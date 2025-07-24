Bakanlıktan ÖTV açıklaması: “Cari açığın azaltılması için yapıldı”

Amaç cari açığı düşürmek
Alınan karara göre elektirkli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritlerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak uygulanacak. Dolayısıyla otomotivde fiyatlarda genel bir değişiklik yaşanacak.
Şimdi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV değişikliğine dair bir açıklama yayımlandı. Bakanlık, bu değişikliklerin “esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı açıklamada satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirildiğini, bazı modellerde mevcut oranların korunduğunu ve bazı modellerde ise oranların 10 ila 20 puan arasında arttığını söyledi.
Bakanlık, “Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı. Binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulaması motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak gerçekleştirildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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