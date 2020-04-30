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Türkiye’deki yazılımcı sayısını artırmak için hayata geçirilen “1 Milyon Yazılımcı” projesine başvuran sayısı belli oldu. 21 Nisan'da başlayan projeye 451 bin 045 başvuru yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla projeye katılım rakamlarını açıkladı. Projeye 451 bin 045 başvuru yapıldı, bunlardan 334 bin 793 kişinin profilinin aktifleştirildi. Özgeçmişini CV Bank’a ekleyen kişi sayısı ise 139 bin 290.

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1 Milyon Yazılımcı projesi nedir?

1 Milyon Yazılımcı projesi kapsamında vatandaşlar, BTK Akademi tarafından hazırlanan yazılım ile ilgili online kursları ücretsiz olarak seyredebiliyor. Algoritma, Big Data, bilgisayar programlama dilleri, Block Chain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı, Web programlama alanlarında dersler bulunuyor.

Katılımcıların CV’leri Bakanlık tarafından hazırlanan CV Bank’a ekleniyor ve tamamladığı kurslar CV Bank’ta gösteriliyor. Eleman arayan işverenler, CV Bank havuzundan ihtiyacına göre eleman bulabiliyor. Bu projeyle önümüzdeki 3 yılda 1 Milyon Yazılımcı’nın istihdama kazandırılması amaçlanıyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için:

https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/

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