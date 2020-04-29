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    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız

    Apple ve Google ortaklığında geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği, iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulabilir. Beta sürümün yayınlamasıyla birlikte test süreci resmen başladı.
    58 dk. (Son Güncelleme: 2 dk.)
    3,1b
    1.593
    3
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız
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    10 Nisan'da koronavirüsün yayılımını azaltmak için Google ile işbirliği yaptığını duyuran Apple, bu ortaklık kapsamında geliştirilen COVID-19 temas izleme özelliğini iOS işletim sistemine dahil etmek için test sürecini başlattı.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu?"

    iOS 13.5'in geliştirici sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, COVID-19 temas bildirimi özelliği işletim sistemine entegre ediliyor. Geliştirici hesabı (UDID) olan kullanıcıların indirebileceği güncelleme, cihaza kurulduğu takdirde COVID-19 temas bildirimi özelliği varsayılan olarak aktif ediliyor.

    Sisteme dahil olmak istemeyen kullanıcılar, dilerlerse aşağıdaki adımları izleyerek COVID-19 temas bildirimi özelliğini kapatabilir.

    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız
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    iOS 13.5 beta güncellemesiyle birlikte sistem arayüzüne dahil edilecek COVID-19 temas bildirimi özelliği, iki aşamalı bir çalışmadan ibaret. Bu bağlamda projenin ilk fazı için de Xcode 11.5'in COVID-19 temas bildirimi API'sını içeren geliştirici kitiyle birlikte ilk beta sürümünü aldığını belirtelim. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek, paylaşılan dokümanı inceleyebilirsiniz. 

    iOS için COVID-19 temas izleme API dokümantasyonu

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    Projenin ikinci ayağında ise birkaç gün sonra API ile birlikte kullanıma sunulacak olan temas bildirimi özelliği, bir işletim sistemi güncellemesiyle Android ve iOS işletim sistemlerine dahil edilecek. Böylelikle kullanıcıların üçüncü parti yazılımlar indirmesine gerek kalmayacak. 

    COVID-19 temas bildirimi özelliği nasıl kapatılır?

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Sayfayı aşağı kaydırın ve gizlilik sekmesine tıklayın.
    3. Sağlık sekmesine tıklayın.
    4. COVID-19 temas bildirimleri sekmesine tıklayın.
    5. Açılan sayfadan COVID-19 temas bildirimleri çuuğuna tıklayarak ilgili özelliği pasif hale getirebilirsiniz. 

    Google Play Hizmetleri de COVID-19 temas bildirimi için güncellendi

    Projenin geliştiricilerinden Google da Android cephesi için Google Play Hizmetleri için bir beta güncellemesi yayınlayarak, Android 6.0 ve daha üstü sürümlere sahip  Android telefonlar üzerinde test sürecini başlattı. Böylece geliştirilen projenin ikinci ayağının iOS platformunda olduğu gibi herhangi bir sistem güncellemesiyle değil de zaten düzenli aralıklarla otomatikman güncellenen Google Play Hizmetleri'ne gelecek bir güncelleme ile hayata geçirileceği ortaya çıkmış oldu.

    Bu noktada birçok kullanıcının merak ettiği "güncelleme alacak mıyım?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Zira burada telefon üreticilerine herhangi bir soumluluk düşmüyor. Google ilerleyen aylarda sunuculara bir hizmet güncellemesi yükleyerek, Android 6.0 ve daha üstü sürümlere sahip  Android telefonlarda bu özelliği aktif edecek.  

    Google, COVID-19 temas bildirimi API'sını içeren geliştirici kitini de yazılım geliştiricilerinin kullanımına sunmuş durumda. Belirli geliştiriciler Android Studio ile API'yı test edebiliyor. Aşağıdaki bağlantıdan paylaşılan dokümanı inceleyebilirsiniz. 

    Android için COVID-19 temas izleme API dokümantasyonu

    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız
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    COVID-19 temas bildirimi nasıl çalışıyor?

    Temas bildirimi özelliğinin aktif edilmesi halinde, Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonlar, haberleşmeye başlıyor ve bu etkileşimi anonim olarak kayıt altına alıyor. Daha sonra şayet bu kişilerden biri COVID-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

    Sistemin nasıl çalıştığına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    https://www.donanimhaber.com/ios-13-5-guncellemesiyle-birlikte-koronaviruslu-kisilere-yaklasmaniz-halinde-uyarilacaksiniz--121289 



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ~Lion King~ (Fatih ) 24 dk.
    Güncelleme almayan telefonlara da bir güncelleme ile gönderseler efsane olur.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 49 dk.
    İphone 6 kullananlar ölsün bırakın :)

    Bknz ben
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    captain320 53 dk.
    Türkiyede aktif olmaz büyük ihtimalle
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