200 bin TL ve üzeri para transferlerine beyan zorunluluğu geliyor

Tebliğ taslağı, FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyum ve kara para aklama ile mücadele kapsamında hazırlandı. Finansal kuruluşların yüksek tutarlı işlemleri daha yakından izlemesi ve işlemin kaynağı ile amacını detaylı biçimde belgelemesi öngörülüyor.
Beyan zorunluluğu geliyor
Yeni düzenlemeyle birlikte 200 bin TL ile 2 milyon TL arası işlemlerde, kullanıcılar işlemin amacını beyan etmek zorunda olacak. Para transferlerinde “Diğer” veya “bireysel ödeme” gibi muğlak seçenekler seçilmesi durumunda en az 20 karakterlik açıklama yapılması gerekecek.
İstisnalar da var
Yeni kurallar, bazı işlemler için geçerli olmayacak. Aynı müşteri adına aynı finansal kuruluş içindeki hesaplar arası işlemler, kamu kurumlarıyla yapılan transferler, bankalar arası işlemler ve ATM’den yapılan 200 bin TL altı nakit işlemler kapsam dışında tutulacak.
Tebliğe aykırı hareket eden finansal kuruluşlar için Kanunda öngörülen yaptırımlar geçerli olacak. Ayrıca MASAK, gerektiğinde işlemin şüpheli görülmesi halinde tutara bakılmaksızın bilgi ve belge talep edebilecek. Tebliğ taslağı halen geliştirme aşamasında. MASAK, kurum ve vatandaşlardan gelecek yazılı görüş ve önerileri 18 Ağustos 2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr adresinden toplamaya devam ediyor.Kaynakça https://masak.hmb.gov.tr/haberler/eft-havale-ve-nakit-islemlere-iliskin-teblig-taslagi-goruse-acildi https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2025/08/SAK-Genel-Teblig-SIRA-NO-31-6203d6d5cd7cf747.pdf Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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