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Tam Boyutta Gör Otomobillerde yeni ÖTV oranları hakkında düzenlemeleri içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı kısa bir süre önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise düzenlemenin “cari açık” odaklı olduğunu söyledi.

Amaç cari açığı düşürmek

Alınan karara göre elektirkli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritlerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak uygulanacak. Dolayısıyla otomotivde fiyatlarda genel bir değişiklik yaşanacak.

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Şimdi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV değişikliğine dair bir açıklama yayımlandı. Bakanlık, bu değişikliklerin “esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı açıklamada satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirildiğini, bazı modellerde mevcut oranların korunduğunu ve bazı modellerde ise oranların 10 ila 20 puan arasında arttığını söyledi.

Bakanlık, “Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı. Binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulaması motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak gerçekleştirildi.

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Bakanlıktan ÖTV açıklaması: Cari açığın azaltılması için yapıldı

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