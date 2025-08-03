200 bin TL ve üzeri para transferlerine beyan zorunluluğu geliyor

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Tam Boyutta Gör Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 200 bin TL ve üzeri para transferleri (EFT, Havale) ve nakit işlemler için beyan zorunluluğu getiren yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile hem finansal şeffaflığın artırılması hem de kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tebliğ taslağı, FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyum ve kara para aklama ile mücadele kapsamında hazırlandı. Finansal kuruluşların yüksek tutarlı işlemleri daha yakından izlemesi ve işlemin kaynağı ile amacını detaylı biçimde belgelemesi öngörülüyor.

Beyan zorunluluğu geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte 200 bin TL ile 2 milyon TL arası işlemlerde, kullanıcılar işlemin amacını beyan etmek zorunda olacak. Para transferlerinde “Diğer” veya “bireysel ödeme” gibi muğlak seçenekler seçilmesi durumunda en az 20 karakterlik açıklama yapılması gerekecek.

Tam Boyutta Gör 2 milyon TL ile 20 milyon TL arası işlemlerde ise Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak. 20 milyon TL’yi aşan işlemler için formun detaylı açıklamalar ve belgelerle desteklenmesi zorunlu olacak. Yetersiz veya talep edilen hususların karşılanmaması durumunda ilgili işlem gerçekleştirilmeyecek.

İstisnalar da var

Yeni kurallar, bazı işlemler için geçerli olmayacak. Aynı müşteri adına aynı finansal kuruluş içindeki hesaplar arası işlemler, kamu kurumlarıyla yapılan transferler, bankalar arası işlemler ve ATM’den yapılan 200 bin TL altı nakit işlemler kapsam dışında tutulacak.

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Tebliğe aykırı hareket eden finansal kuruluşlar için Kanunda öngörülen yaptırımlar geçerli olacak. Ayrıca MASAK, gerektiğinde işlemin şüpheli görülmesi halinde tutara bakılmaksızın bilgi ve belge talep edebilecek. Tebliğ taslağı halen geliştirme aşamasında. MASAK, kurum ve vatandaşlardan gelecek yazılı görüş ve önerileri 18 Ağustos 2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr adresinden toplamaya devam ediyor.

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200 bin TL ve üzeri para transferlerine beyan zorunluluğu geliyor

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