Detaylı bilgi ve başvuru için:

    https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ertech26 (Emre Rodoplu) 1 sa. en beğenilen
    İyi güzel hoşta neden hazine ve maliye bakanlığı ? Neden milli eğitim bakanlığı değil ?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Restrop 8 dk. yeni yorumcu ertech26
    ya da teknoloji bakanlığı (vardı sanırım böyle bir şey)
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa.
    Online kursla yazılımcı olunmaz. Birinin başında oturup seni yönlendirmesi lazım. Bu şekilde kalifiye bir iş gücü sağlanamaz.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    joven 1 dk.
    Bu iş okuldan olmuyor merakı olan eğilimi olan zaten kendi yolunu çiziyor.
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    cngiz (Cengiz Çiftci) 5 dk.
    İyi, güzel 1 milyon yazılımcı deniyor da burada yazılımcı eğitimi verilecek, peki 1 milyon kişiye istihdam sağlanacak mı?

    CV havuzu deniyor. Açmayanlar hiç yorum yapmasın. Açın bir bakın CV kısmında bir sürü alakasız sorular. Yazılımcı havuzu mu? Kariyer sitesi havuzu mu?

    Artık eski iş yapış alışkanlıklarını kenara bırakalım. Yoksa bu virüsten sonra işsizlik ile ciddi toplumsal kırılmalar yaşanabilir. Şu kölelik sistemlerini bırakalım.

    Bir arkadaşımız da güzel bir noktaya değinmiş neden MEB değil de HMB? Sanki burada damata puan kazandırma amacı var gibi görünüyor.
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    diadhaidhrigh (Anıl Sofu) 12 dk.
    Açtığım gibi sildiğim bi hesap oldu
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    DH Misafiri 16 dk.
    Önemli olan miktar değil niteliktir bunu anlamadıkları sürece hiç birşey olmaz.
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    DH Misafiri 17 dk.
    yapiyorlarya işte
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    S.Vettel 38 dk.
    Haberi görünce başvurdum bende, daha emekleme aşamasında ama hiç yoktan iyidir faydalı programlar barındırıyor gibi.
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    bariskacmaz1 41 dk. yeni yorumcu
    ben başvurdum ama olmadı pek.
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    Holk (Holk Holk) 54 dk.
    Ben yazılımdan hiç anlamam herhalde eğitim falan verilecek zannettim,kod geldi girdim,bildiğin Kariyet.net gibi CV havuzu imiş. Bana yaramadı :D
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 sa.
    Eminim 3/4'lük kısmı yeni mezundur. Şahsen gerçekten ben yazılımcıyım diyen bir birey bu tarz konulara ilgi dahi duymaz.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa.
    Online kursla yazılımcı olunmaz. Birinin başında oturup seni yönlendirmesi lazım. Bu şekilde kalifiye bir iş gücü sağlanamaz.
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    2248 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    1 milyon yazılımcı, hazine ve maliye bakanlığı ve
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